Les Wolves dénoncent les insultes racistes « odieuses » proférées à l'encontre de Tolu Arokodare dans un communiqué virulent après leur défaite à Crystal Palace

Arokodare a rejoint les Wolves cet été et a disputé l'intégralité du match contre Crystal Palace, manquant un penalty lors de la défaite 1-0 de son équipe. Après le coup de sifflet final, le joueur de 25 ans a pris le temps de se diriger vers les supporters visiteurs et a levé les mains en signe d'excuse.

Cet acte de contrition n'a toutefois pas semblé avoir d'impact sur les trolls ignobles qui ont choisi d'envoyer des insultes racistes à l'attaquant.

Les Wolves ont publié des captures d'écran des commentaires ignobles accompagnés d'une déclaration furieuse, qui disait : « Nous sommes dégoûtés par les nombreux cas d'insultes racistes, provenant de plusieurs auteurs, dirigées contre Tolu Arokodare sur les réseaux sociaux après le match d'aujourd'hui contre Crystal Palace.

Le racisme n'a pas sa place dans le football, sur Internet ou dans la société en général. Nous condamnons avec la plus grande fermeté ce comportement odieux et illégal.

Tolu bénéficie de notre soutien total et indéfectible. Aucun joueur ne devrait être victime d'une telle haine simplement parce qu'il fait son travail.

Nous sommes fermement à ses côtés, ainsi qu'aux côtés de tous les footballeurs qui sont contraints de subir ces insultes provenant de comptes anonymes agissant en toute impunité.

Le club a signalé ces publications aux plateformes concernées et collaborera avec la Premier League et les autorités afin d'identifier les responsables et de veiller à ce que des mesures appropriées soient prises.

Nous continuerons à appliquer une politique de tolérance zéro envers toutes les formes de discrimination. »