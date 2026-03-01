Getty Images
Traduit par
Les supporters de Manchester United ripostent à Sir Jim Ratcliffe avec une banderole pro-immigration représentant sept héros du club
Une déclaration politique à Old Trafford
Dimanche, l'ambiance à Old Trafford a pris une tournure politique lorsque certains supporters de Manchester United ont clairement exprimé leur opinion sur Ratcliffe lors d'une victoire cruciale 2-1 contre Crystal Palace. Selon The Athletic, cette victoire âprement disputée a propulsé les Red Devils à la troisième place du classement de la Premier League avec 51 points, mais l'attention de beaucoup est restée focalisée sur l'énorme banderole pro-immigration déployée au-dessus du tunnel des joueurs juste avant la deuxième mi-temps.
La banderole disait : « MUFC fièrement colonisé par les immigrants », un jeu de mots délibéré contredisant les affirmations du directeur d'INEOS. Elle rappelait visuellement la diversité des origines qui ont façonné le club, avec les visages des légendes françaises Eric Cantona et Patrice Evra, de l'icône sud-coréenne Park Ji-sung, de Bruno Fernandes, d'Ole Gunnar Solskjaer, d'Amad Diallo et du milieu de terrain brésilien Casemiro.
- Getty Images Sport
L'interview controversée et les données
Le litige trouve son origine dans une interview accordée à Sky en février, au cours de laquelle Ratcliffe a fait plusieurs déclarations non fondées concernant la population immigrée et la situation économique du Royaume-Uni. Le milliardaire de 73 ans a immédiatement suscité l'indignation en déclarant : « On ne peut pas avoir une économie avec neuf millions de personnes bénéficiant d'allocations sociales et un afflux massif d'immigrants. Je veux dire, le Royaume-Uni a été colonisé. Cela coûte trop cher. »
Il a ensuite défendu sa position en ajoutant : « Le Royaume-Uni a été colonisé par les immigrants, n'est-ce pas ? Je veux dire, la population du Royaume-Uni était de 58 millions en 2020, elle est maintenant de 70 millions. Cela représente 12 millions de personnes. » Cependant, ces chiffres contredisent les données officielles ; l'Office national des statistiques a estimé la population britannique à 69,5 millions en novembre 2025, et le nombre de bénéficiaires d'allocations chômage s'élevait à seulement 1,68 million.
Condamnation nationale et excuses
Les retombées de cette interview ont atteint les plus hautes sphères du gouvernement britannique, le Premier ministre Sir Keir Starmer qualifiant rapidement les propos de Ratcliffe d'« offensants et erronés ». Confronté à une crise de relations publiques croissante et à une condamnation généralisée dans les milieux politiques et sportifs, Ratcliffe a été contraint de réagir à cette levée de boucliers par le biais d'une réponse officielle.
Il a publié une déclaration le lendemain, mais de nombreux partisans ont estimé qu'elle n'était pas à la hauteur d'une véritable rétractation. « Je regrette que mes propos aient offensé certaines personnes au Royaume-Uni et en Europe et aient suscité des inquiétudes, mais il est important de soulever la question d'une immigration contrôlée et bien gérée qui soutient la croissance économique », a déclaré Ratcliffe, tentant de ramener la conversation sur ses théories économiques.
- jim-ratcliffe
Une fracture culturelle au sein du club
Depuis qu'INEOS a pris le contrôle des opérations sportives de Manchester United au début de l'année 2024, le club a subi une transformation radicale en coulisses. Cependant, ces dernières tensions entre les supporters et les propriétaires mettent en évidence un fossé culturel grandissant. Si Ratcliffe est salué pour avoir mis en place des structures efficaces sur le terrain, ses propos politiques controversés ont aliéné une partie importante des supporters.
La banderole « Proudly Colonised » (Fièrement colonisés) accrochée au-dessus du tunnel d'Old Trafford lors des célébrations de la victoire 2-1 contre Palace a mis en évidence la tension entre la direction du club et les valeurs de sa communauté. Les supporters ont clairement fait savoir qu'ils ne laisseraient pas passer sans réagir les discours incendiaires, prouvant ainsi que pour les fidèles de United, la grandeur du club est indissociable de la contribution de ses stars internationales.
Publicité