« Les sélections ne garantissent pas automatiquement le travail » - Laura Woods s'en prend à Eni Aluko après la dernière pique de l'ancienne Lioness à l'encontre d'Ian Wright au sujet des commentaires sur le football féminin.
Aluko s'est exprimée contre la légende d'Arsenal Wright
Aluko a suscité la controverse en avril 2025 en déclarant à l'ancien attaquant anglais Wright qu'il devait être conscient de « l'importance de son rôle dans le football féminin ». Elle a affirmé que la présence de Wright rendait plus difficile l'accès des femmes à la profession de commentatrice sportive.
Elle s'est depuis excusée, mais Wright a refusé d'accepter sa position, et beaucoup se sont rangés du côté de la légende des Gunners. Aluko s'est à nouveau exprimée, et Woods a ressenti le besoin de répondre à ces commentaires qui, selon elle, ne rendent service à personne.
Woods répond aux dernières déclarations d'Aluko
Elle a déclaré dans une série de publications sur les réseaux sociaux : « Les sélections en équipe nationale ne garantissent pas automatiquement un emploi et ne font pas non plus de vous un brillant commentateur. Ce qui fait un brillant commentateur, c'est votre façon de communiquer, de vous exprimer, de faire vos recherches, d'informer votre public, votre capital sympathie et votre alchimie avec votre équipe.
« Le football féminin devrait être fait par des femmes pour des femmes » est l'une des phrases les plus néfastes que j'ai entendues. Non seulement cela fera reculer le sport féminin, mais cela fera également reculer le commentaire sportif féminin dans toutes les formes de ce sport.
Si vous voulez développer quelque chose, vous ne devez pas le cloisonner. Nous voulons encourager les petits garçons et les hommes à regarder le football féminin, et pas seulement les petites filles et les femmes. Et quand ils voient quelqu'un comme Ian Wright prendre cela aussi au sérieux que lui, ils suivent son exemple. C'est ainsi que l'on développe un sport. »
Ce qu'Aluko a dit à propos des experts masculins dans le football féminin
Aluko a travaillé aux côtés de Woods au sein de l'équipe d'ITV qui a couvert la défense réussie du titre européen des Lionesses en 2025. Elle n'a pas travaillé sur la finale, Wright ayant rejoint Karen Carney et Emma Hayes à l'écran.
L'ancien défenseur de Manchester City, Nedum Onuoha, faisait partie de l'équipe de la BBC. Aluko a fait part de ses dernières doléances dans l'émission « 90s Baby Show »: « L'année dernière, lors de la finale du championnat féminin, j'étais assise dans les tribunes, je ne travaillais pas pour ITV pour la finale. Farah Williams était à côté de moi. Farah Williams a 170 sélections avec l'Angleterre.
Les deux chaînes qui détenaient les droits étaient ITV et la BBC. Sur la BBC, il y avait Ellen White, Steph Houghton et Nedum Onuoha. Sans vouloir offenser Nedum Onouha, je n'ai rien contre lui, je ne sais pas s'il a joué pour l'Angleterre ou non. Vous faites partie du panel principal pour la finale de l'équipe féminine d'Angleterre.
Passons à ITV, je suis dans les tribunes avec 105 sélections, vous avez donc deux femmes avec 290 sélections, ce qui est ridicule, n'est-ce pas ? Sur ITV, il y a Ian Wright, Emma Hayes et Kaz Carney.
« Donc, sur six places, deux sont attribuées à des hommes, alors que vous avez 290 sélections dans les tribunes. Je n'ai jamais commenté une finale et j'aurais probablement du mal à trouver une femme, une experte, qui ait commenté une grande finale masculine.
