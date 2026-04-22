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Liam Rosenior ChelseaGetty
Krishan Davis

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Liam Rosenior devait partir, mais les problèmes d'un Chelsea à la dérive sont bien plus profonds

Opinion
Chelsea
L. Rosenior
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Brighton vs Chelsea
Premier League

Franchement, on savait moins si Liam Rosenior serait limogé que quand cela surviendrait. Nommé en janvier pour succéder inopinément à Enzo Maresca, fraîchement démis de ses fonctions, l’ancien entraîneur des jeunes avait pourtant bien débuté sur le banc de Stamford Bridge. Ses débuts prometteurs sur le banc de Stamford Bridge semblent désormais un lointain souvenir, une série de résultats historiquement mauvais ayant précipité sa chute. Après une cinquième défaite consécutive en championnat, son éviction paraît justifiée, même si elle n’est que le symptôme de maux plus profonds chez les Blues.

Même si, aux yeux de beaucoup, son sort était scellé dès le départ, rares sont ceux qui auraient pu imaginer que les choses se dégraderaient aussi rapidement pour le tacticien anglais. La cuisante défaite subie mardi soir face à Brighton a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, ce résultat ayant pratiquement mis fin aux espoirs de Chelsea de se qualifier pour la Ligue des champions et compromis sérieusement toute chance de disputer une compétition européenne. En moins de 24 heures, il était limogé.

Rosenior a inscrit une page peu glorieuse dans l’ouest londonien, supervisant la pire série de résultats du club depuis les années 1990 et égalant un record vieux de 114 ans : cinq défaites consécutives, 11-0 au total. Si l’on pourrait pointer du doigt l’entraîneur sortant, les maux de Chelsea sont bien plus profonds.

Au lendemain de ce nouvel limogeage et alors que le mécontentement des supporters atteint son paroxysme, la direction du club s’apprête à vivre un été mouvementé qui pourrait mettre son projet à genoux…

  • Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le point de non-retour

    La lourde défaite concédée à Brighton semblait inévitable tant la manière dont elle s’est déroulée était sinistre. Dès le coup d’envoi, Chelsea s’est retrouvé sous pression et a encaissé un but dès la 3^e minute ; les Blues ont ensuite manqué de l’assurance nécessaire pour revenir dans la rencontre. Pour être franc, la performance était pathétique.

    Après avoir couru après le score durant toute la première période, une timide réaction en début de seconde mi-temps s’est avérée illusoire, les Seagulls profitant d’une erreur individuelle pour tuer le match alors qu’il restait encore quarante minutes à jouer. L’équipe de Rosenior n’a jamais semblé en mesure de renverser la vapeur, les joueurs échouant visiblement à se battre pour leur entraîneur principal, de plus en plus sous pression.

    L’atmosphère irrespirable dans le secteur des supporters visiteurs a constitué la touche finale d’un tableau sombre, avec des chants réclamant « Nous voulons retrouver notre Chelsea », « Va te faire foutre, Rosenior » et « Va te faire foutre, Eghbali, tu n’es pas le bienvenu ici » ont résonné dans l’Amex Stadium, les supporters locaux se joignant même un instant aux chants « Liam Rosenior, c’est l’un des nôtres » en guise de soutien ironique à l’ancien joueur de Brighton. Il n’y avait plus rien à faire.

    Battus 3-0, les Blues pointent désormais à la 7e place de la Premier League, à sept longueurs du top 5 malgré un match en plus. Leurs espoirs de qualification en Ligue des champions s’envolent presque définitivement, et les joueurs, résignés, ont longuement fixé les supporters visiteurs en délire à la fin de la rencontre.

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  • Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Insuffisant

    Même si la situation n’est pas entièrement de la faute de Rosenior, les récents résultats et la forme actuelle de Chelsea sont inacceptables.

    L’Anglais inexpérimenté a enchaîné des résultats catastrophiques : les Blues ont perdu cinq matchs de championnat consécutifs sans trouver le chemin des filets, une première depuis 1912. Cette série noire est la plus longue depuis novembre 1993.

