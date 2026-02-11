Goal.com
Ellen Wangerheim Lea Schuller Man Utd gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Les transferts réalisés par Manchester United en janvier étaient exactement ce dont les Red Devils avaient besoin pour devenir une menace dans la Ligue des champions féminine.

Manchester United se devait tout simplement d'agir lors du mercato hivernal. Les Red Devils avaient connu un excellent début de saison 2025-26, se qualifiant notamment pour la première fois pour la Ligue des champions féminine, puis allant encore plus loin en se qualifiant pour les phases finales de ce mois-ci. Mais s'ils voulaient être compétitifs face aux meilleures équipes européennes et se battre pour le titre national, ils avaient besoin de renforcer leur effectif, et c'est l'approche qu'a adoptée United.

Le mois de janvier n'était même pas encore arrivé que le club annonçait déjà les arrivées de Hanna Lundkvist et Lea Schuller, ainsi que la prolongation de contrat de Hinata Miyazawa. Quelques semaines plus tard, Ellen Wangerheim, qui aurait suscité l'intérêt de Chelsea et de Manchester City l'été dernier, les a rejointes, choisissant les Red Devils pour le prochain chapitre de sa carrière prometteuse. Toutes trois ont pris un bon départ en Angleterre, aidant l'équipe de Marc Skinner à rester invaincue lors de ses six premiers matchs en 2026.

C'est maintenant que cette profondeur supplémentaire va vraiment faire la différence. United se rendra en Espagne jeudi pour affronter l'Atlético Madrid lors du match aller des barrages de la Ligue des champions. Il s'agit du deuxième des cinq grands matchs que l'équipe disputera en seulement 16 jours, alors qu'avant la trêve hivernale, elle pouvait avoir du mal à enchaîner les matchs.

En théorie, leur sort devrait sans aucun doute s'améliorer après les investissements réalisés en janvier, notamment grâce à l'impact de ces transferts sur l'attaque déjà redoutable de United.

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-WOLFSBURG-MAN-UNITEDAFP

    Petite équipe

    Manchester United a vraiment impressionné à certains moments lors de la phase de groupes de la Ligue des champions, en éliminant l'Atlético malgré une réduction à 10 joueurs, en battant une équipe talentueuse - mais décevante - du Paris Saint-Germain à Old Trafford et en remportant une solide victoire à Turin contre la Juventus lors de la dernière journée, ce qui lui a permis de terminer à la sixième place du classement final et, par conséquent, d'être tête de série pour le tirage au sort des huitièmes de finale.

    Cette performance est d'autant plus impressionnante que Manchester United a dû faire face à plusieurs blessures à cette période, ce qui a régulièrement laissé les Red Devils avec un banc nettement moins fourni que celui de la plupart de leurs adversaires. Seul Twente a utilisé moins de joueurs que United lors de la phase de championnat, qui a également utilisé le même nombre de joueurs que le petit club belge OH Leuven. Les 15 autres équipes de la compétition ont toutes utilisé plus de joueurs que les Red Devils, y compris Valerenga, St. Polten et Paris FC.

  • Julia Zigiotti Olme Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Délais d'exécution courts

    En novembre, l'impact négatif de cet effectif réduit sur la capacité de United à rivaliser sur quatre fronts est devenu particulièrement évident. Après avoir disputé quatre matchs en 12 jours, United a subi trois défaites, s'inclinant face à Aston Villa et Manchester City en Super League féminine et face à Wolfsburg en Europe, le manque d'effectif ayant au moins contribué à ces résultats. Cette série a causé des dommages irréparables aux chances des Red Devils de remporter le titre de champion, les voyant chuter à sept points derrière City en tête du classement, alors qu'ils n'étaient qu'à un point de leurs rivaux locaux avant leur défaite contre Villa.

    City ne s'est pas qualifié pour la Ligue des champions cette saison et cet allègement de son calendrier est au moins l'une des raisons pour lesquelles l'équipe d'Andree Jeglertz est en passe de remporter le titre de la WSL cette fois-ci. De son côté, United a parfois semblé à bout de souffle et n'a pas pu effectuer beaucoup de rotations en raison des blessures qui ont encore limité Skinner, qui travaillait déjà avec un effectif plus réduit que souhaité après un mercato estival qui n'avait pas été suffisamment actif pour préparer cette équipe à relever le défi de quatre compétitions.

    « Je pense que nous avons besoin d'un effectif plus important. Je n'ai aucun doute à ce sujet », a déclaré Skinner en début de saison. « Je pense que lors du mercato hivernal, nous devrons renforcer l'effectif. »

    C'est un point qu'il a de nouveau souligné en décembre, lorsqu'il a fait tourner son onze de départ pour la visite de Lyon et a vu son équipe s'incliner 3-0 : « [L'effectif] a besoin de soutien et de joueurs de qualité. Je ne veux rien enlever à mon effectif. J'aime [les joueurs] et ce qu'ils font. Il ne s'agit pas de les remplacer, mais d'essayer de faire progresser l'équipe. »

  • Lea Schuller Man Utd Women signing 2026Getty Images

    Coup de pouce de janvier

    C'est désormais chose faite pour United. Lundkvist, une défenseuse dynamique venue du San Diego Wave, a comblé un poste indispensable dans l'effectif, en concurrence avec Jayde Riviere. Riviere joue avec beaucoup d'énergie et un style très actif qui est exigeant, et il est essentiel qu'elle puisse compter sur quelqu'un d'autre pour la remplacer dans l'alignement si elle veut rester aussi efficace que possible tout au long de la saison. Lundkvist, quant à elle, possède également de nombreuses qualités de haut niveau à apporter à United.

