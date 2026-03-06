Getty Images Sport
Traduit par
Les Wolves dévoilent des hommages spéciaux à Diogo Jota avant le match de la FA Cup contre Liverpool
Le chef-d'œuvre de Craddock : des hommages floraux immortalisent l'icône du club
Le club a chargé Jody Craddock, ancien défenseur des Wolves et artiste accompli, de créer deux peintures grand format représentant la légende du club. Dans un geste émouvant, les pétales des milliers de fleurs déposées par les supporters devant la statue de Billy Wright l'année dernière ont été ramassés et transformés pour créer l'encre utilisée dans les œuvres d'art. Ces œuvres seront désormais exposées en permanence dans le hall d'accueil de la tribune Stan Cullis, où les fans pourront les admirer.
- Getty Images
Un hommage émouvant de la part de la famille Wolves
Le directeur John Gough a présidé vendredi une cérémonie privée pour dévoiler les œuvres, en présence du manager de l'équipe première Rob Edwards et de plusieurs anciens coéquipiers. Réfléchissant à la signification du projet, Gough a déclaré : « Il s'agit d'un mémorial pour tous les membres du club et, surtout, il implique nos fans qui ont été très affectés par le décès de Diogo, avec tous leurs hommages inclus. Jody a fait un travail fantastique pour très bien résumer Diogo. »
Gough a continué à souligner la nature collective du processus de deuil à Molineux, ajoutant : « L'occasion de réunir tout le monde, tous les départements, pour se souvenir de l'un de nos joueurs exceptionnels et de sa contribution à ce club de football, a été un moment très agréable. » Lors de cet événement, des joueurs de l'équipe première tels que Jose Sa et Matt Doherty ont rendu hommage à un joueur qui reste profondément ancré dans l'histoire du club.
Craddock laisse un héritage durable grâce à l'encre florale de ses fans
Pour Craddock, ce projet était très personnel, mêlant son histoire en tant que héros des Wolves à sa seconde carrière d'artiste. « Cela m'a procuré une immense fierté, tant par les personnes concernées que par ce que cela représente. L'idée du club de transformer des fleurs en peinture était fantastique, et le fait qu'ils m'aient demandé de le faire était très gentil, car cela signifiait qu'ils me faisaient confiance pour réaliser un travail suffisamment bon pour produire des œuvres qui resteraient accrochées là pour toujours », a expliqué Craddock lors du dévoilement.
L'artiste a exprimé sa satisfaction quant au résultat final et à la charge émotionnelle que ces peintures représentent pour les fidèles supporters de Molineux. Il a ajouté : « Je suis vraiment ravi du résultat. L'équilibre entre les deux est parfait. C'était agréable de les voir encadrées et exposées à l'endroit qui leur est destiné. » Des versions résistantes aux intempéries de ces œuvres seront finalement installées à l'extérieur du stade afin que tous les supporters puissent les admirer à tout moment.
- AFP
Molineux accueille un match passionnant contre Liverpool
Le moment choisi pour cet hommage est particulièrement significatif, puisque les Wolves accueillent Liverpool en FA Cup. Les supporters ont déjà prévu plusieurs manifestations d'affection, notamment le déploiement de six drapeaux dans la tribune sud. Cela fait suite à un récent match de Premier League où le nom de Jota a été scandé par les deux groupes de supporters à la 18e et à la 20e minute, correspondant respectivement aux numéros de maillot qu'il portait pour les Wolves et Liverpool.
Les peintures et la nouvelle exposition au Wolves Museum sont les derniers d'une série d'hommages, après un tifo financé par les supporters en début de saison et des hommages floraux déposés à Anfield par le personnel du club en décembre. Pour un joueur qui a dit un jour : « Être ici, à Wolves, est mon rêve », ces installations permanentes garantissent que sa présence à Molineux ne sera jamais oubliée par les supporters qui l'adoraient.
Publicité