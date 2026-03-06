Les Wolves dévoilent des hommages spéciaux à Diogo Jota avant le match de la FA Cup contre Liverpool

Le directeur John Gough a présidé vendredi une cérémonie privée pour dévoiler les œuvres, en présence du manager de l'équipe première Rob Edwards et de plusieurs anciens coéquipiers. Réfléchissant à la signification du projet, Gough a déclaré : « Il s'agit d'un mémorial pour tous les membres du club et, surtout, il implique nos fans qui ont été très affectés par le décès de Diogo, avec tous leurs hommages inclus. Jody a fait un travail fantastique pour très bien résumer Diogo. »

Gough a continué à souligner la nature collective du processus de deuil à Molineux, ajoutant : « L'occasion de réunir tout le monde, tous les départements, pour se souvenir de l'un de nos joueurs exceptionnels et de sa contribution à ce club de football, a été un moment très agréable. » Lors de cet événement, des joueurs de l'équipe première tels que Jose Sa et Matt Doherty ont rendu hommage à un joueur qui reste profondément ancré dans l'histoire du club.