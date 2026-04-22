Liam Rosenior devait partir, mais les problèmes d'un Chelsea à la dérive sont bien plus profonds

Pour la première fois depuis la série noire qui a précipité sa chute, Rosenior a sorti le fer lors des interviews d’après-match et de sa conférence de presse, après la débâcle contre Brighton, laissant entrevoir une fracture avec certains éléments de son effectif. Il a d’abord lancé à Sky Sports : « C’était inacceptable dans tous les aspects du jeu, inacceptable dans notre attitude. J’ai constamment pris la défense des joueurs, mais la performance de ce soir est indéfendable : la façon dont nous avons encaissé les buts, le nombre de duels perdus, le manque d’intensité de l’équipe… Il faut que quelque chose change radicalement dès maintenant.

Le professionnalisme n’était pas au rendez-vous. C’est une soirée vraiment difficile. La plus difficile de ma carrière, ici dans ce magnifique club et partout ailleurs. Certaines choses dont j’ai été témoin ce soir, je ne veux plus jamais les revoir. »

Il a poursuivi devant l’ensemble des médias : « Au niveau de la fierté que l’on doit avoir de porter ce maillot, c’était inacceptable. J’ai défendu les joueurs et j’en assume la responsabilité. Je l’ai toujours dit. Mais après ce soir, je pense qu’ils doivent aussi se regarder dans le miroir et se demander ce qu’ils ont vraiment donné. On peut parler de tactique, mais la tactique ne vient qu’après les fondamentaux : avoir plus de courage, gagner les duels, les têtes, les tacles, et ne pas encaisser des buts aussi terribles. C’était une performance inacceptable ce soir. »

Interrogé sur un éventuel décalage entre lui-même et les joueurs, il a répondu sans détour : « À en juger par cette performance, cela semble être le cas. Je ne vais pas mentir. Je ne pense pas qu’il y ait de décalage entre moi et les joueurs. Nous travaillons en étroite collaboration avec eux à l’entraînement, en séances individuelles et en réunions d’équipe. Nous leur donnons tout.

Il y a un manque d’esprit, un manque de conviction qui peut créer cette impression et donner cette image. Je ne peux pas contester cela pour le moment, car la série de résultats que nous connaissons est inacceptable, tout comme l’était clairement cette performance. »