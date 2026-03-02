Les supporters d'Arsenal désignés comme les plus détestés de la Premier League

Si la présence d'Arsenal en tête du classement s'explique par son statut de prétendant au titre, il est surprenant de voir Nottingham Forest le rejoindre au sommet. Le club des East Midlands a également enregistré un taux de sentiment négatif de 43 %, égalant les Gunners pour le titre de supporters les plus critiqués de la ligue. La montée de la négativité envers les fans de Forest survient au cours d'une saison marquée par des changements importants et des batailles à haut risque au City Ground, ce qui suggère que leur présence bruyante dans l'élite dérange de nombreux fans rivaux.

Alex Kostin, porte-parole de British Gambler, a expliqué ces résultats en déclarant : « La culture des supporters de football ne s'arrête plus au coup de sifflet final, elle se poursuit 24 heures sur 24 en ligne. Nous avons donc analysé les données des réseaux sociaux pour déterminer quels clubs sont les plus détestés en dehors du terrain. Le fait qu'Arsenal arrive en tête du classement reflète l'intensité des discussions autour du club cette saison. » M. Kostin a ensuite expliqué pourquoi les Gunners sont devenus la cible de toutes les critiques cette saison, soulignant la conjonction de facteurs qui entourent actuellement l'Emirates Stadium. Il a déclaré : « Lorsque vous combinez une course au titre, des débats sur l'arbitrage et l'un des plus grands groupes de supporters du sport, chaque instant est amplifié. Il en va de même pour des clubs comme Nottingham Forest et Liverpool, où les controverses et les attentes alimentent naturellement les sentiments négatifs. Il est intéressant de noter que certains des clubs les plus performants de la ligue cette saison, à savoir Manchester City ou Aston Villa, ont enregistré des niveaux relativement plus faibles de sentiments négatifs à l'égard de leurs supporters. »