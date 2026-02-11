Les transferts réalisés par Manchester United en janvier étaient exactement ce dont les Red Devils avaient besoin pour devenir une menace dans la Ligue des champions féminine.

Le mois de janvier n'était même pas encore arrivé que le club annonçait déjà les arrivées de Hanna Lundkvist et Lea Schuller, ainsi que la prolongation de contrat de Hinata Miyazawa. Quelques semaines plus tard, Ellen Wangerheim, qui aurait suscité l'intérêt de Chelsea et de Manchester City l'été dernier, les a rejointes, choisissant les Red Devils pour le prochain chapitre de sa carrière prometteuse. Toutes trois ont pris un bon départ en Angleterre, aidant l'équipe de Marc Skinner à rester invaincue lors de ses six premiers matchs en 2026.
C'est maintenant que cette profondeur supplémentaire va vraiment faire la différence. United se rendra en Espagne jeudi pour affronter l'Atlético Madrid lors du match aller des barrages de la Ligue des champions. Il s'agit du deuxième des cinq grands matchs que l'équipe disputera en seulement 16 jours, alors qu'avant la trêve hivernale, elle pouvait avoir du mal à enchaîner les matchs.
En théorie, leur sort devrait sans aucun doute s'améliorer après les investissements réalisés en janvier, notamment grâce à l'impact de ces transferts sur l'attaque déjà redoutable de United.