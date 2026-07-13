Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Soccer Fans Gather To Watch USA v Belgium In The World Cup's Round Of 16 GameGetty Images News
Karim Malim

Traduit par

Les statistiques ne mentent pas… Mais qui, au final, détient les clés du sacre mondial ?

FEATURES
Angleterre vs Argentine
Angleterre
Argentine
Coupe du monde
France vs Espagne
France
Espagne
L. Messi
Kylian Mbappé
L. Yamal
J. Bellingham
Angleterre
Argentine
É.-U.
France
Espagne
Égypte
Maroc
Algérie
Arabie saoudite
Jordanie
Irak

Entre la puissance de la France, la solidité de l'Espagne et la malice de l'Argentine et de l'Angleterre

Il ne reste plus que deux matchs à l’Argentine, l’Angleterre, la France et l’Espagne pour atteindre la gloire, après avoir surmonté tous les obstacles et s’être hissées parmi les quatre meilleures équipes de la Coupe du monde.

À l’approche du coup de sifflet final, tous les regards se tournent vers deux demi-finales qui désigneront les finalistes, puis le futur champion.

Si les quatre formations ont disputé six rencontres jusqu’ici, toute comparaison directe doit être nuancée : l’Argentine a joué une heure de prolongation de plus que la France et l’Espagne, tandis que l’Angleterre a disputé trente minutes supplémentaires.

C’est pourquoi se baser sur les statistiques de performance par tranches de 90 minutes offre une image plus juste du niveau réel de chaque équipe, que ce soit sur le plan offensif, défensif, physique ou tactique, selon la BBC.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La France fait preuve d'une nette supériorité offensive, même si l'Argentine compte plus de buts à son actif.

    Avec 17 buts inscrits, l’Argentine affiche un bilan offensif flatteur, mais l’analyse des données révèle que ce n’est pas elle la sélection la plus dangereuse.

    L’équipe de France affiche en effet la meilleure moyenne de buts par 90 minutes du tournoi. Elle est à égalité avec l’Espagne pour le nombre de tirs et domine le classement des « Expected Goals » (buts attendus), preuve de la qualité de ses occasions et de sa capacité constante à menacer les cages adverses.

    En revanche, l’Argentine a fait preuve d’une efficacité exceptionnelle devant le but, convertissant 18 % de ses tentatives en réalisations, un taux élevé qui atteste de la qualité de sa finition et de sa capacité à exploiter les occasions, l’un des principaux atouts du tenant du titre.

    Quant à l’Espagne, elle affiche un profil nettement différent, puisqu’elle s’est créée un grand nombre d’occasions et a tiré 110 fois au but, soit autant que la France, mais elle n’a marqué que 11 réalisations, contre 16 pour les Bleus, un écart significatif qui souligne un manque relatif d’efficacité devant le but au regard des opportunités créées.

    Quant à l’Angleterre, les chiffres montrent qu’elle a créé le moins d’occasions parmi les quatre équipes, tant en nombre de tirs qu’en qualité des opportunités, mais elle a compensé cette lacune par une efficacité offensive remarquable, marquant plus de deux buts par match grâce à la qualité individuelle de ses stars, Jude Bellingham et Harry Kane, particulièrement efficaces dans la finition.

    • Publicité
  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La défense espagnole… un véritable rempart, le plus solide du tournoi.

    Si l'attaque française force le respect, la défense espagnole mérite d'être saluée comme la meilleure à ce jour. L'équipe d'Espagne n'a en effet encaissé aucun but tout au long du tournoi jusqu'au quart de finale contre la Belgique, qu'elle a remporté, confirmant ainsi qu'elle dispose d'un système défensif extrêmement organisé et discipliné.

    Même si la France n’a encaissé que deux buts en six matchs, la solidité défensive de l’Espagne paraît encore plus évidente, ce qui fait de la confrontation attendue entre les deux équipes l’un des matchs les plus passionnants du tournoi sur le plan tactique.

    La question qui précède la rencontre est donc la suivante : la puissance offensive française parviendra-t-elle à percer l’arrière-garde espagnole, ou les hommes de Luis de la Fuente maintiendront-ils leur emprise défensive ?

    Quant à la seconde affiche, Argentine-Angleterre, elle s’annonce plus ouverte offensivement, les défenses des deux formations n’ayant pas encore atteint le niveau de celles de l’Espagne ou de la France.

    Les deux formations ont encaissé six buts chacune jusqu’ici. Les statistiques indiquent que l’Angleterre a concédé le plus grand nombre d’occasions, tandis que l’Argentine a affiché le taux de conversion le plus faible, des données qui promettent une rencontre ouverte, riche en rebondissements et en opportunités de but.

  • FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP

    Supériorité physique : l’Espagne en tête, l’Argentine à la traîne

    Les données brutes pourraient suggérer que l’Argentine est l’équipe la plus active, avec 706,5 km parcourus, mais ce total s’explique principalement par le nombre de prolongations disputées.