    Depuis sa prise de fonction en janvier, le club londonien pointe à la 13e place du classement de forme et semble davantage menacé par un enlisement au milieu du tableau que capable d’enchaîner les performances nécessaires pour décrocher, au minimum, une qualification européenne lors des quatre dernières journées.

    Le calendrier ne lui fait pas de cadeau : déplacement à Anfield pour y défier Liverpool, réception de Tottenham, en lutte pour son maintien, puis voyage à Sunderland, où les Blues clôtureront la saison sur la pelouse du Stadium of Light. À chaque journée qui passe, l’objectif européen s’éloigne un peu plus.

    Certains estimaient qu’il faudrait à Rosenior une préparation estivale complète pour s’exprimer pleinement, mais les succès rapides de Michael Carrick, tout aussi inexpérimenté, à Manchester United – où il a fait passer les Red Devils de la septième à la troisième place depuis sa nomination comme entraîneur par intérim – rend cette argumentation caduque.

  • Fulham v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    L’inéluctable coup de massue

    Jusqu’à la semaine dernière, Chelsea affirmait encore qu’il n’évaluerait la situation de Rosenior qu’après une saison complète, même en cas de non-qualification parmi les cinq premiers, comme ce fut le cas pour ses prédécesseurs Mauricio Pochettino et Maresca. Mais la dégradation sportive a été si rapide et si préoccupante que cette position a vite changé.

    Moins de 24 heures après la défaite sur la côte sud, Rosenior a été démis de ses fonctions. À l’issue d’une réunion de la direction au centre d’entraînement de Cobham, mercredi, le club a officialisé sa décision. Dans un communiqué, Chelsea a déclaré : « Liam s’est toujours comporté avec la plus grande intégrité et le plus grand professionnalisme depuis sa nomination en cours de saison. Le club n’a pas pris cette décision à la légère, mais les résultats et les performances récentes sont tombés en dessous des normes requises alors qu’il reste encore tant à jouer cette saison. Alors que le club s’efforce de stabiliser le poste d’entraîneur principal, nous allons mener une réflexion approfondie afin de procéder à la bonne nomination à long terme. »

    Selon la BBC, le board avait déjà retiré son soutien au technicien. Il y a quelques jours, le co-propriétaire Behdad Eghbali lui accordait encore une confiance timide, déclarant sans convaincre : « Je pense que nous soutenons Liam. »

    Surtout, il a été ajouté que l’entraîneur principal limogé perdait le soutien du vestiaire, plusieurs joueurs n’étant pas « convaincus » par le jeune tacticien anglais et se montrant de plus en plus « frustrés ». De plus, plusieurs joueurs hispanophones regrettaient l’ère Maresca. Rosenior avait par ailleurs dû gérer les velléités de départ d’Enzo Fernández vers le Real Madrid, ainsi que les réserves de Marc Cucurella sur le départ de l’Italien.

  • Liam Rosenior ChelseaGetty

    Dernière remarque

    Pour la première fois depuis la série noire qui a précipité sa chute, Rosenior a sorti le fer lors des interviews d’après-match et de sa conférence de presse, après la débâcle contre Brighton, laissant entrevoir une fracture avec certains éléments de son effectif. Il a d’abord lancé à Sky Sports : « C’était inacceptable dans tous les aspects du jeu, inacceptable dans notre attitude. J’ai constamment pris la défense des joueurs, mais la performance de ce soir est indéfendable : la façon dont nous avons encaissé les buts, le nombre de duels perdus, le manque d’intensité de l’équipe… Il faut que quelque chose change radicalement dès maintenant.

