Les transferts réalisés par Manchester United en janvier étaient exactement ce dont les Red Devils avaient besoin pour devenir une menace dans la Ligue des champions féminine.

En novembre, l'impact négatif de cet effectif réduit sur la capacité de United à rivaliser sur quatre fronts est devenu particulièrement évident. Après avoir disputé quatre matchs en 12 jours, United a subi trois défaites, s'inclinant face à Aston Villa et Manchester City en Super League féminine et face à Wolfsburg en Europe, le manque d'effectif ayant au moins contribué à ces résultats. Cette série a causé des dommages irréparables aux chances des Red Devils de remporter le titre de champion, les voyant chuter à sept points derrière City en tête du classement, alors qu'ils n'étaient qu'à un point de leurs rivaux locaux avant leur défaite contre Villa.

City ne s'est pas qualifié pour la Ligue des champions cette saison et cet allègement de son calendrier est au moins l'une des raisons pour lesquelles l'équipe d'Andree Jeglertz est en passe de remporter le titre de la WSL cette fois-ci. De son côté, United a parfois semblé à bout de souffle et n'a pas pu effectuer beaucoup de rotations en raison des blessures qui ont encore limité Skinner, qui travaillait déjà avec un effectif plus réduit que souhaité après un mercato estival qui n'avait pas été suffisamment actif pour préparer cette équipe à relever le défi de quatre compétitions.

« Je pense que nous avons besoin d'un effectif plus important. Je n'ai aucun doute à ce sujet », a déclaré Skinner en début de saison. « Je pense que lors du mercato hivernal, nous devrons renforcer l'effectif. »

C'est un point qu'il a de nouveau souligné en décembre, lorsqu'il a fait tourner son onze de départ pour la visite de Lyon et a vu son équipe s'incliner 3-0 : « [L'effectif] a besoin de soutien et de joueurs de qualité. Je ne veux rien enlever à mon effectif. J'aime [les joueurs] et ce qu'ils font. Il ne s'agit pas de les remplacer, mais d'essayer de faire progresser l'équipe. »