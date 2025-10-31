Les supporters de Strasbourg vont exploser : Panichelli sur le départ

Les Blues n'en ont pas fini avec Strasbourg. Déjà propriétaire du club via BlueCo, Chelsea a déjà arraché Emanuel Emegha pour un transfert effectif l'été prochain. Désormais, les émissaires londoniens lorgnent Panichelli. Plusieurs scouts se sont déplacés ces dernières semaines pour le voir à l'œuvre. Le profil correspond aux attentes d'Enzo Maresca, qui cherche à densifier son secteur offensif.

La stratégie est rodée : utiliser le réseau BlueCo pour aspirer les talents du Racing avant qu'ils n'explosent vraiment sur le marché européen. Panichelli coche toutes les cases. Jeune, affamé, déjà décisif au plus haut niveau français. Son doublé contre le PSG début octobre a particulièrement marqué les esprits. Liam Rosenior avait d'ailleurs salué"l'une des meilleures performances d'un avant-centre" qu'il ait vues.