Je parle en tant que commentatrice, donc quelque chose ne va pas. Pourquoi des personnes comme moi et Faz (Fara) ne sont-elles pas là ? Je n'ai rien contre Ian et rien contre eux, je dis simplement que, d'une manière générale, nous devons en être conscients. »
Aluko a ajouté : « De mon point de vue, nous n'avons pas versé tout ce sang, toute cette sueur et toutes ces larmes pour que les femmes se retrouvent aujourd'hui à la deuxième place dans leur propre sport. Que faisons-nous ? Le football féminin devrait être fait par des femmes, pour les femmes. Les alliés masculins devraient absolument soutenir cela, mais quand on en arrive au point où vous êtes le personnage principal du spectacle, nous ne faisons que répéter les schémas patriarcaux contre lesquels nous nous sommes battus.
Que cela dérange qui que ce soit, tant pis. J'ai toujours défendu le football féminin. Je pratiquais le football féminin à une époque où cela ne rapportait rien. Maintenant que nous en récoltons les fruits, je pense que les femmes devraient gagner. »
Elle a poursuivi en évoquant le fait d'être ignorée pour les rôles importants dans le football masculin : « Les opportunités limitées dans le football féminin sont désormais saisies par les hommes, mais nous ne pouvons pas entrer dans le football masculin et saisir les mêmes opportunités. Nous sommes coincées. Je ne pourrai jamais commenter la finale masculine. La seule façon pour moi d'avoir l'opportunité de commenter une finale est la finale féminine, et maintenant je ne peux plus commenter la finale féminine.
Ce que je représente pour les jeunes filles qui veulent devenir footballeuses ou commentatrices dépasse largement ce que représente Ian Wright. Encore une fois, je ne critique pas Ian Wright, il ne s'agit même pas de lui, cela pourrait être n'importe quel homme. Il est vraiment important que nous restions attentifs aux opportunités exceptionnelles. Le problème que j'ai avec Ian, c'est que dans sa position, il doit comprendre ce que je dis. »
Aluko reçoit peu d'offres depuis qu'elle s'est exprimée publiquement
Aluko a publié sur son compte Instagram, confirmant que Wright ne souhaitait pas accepter ses excuses : « Même si je ne voulais plus parler d'Ian Wright neuf mois après les faits, nous en sommes arrivés là parce que les gens ont utilisé son nom comme une arme contre moi et je ne suis plus disposée à l'accepter. C'est parce que le nom d'Ian Wright a été utilisé comme une arme contre moi que nous parlons encore de lui aujourd'hui.
En réalité, nous avons eu l'occasion, il y a neuf mois, de calmer le jeu, d'avoir une conversation adulte et de discuter de nos points de vue. Lorsque je me suis excusée auprès d'Ian Wright en public et en privé, il a eu l'occasion de faire preuve de la gentillesse et de la solidarité dont il a fait preuve envers beaucoup d'autres personnes, et de prouver qu'il est l'allié qu'il prétend être.
Malheureusement, ma sincérité et mon humilité ont été accueillies avec mépris. Il a déclaré : « Je n'accepte pas vos excuses » et a donné son feu vert à toutes ces autres personnes pour qu'elles s'en prennent à moi et continuent à m'insulter pour mes opinions. »
Elle a ajouté : « Je tiens à dire publiquement que j'ai toujours été ouverte à une conversation où nous partageons nos points de vue, nous discutons et nous passons à autre chose - c'est là où j'en suis.
Je suis un peu déçue d'apprendre qu'il y a eu un « je ne veux pas travailler avec elle », ce choix actif que les gens doivent faire, ce qui est puéril. Je n'utiliserais jamais mon privilège pour dire « je ne veux pas travailler avec cette personne ». Je suis ouverte à la discussion. Si cela se produit, tant mieux, sinon, la vie continue. »
Aluko affirme avoir reçu peu d'offres depuis qu'elle s'est exprimée contre Wright. Le prochain grand tournoi international féminin sera la Coupe du monde 2027, qui se déroulera au Brésil. Les compétitions nationales et continentales se poursuivent pour l'instant, avec des courses passionnantes pour le titre de la WSL et de la Ligue des champions en 2025-2026.
