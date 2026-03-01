Les supporters de Manchester United ripostent à Sir Jim Ratcliffe avec une banderole pro-immigration représentant sept héros du club

Dimanche, l'ambiance à Old Trafford a pris une tournure politique lorsque certains supporters de Manchester United ont clairement exprimé leur opinion sur Ratcliffe lors d'une victoire cruciale 2-1 contre Crystal Palace. Selon The Athletic, cette victoire âprement disputée a propulsé les Red Devils à la troisième place du classement de la Premier League avec 51 points, mais l'attention de beaucoup est restée focalisée sur l'énorme banderole pro-immigration déployée au-dessus du tunnel des joueurs juste avant la deuxième mi-temps.

La banderole disait : « MUFC fièrement colonisé par les immigrants », un jeu de mots délibéré contredisant les affirmations du directeur d'INEOS. Elle rappelait visuellement la diversité des origines qui ont façonné le club, avec les visages des légendes françaises Eric Cantona et Patrice Evra, de l'icône sud-coréenne Park Ji-sung, de Bruno Fernandes, d'Ole Gunnar Solskjaer, d'Amad Diallo et du milieu de terrain brésilien Casemiro.