    Mais lorsque l’on ramène les distances parcourues à des tranches de 90 minutes, le tableau s’inverse : l’Argentine devient l’équipe qui court le moins parmi les quatre demi-finalistes et celle qui réalise le moins de sprints, signe que ses adversaires la dominent sur le plan physique durant le temps réglementaire.

    Cette tendance se retrouve dans son style de pressing : l’Argentine est la moins agressive dans la récupération du ballon dans le tiers offensif, préférant s’appuyer sur une organisation défensive, l’attente, puis le lancement d’attaques rapides.

    À l’inverse, l’Espagne s’est imposée comme la plus active et la plus dynamique, après avoir dominé les statistiques en matière de course, de sprints et de pressing haut, ce qui reflète la philosophie de Luis de la Fuente, axée sur la possession du ballon et la récupération rapide après une perte de balle.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Possession et passes : une marque de fabrique espagnole

    La sélection espagnole a maintenu son style de jeu basé sur une maîtrise totale du ballon, affichant un taux de possession moyen de 66 %, soit le plus élevé non seulement parmi les quatre équipes étudiées, mais aussi l’ensemble des participants à la Coupe du monde.

    L’Espagne partage avec l’Argentine le meilleur taux de réussite aux passes (90,4 %), chiffre qui atteste d’une construction du jeu depuis l’arrière à la fois soignée et durable.

    L’Argentine s’appuie surtout sur des passes en profondeur décisives, où Lionel Messi joue un rôle prépondérant : le capitaine des Tango a ainsi servi ses coéquipiers dans des situations de but à 15 reprises, soit le meilleur total du tournoi à ce jour. Limiter la dangerosité de ces passes constituera donc l’un des principaux enjeux défensifs de l’Angleterre si elle veut venir à bout du tenant du titre.

  • FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP

    Les centres… l'arme la plus redoutable des Anglais

    En revanche, l'Angleterre possède un atout distinct de celui de ses adversaires. Sous la houlette de Thomas Tuchel, la sélection est la meilleure des quatre équipes dans l'exploitation des centres en jeu ouvert : ses joueurs ont réussi à adresser un centre décisif à un coéquipier une fois toutes les quatre tentatives, un excellent ratio qui témoigne de la qualité de leurs déplacements dans la surface de réparation.

    Sans surprise, l’Angleterre domine le classement des buts de la tête avec quatre réalisations et totalise 24 tentatives dans ce domaine.

    Cet atout est d’autant plus précieux que l’Argentine affiche le plus faible taux de réussite dans les duels aériens parmi les quatre équipes encore en lice, offrant aux Anglais une opportunité réelle d’exploiter les ballons en hauteur pour faire la différence dans la surface.

    Les Three Lions dominent aussi les duels individuels, même si l’écart est faible, ce qui leur permet d’imposer leur supériorité physique lors de la rencontre tant attendue.

  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Messi mène l’offensive créative, tandis que la France s’appuie sur ses individualités.

    Bien que Lionel Messi ne soit pas le joueur ayant réussi le plus de dribbles lors de la compétition – deux adversaires seulement ont fait mieux –, il demeure le moteur principal de l’attaque argentine, que ce soit par sa capacité à créer le jeu, ses passes décisives ou ses percées dans les lignes défensives.

    En revanche, l’Albiceleste ne s’appuie guère sur les dribbles individuels de ses autres joueurs, privilégiant le jeu collectif et les mouvements organisés.

    De son côté, la France s’appuie surtout sur les qualités individuelles de ses stars dans le dernier tiers du terrain : le quatuor offensif, très dangereux, se distingue par sa vitesse, sa technique et sa capacité à éliminer les défenseurs en un contre un.

    La défense espagnole, elle, devra donc faire face à un test extrêmement difficile, les Français souhaitant progresser vers le but par des percées individuelles et des attaques directes.

    Au final, les statistiques confirment que les quatre équipes ont atteint les demi-finales de façons très différentes ; la France possède l’attaque la plus redoutable, l’Espagne se distingue par le meilleur système défensif et un style de jeu axé sur la possession, l’Angleterre excelle dans les duels aériens et les affrontements physiques, tandis que l’Argentine s’appuie sur l’expérience, l’efficacité et le coup de génie dans les moments difficiles.

    Au vu de l’équilibre des forces et de la pluralité des atouts, toutes les issues restent ouvertes à l’aube des deux demi-finales. Une seule certitude : la Coupe du monde s’acheminera vers un dénouement exceptionnel, et la sélection qui saura valoriser ses points forts tout en limitant ses erreurs aura les meilleures chances d’inscrire son nom au palmarès des champions du monde.

Coupe du monde
France crest
France
FRA
Espagne crest
Espagne
ESP
Coupe du monde
Angleterre crest
Angleterre
ANG
Argentine crest
Argentine
ARG