    Le professionnalisme n’était pas au rendez-vous. C’est une soirée vraiment difficile. La plus difficile de ma carrière, ici dans ce magnifique club et partout ailleurs. Certaines choses dont j’ai été témoin ce soir, je ne veux plus jamais les revoir. »

    Il a poursuivi devant l’ensemble des médias : « Au niveau de la fierté que l’on doit avoir de porter ce maillot, c’était inacceptable. J’ai défendu les joueurs et j’en assume la responsabilité. Je l’ai toujours dit. Mais après ce soir, je pense qu’ils doivent aussi se regarder dans le miroir et se demander ce qu’ils ont vraiment donné. On peut parler de tactique, mais la tactique ne vient qu’après les fondamentaux : avoir plus de courage, gagner les duels, les têtes, les tacles, et ne pas encaisser des buts aussi terribles. C’était une performance inacceptable ce soir. »

    Interrogé sur un éventuel décalage entre lui-même et les joueurs, il a répondu sans détour : « À en juger par cette performance, cela semble être le cas. Je ne vais pas mentir. Je ne pense pas qu’il y ait de décalage entre moi et les joueurs. Nous travaillons en étroite collaboration avec eux à l’entraînement, en séances individuelles et en réunions d’équipe. Nous leur donnons tout.

    Il y a un manque d’esprit, un manque de conviction qui peut créer cette impression et donner cette image. Je ne peux pas contester cela pour le moment, car la série de résultats que nous connaissons est inacceptable, tout comme l’était clairement cette performance. »

  • Behdad Eghbali ChelseaGetty

    Défaillance systémique

    Comme nous l’avons souligné, le chaos actuel à Chelsea ne saurait être imputé uniquement à Rosenior. Déjà cadre de BlueCo à Strasbourg, il a vraisemblablement été appelé à Stamford Bridge pour jouer le rôle d’« homme de confiance », se contentant de respecter le cadre fixé par les propriétaires et la direction sportive.

    La teneur du communiqué officiel laisse penser que les propriétaires de BlueCo ont enfin pris conscience que le turnover permanent sur le banc n’a pas favorisé la stabilité nécessaire au succès à long terme. Eghbali reconnaissait d’ailleurs la semaine dernière : « Garantir cette stabilité sur le poste d’entraîneur est l’une des choses que nous n’avons pas encore bien gérées. Nous avons un plan, nous le réfléchissons, nous essayons de l’améliorer et de l’ajuster s’il ne fonctionne pas. »

    En réalité, c’est exactement le résultat auquel la majorité des supporters et des experts s’attendaient depuis la nomination de Rosenior, même si la chute spectaculaire de la forme de l’équipe est peut-être survenue plus tôt que prévu. Confier les rênes à un jeune entraîneur sans expérience du haut niveau, chargé de mener un effectif tout aussi vert, ne pouvait guère aboutir à un succès durable, surtout pas dans l’atmosphère brûlante de Stamford Bridge. L’échec était presque programmé.

    Selon les dernières informations, le club envisage déjà de modifier sa stratégie de recrutement en privilégiant des joueurs « mûrs », « émotionnellement résilients » et possédant une « expérience de la Premier League », plutôt que de continuer à dépenser des sommes colossales pour accumuler des jeunes talents censés former une équipe durable, mais dont la plupart ne répondent pas encore aux exigences du niveau. Alors que le club entame un « processus d’introspection », les dirigeants semblent enfin résolus à mettre fin à la valse des entraîneurs.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN UTD-PROTESTAFP

    Un été sismique

    Un mécontentement latent menace d’exploser parmi les supporters. Avant la défaite de samedi face à Manchester United, des centaines d’entre eux ont défilé dans les rues pour protester contre la direction, brandissant des banderoles « BlueCo OUT ! » et scandant « Nous voulons retrouver notre Chelsea », tout en affichant leur soutien à l’ancien propriétaire Roman Abramovich devant Stamford Bridge. Les chants hostiles entendus dans le secteur visiteurs en milieu de semaine attestent que la tension demeure, malgré le départ de Rosenior. Au club désormais de désamorcer la crise.

    Andoni Iraola, dont l’arrivée à Stamford Bridge semble probable après la fin de son contrat avec Bournemouth, pourrait être accueilli avec soulagement tant son travail sur la côte sud, réalisé avec des moyens limités, a impressionné. En revanche, les spéculations autour d’Edin Terzic, ex-technicien du Borussia Dortmund dont l’expérience de coach principal reste limitée, suscitent déjà des interrogations.

    Un été chaud est donc attendu à Stamford Bridge : des choix erronés dans le recrutement d’un nouveau coach et dans les transferts pourraient bien compromettre le projet des propriétaires.

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