Il ne reste plus que deux matchs à l’Argentine, l’Angleterre, la France et l’Espagne pour atteindre la gloire, après avoir surmonté tous les obstacles et s’être hissées parmi les quatre meilleures équipes de la Coupe du monde.

À l’approche du coup de sifflet final, tous les regards se tournent vers deux demi-finales qui désigneront les finalistes, puis le futur champion.

Si les quatre formations ont disputé six rencontres jusqu’ici, toute comparaison directe doit être nuancée : l’Argentine a joué une heure de prolongation de plus que la France et l’Espagne, tandis que l’Angleterre a disputé trente minutes supplémentaires.

C’est pourquoi se baser sur les statistiques de performance par tranches de 90 minutes offre une image plus juste du niveau réel de chaque équipe, que ce soit sur le plan offensif, défensif, physique ou tactique, selon la BBC.