    Cependant, c'est en attaque que les recrues sont les plus remarquables, et potentiellement les plus importantes. Schuller, une attaquante-attaquante avec une grande expérience de haut niveau, est arrivée après avoir marqué 103 buts en 180 matchs pour le Bayern Munich et avec un record de 54 buts en 82 sélections avec l'Allemagne, tandis que Wangerheim, âgée de seulement 21 ans, a rejoint le club pour un montant record après une saison de 17 buts dans son pays natal, la Suède, avec sept passes décisives également contribuées à Hammarby, qui a terminé deuxième de la Damallsvenskan.

    La puissance offensive que ces deux joueuses peuvent apporter à cette équipe est évidente au vu de ces chiffres. Mais c'est la diversité et la polyvalence qu'elles apportent à l'attaque de United qui peuvent changer la donne à l'approche de certains matchs importants.

  • Ellen Wangerheim Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Imprévisibilité accrue

    Dès 2026, nous avons vu United devenir beaucoup plus imprévisible en attaque grâce à ces nouvelles recrues. Avant la trêve hivernale, on pouvait presque toujours deviner avec précision le onze de départ des Red Devils. Ella Toone jouait généralement au poste de numéro 10, Jess Park occupait une position libre sur le côté droit, Melvine Malard jouait sur le côté gauche et Elisabeth Terland menait l'attaque.

    Au fur et à mesure que Fridolina Rolfo retrouvait sa forme physique après son arrivée estivale en provenance de Barcelone, elle a apporté un peu plus de variation, entrant en attaque à gauche pour remplacer Malard ou pour pousser la Française dans un rôle d'avant-centre, avec Terland sur le banc.

    La cohérence dans la sélection de l'équipe est une bonne chose. Elle permet aux joueuses de développer une bonne entente et des relations importantes sur le terrain. Park et Toone, par exemple, ont très bien travaillé ensemble pendant la première moitié de la saison grâce à la régularité avec laquelle elles ont joué côte à côte, ainsi qu'à leur excellente relation en dehors du terrain. Mais cela peut conduire à une certaine prévisibilité, et Skinner n'avait pas autant d'options que nécessaire pour éviter cela alors qu'elle participait à tant de compétitions de haut niveau.

  • Elisabeth Terland Melvine Malard Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Mélanger les attaques

    Cela a changé depuis le Nouvel An. Lors de ses six derniers matchs, United n'a pas encore aligné le même quatuor offensif, pouvant choisir entre Malard, Park, Rolfo, Terland, Schuller, Wangerheim, Simi Awujo et Lisa Naalsund pour occuper ces postes, Toone devant revenir dans le groupe le mois prochain après sa blessure.

    Au cours de cette période, United a marqué 15 buts, soit une moyenne de 2,5 buts par match, ce qui représente une augmentation significative par rapport à la moyenne de 1,86 avant la trêve hivernale. Bien sûr, les résultats de cette année ne constituent encore qu'un petit échantillon, et la victoire 5-0 de United contre Burnley, équipe de troisième division, en FA Cup fausse quelque peu les chiffres, mais l'observation visuelle suggère une puissance supplémentaire en attaque, qui n'a fait que croître au fil des semaines, à mesure que Wangerheim et Schuller se sont intégrées.

  • Man Utd Women Liverpool 2026Getty Images

    Des options à profusion

    Cela signifie qu'à l'approche de la fin de la saison, United devient soudainement plus difficile à contrer pour ses adversaires. Park, par exemple, a joué presque exclusivement à droite pendant la première moitié de la saison ; depuis le début de l'année, elle a joué à droite, à gauche et au centre. Au cours de cette même période, trois joueuses différentes ont été alignées au poste de numéro 10, Malard a joué à droite et à gauche, tandis que Terland et Schuller ont chacune pris trois fois le départ en tant qu'attaquante.

    Jeudi, United affrontera l'Atlético, qu'il a battu 1-0 lors de la phase de groupes de la Ligue des champions, malgré un carton rouge controversé infligé à Dominique Janssen qui a réduit l'équipe à 10 joueuses pendant la majeure partie du match. Ce jour-là, United avait aligné un onze de départ avec Toone au poste de numéro 10, Malard et Rolfo de part et d'autre de Terland.

    Cette fois-ci, l'Atleti n'aura aucune idée de qui Skinner choisira pour les deux manches de cette rencontre, United étant prêt à apporter une touche d'imprévisibilité supplémentaire dans la phase finale de sa saison. Après avoir travaillé dur et, parfois, contre toute attente, pendant la première moitié de la saison pour se mettre en bonne position pour les derniers mois, le coup de pouce offensif apporté par le mercato de janvier pourrait bien propulser les Red Devils vers de nouveaux sommets.

