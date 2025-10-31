Huit buts en neuf matchs. Joaquín Panichelli incendie la Ligue 1 depuis son arrivée à Strasbourg cet été. L'Argentin de 23 ans a transformé l'attaque alsacienne et se hisse au sommet du classement des buteurs. Problème : cette explosion attire forcément les prédateurs. Et selon SportsBoom, ils s'appellent Chelsea et l'AC Milan. Les deux clubs préparent des offensives pour s'arracher l'attaquant dès le mercato d'hiver.
Les supporters de Strasbourg vont exploser : Panichelli sur le départ
Chelsea revient à la charge
Les Blues n'en ont pas fini avec Strasbourg. Déjà propriétaire du club via BlueCo, Chelsea a déjà arraché Emanuel Emegha pour un transfert effectif l'été prochain. Désormais, les émissaires londoniens lorgnent Panichelli. Plusieurs scouts se sont déplacés ces dernières semaines pour le voir à l'œuvre. Le profil correspond aux attentes d'Enzo Maresca, qui cherche à densifier son secteur offensif.
La stratégie est rodée : utiliser le réseau BlueCo pour aspirer les talents du Racing avant qu'ils n'explosent vraiment sur le marché européen. Panichelli coche toutes les cases. Jeune, affamé, déjà décisif au plus haut niveau français. Son doublé contre le PSG début octobre a particulièrement marqué les esprits. Liam Rosenior avait d'ailleurs salué"l'une des meilleures performances d'un avant-centre" qu'il ait vues.
Milan entre dans la danse
Mais Chelsea n'est pas seul. L'AC Milan s'invite dans la bataille. Les Rossoneri traversent une crise offensive. Santi Giménez, recruté pour pallier les départs, affiche un bilan famélique : zéro but en neuf matchs de Serie A. Paolo Maldini et ses dirigeants cherchent urgemment une solution, et Panichelli figure parmi les cinq noms retenus pour janvier.
Le dossier milanais complique les plans de Chelsea. Si les deux clubs s'affrontent pour le même joueur, les enchères risquent de monter rapidement. Strasbourg se retrouve dans une position délicate : conserver son meilleur buteur en pleine course européenne ou céder face aux offres alléchantes.
La Meinau au bord de l'explosion
Les supporters strasbourgeois ne vont pas apprécier. Déjà échaudés par le départ programmé d'Emegha, ils voient mal comment accepter un nouveau pillage en pleine saison. Sur les réseaux sociaux, la grogne monte. "On devient une succursale de Chelsea", peut-on lire. Le sentiment de spoliation grandit à chaque rumeur.
Le timing est terrible. Le Racing réalise son meilleur début de saison depuis une décennie. Rosenior a bâti un collectif cohérent, Panichelli en est le moteur offensif. Perdre cette pièce maîtresse en janvier compromettrait tous les objectifs fixés. La direction devra gérer une situation explosive si l'opération se concrétise. Car cette fois, la patience des tribunes alsaciennes pourrait atteindre ses limites.