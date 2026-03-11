Le moment du choix approche à grands pas pour Robert Lewandowski, l'attaquant polonais de 37 ans qui quitte Barcelone à la fin de son contrat. L'ancien joueur du Borussia Dortmund et du Bayern Munich ne semble toutefois pas du tout inquiet à l'idée de devoir prendre une décision concernant sa prochaine équipe : « Être dans ce grand club ces dernières années m'a permis de voir à quel point le dévouement et le travail acharné sont nécessaires pour faire grandir le club. Il y a beaucoup d'ambition et de confiance en l'avenir », a-t-il déclaré à propos du Barça à The Athletic, soutenant la présidence de Joan Laporta. « La stabilité et la confiance dans le projet à long terme sont fondamentales. Je crois en la continuité et en les personnes qui comprennent vraiment les valeurs et l'identité de ce club ». Un club qu'il quittera toutefois dans un peu plus de trois mois.
Traduit par
Lewandowski n'est « même pas sûr à 50 % » : MLS, Juventus, Milan, quel avenir après Barcelone ?
LA FEMME À CHICAGO ET LA RENCONTRE AVEC BERHALTER
Lewandowski est depuis longtemps dans le viseur de laMLS et a reçu une offre importante du Chicago Fire : sa femme a été aperçue dans la ville américaine pour visiter quelques maisons, et le directeur de la franchise Gregg Berhalter a personnellement rencontré l'attaquant polonais et son agent, Pini Zahavi, dans un hôtel du centre de Barcelone. Cependant, aucune décision définitive n'a encore été prise pour le moment. L'attaquant lui-même a admis qu'il n'avait encore aucune idée de sa prochaine décision : « Je ne sais pas encore, je dois y réfléchir. Pour l'instant, je ne peux rien dire sur ce que je vais décider, carje ne suis même pas sûr à 50 % de la voie que je veux emprunter. Compte tenu de mon âge et de mon expérience, je ne suis pas obligé de prendre une décision maintenant. Peut-être que dans trois mois, je devrai le faire, mais même dans ce cas, je ne me sens pas sous pression ».
LES RUMEURS SUR LE MILAN
Ils observent attentivement les autres clubs en lice, dont le Milan, qui verra en juin la fin du prêt semestriel de Fullkrug par West Ham. Une opération impossible en janvier pour les Rossoneri, compte tenu également du salaire perçu par Lewandowski (environ 13 millions nets), et très difficile mais pas irréalisable en été.
Les relations avec son agentsont bonnes, établies en 2024 avec l'arrivée de Silvano Vos chez les Rossoneri et renforcées en août dernier avec le transfert de Christopher Nkunku. Igli Tare a prouvé qu'il n'était pas un dirigeant qui lâchait facilement prise.
JUVE : L'ENDORSEMENT DE TREZEGUET
La Juventus devra certainement intervenir sur le marché des transferts, notamment en attaque : Openda est sur le départ, tandis que les stratégies concernant Vlahovic, en négociation pour le renouvellement de son contrat, et David restent à définir. Entre-temps, l'ancien buteur bianconero David Trezeguet a donné son avis sur Lewandowski : «Je prendrais Lewandowski gratuitement, même à 37 ans: c'est un joueur d'une autre catégorie, l'un des neuf derniers véritables buteurs avec Haaland. Lewa n'a plus le physique d'autrefois, mais à Barcelone, même s'il ne joue pas toujours, il a marqué 14 buts : il est fort, intelligent. Lewandowski arriverait à la Juve en sachant d'où il vient et ce qu'on attend de lui : des buts. Si j'en avais la possibilité, je le porterais moi-même dans mes bras jusqu'à Turin ».