Les Wolves dénoncent les insultes racistes « odieuses » proférées à l'encontre de Tolu Arokodare dans un communiqué virulent après leur défaite à Crystal Palace
Les Wolves publient des captures d'écran montrant des abus
Arokodare a rejoint les Wolves cet été et a disputé l'intégralité du match contre Crystal Palace, manquant un penalty lors de la défaite 1-0 de son équipe. Après le coup de sifflet final, le joueur de 25 ans a pris le temps de se diriger vers les supporters visiteurs et a levé les mains en signe d'excuse.
Cet acte de contrition n'a toutefois pas semblé avoir d'impact sur les trolls ignobles qui ont choisi d'envoyer des insultes racistes à l'attaquant.
Les Wolves ont publié des captures d'écran des commentaires ignobles accompagnés d'une déclaration furieuse, qui disait : « Nous sommes dégoûtés par les nombreux cas d'insultes racistes, provenant de plusieurs auteurs, dirigées contre Tolu Arokodare sur les réseaux sociaux après le match d'aujourd'hui contre Crystal Palace.
Le racisme n'a pas sa place dans le football, sur Internet ou dans la société en général. Nous condamnons avec la plus grande fermeté ce comportement odieux et illégal.
Tolu bénéficie de notre soutien total et indéfectible. Aucun joueur ne devrait être victime d'une telle haine simplement parce qu'il fait son travail.
Nous sommes fermement à ses côtés, ainsi qu'aux côtés de tous les footballeurs qui sont contraints de subir ces insultes provenant de comptes anonymes agissant en toute impunité.
Le club a signalé ces publications aux plateformes concernées et collaborera avec la Premier League et les autorités afin d'identifier les responsables et de veiller à ce que des mesures appropriées soient prises.
Nous continuerons à appliquer une politique de tolérance zéro envers toutes les formes de discrimination. »
Arokodare s'exprime également
Arokodare s'en est également pris aux racistes sur les réseaux sociaux, ajoutant : « Je trouve toujours incroyable que nous jouions à une époque où les gens ont autant de liberté pour exprimer leur racisme sans aucune conséquence. Ces individus n'ont pas leur place dans notre sport et nous devons agir collectivement pour punir tous ceux qui ternissent l'image du football, quels qu'ils soient. »
Plus tôt ce week-end, Chelsea et Burnley ont publié des communiqués après que Wesley Fofana et Hannibal Mejbri aient tous deux été la cible de propos racistes.
Fofana a reçu deux cartons jaunes lors du match nul 1-1 entre les deux équipes et a été expulsé en fin de match. Le défenseur a ensuite partagé les insultes qu'il avait reçues sur Instagram et a ajouté son propre message, qui disait : « 2026, c'est toujours la même chose, rien ne change. Ces personnes ne sont jamais punies. Vous lancez de grandes campagnes contre le racisme, mais personne ne fait rien en réalité. »
Le milieu de terrain de Burnley, Hannibal Mejbri, a également révélé avoir été victime d'insultes racistes après le match, ce qui a suscité une vive réaction de la part des Clarets : « Le club a signalé le message à la société mère d'Instagram, Meta, et attend un soutien ferme de sa part, ainsi que de la Premier League et de la police, et s'efforcera de faire en sorte que la personne responsable soit identifiée et fasse l'objet d'une enquête. Ce comportement n'a pas sa place dans notre société et nous le condamnons sans réserve. Le club continue d'afficher une position sans équivoque : nous appliquons une politique de tolérance zéro envers toute forme de discrimination. Hannibal bénéficiera du soutien total du club et des supporters de Burnley, qui ont déjà condamné ces insultes. Il n'y a pas de place pour le racisme. »
Sunderland contraint de condamner le racisme
Sunderland a également été contraint de publier un communiqué après que Romaine Mundle ait également été victime d'insultes ignobles à la suite de la défaite 3-1 de son équipe à domicile contre Fulham dimanche dernier.
Le club a écrit : « Le Sunderland AFC est consterné par les insultes racistes ignobles proférées en ligne à l'encontre de Romaine Mundle après le match de Premier League d'aujourd'hui contre Fulham.
Le comportement odieux dont ont fait preuve plusieurs individus est inacceptable et ne sera en aucun cas toléré par le club. Le racisme n'a pas sa place dans notre société, et nous soutenons pleinement Romaine.
Le club travaille activement avec les autorités compétentes et les plateformes en ligne pour identifier les responsables, et nous prendrons les mesures les plus sévères à notre disposition.
Ces individus ne représentent pas le Sunderland AFC, nos valeurs ou notre communauté, et ils ne sont pas les bienvenus à Wearside. »
La Premier League publie des communiqués
La Premier League a également envoyé deux messages distincts contre le racisme en réponse aux insultes proférées à l'encontre d'Arokodare et de Mundle.
Elle a écrit sur X: « Nous sommes consternés par les insultes racistes inacceptables proférées en ligne à l'encontre de Tolu Arokodare, joueur des Wolves. Toute personne reconnue coupable encourt de graves conséquences et nous apporterons notre soutien total au club et au joueur dans le cadre de l'enquête. Le football est pour tout le monde, il n'y a pas de place pour le racisme. »
Concernant Mundle, la Premier League a ajouté : « Nous nous joignons à Sunderland pour condamner les insultes racistes odieuses proférées en ligne à l'encontre de Romaine Mundle. Toute personne reconnue coupable de discrimination s'expose à de graves conséquences et nous apporterons notre plein soutien au club dans le cadre de l'enquête. Le football est pour tout le monde, il n'y a pas de place pour le racisme. »
