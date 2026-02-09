« Les sélections ne garantissent pas automatiquement le travail » - Laura Woods s'en prend à Eni Aluko après la dernière pique de l'ancienne Lioness à l'encontre d'Ian Wright au sujet des commentaires sur le football féminin.

Aluko a travaillé aux côtés de Woods au sein de l'équipe d'ITV qui a couvert la défense réussie du titre européen des Lionesses en 2025. Elle n'a pas travaillé sur la finale, Wright ayant rejoint Karen Carney et Emma Hayes à l'écran.

L'ancien défenseur de Manchester City, Nedum Onuoha, faisait partie de l'équipe de la BBC. Aluko a fait part de ses dernières doléances dans l'émission « 90s Baby Show »: « L'année dernière, lors de la finale du championnat féminin, j'étais assise dans les tribunes, je ne travaillais pas pour ITV pour la finale. Farah Williams était à côté de moi. Farah Williams a 170 sélections avec l'Angleterre.

Les deux chaînes qui détenaient les droits étaient ITV et la BBC. Sur la BBC, il y avait Ellen White, Steph Houghton et Nedum Onuoha. Sans vouloir offenser Nedum Onouha, je n'ai rien contre lui, je ne sais pas s'il a joué pour l'Angleterre ou non. Vous faites partie du panel principal pour la finale de l'équipe féminine d'Angleterre.

Passons à ITV, je suis dans les tribunes avec 105 sélections, vous avez donc deux femmes avec 290 sélections, ce qui est ridicule, n'est-ce pas ? Sur ITV, il y a Ian Wright, Emma Hayes et Kaz Carney.

« Donc, sur six places, deux sont attribuées à des hommes, alors que vous avez 290 sélections dans les tribunes. Je n'ai jamais commenté une finale et j'aurais probablement du mal à trouver une femme, une experte, qui ait commenté une grande finale masculine.

Je parle en tant que commentatrice, donc quelque chose ne va pas. Pourquoi des personnes comme moi et Faz (Fara) ne sont-elles pas là ? Je n'ai rien contre Ian et rien contre eux, je dis simplement que, d'une manière générale, nous devons en être conscients. »

Aluko a ajouté : « De mon point de vue, nous n'avons pas versé tout ce sang, toute cette sueur et toutes ces larmes pour que les femmes se retrouvent aujourd'hui à la deuxième place dans leur propre sport. Que faisons-nous ? Le football féminin devrait être fait par des femmes, pour les femmes. Les alliés masculins devraient absolument soutenir cela, mais quand on en arrive au point où vous êtes le personnage principal du spectacle, nous ne faisons que répéter les schémas patriarcaux contre lesquels nous nous sommes battus.

Que cela dérange qui que ce soit, tant pis. J'ai toujours défendu le football féminin. Je pratiquais le football féminin à une époque où cela ne rapportait rien. Maintenant que nous en récoltons les fruits, je pense que les femmes devraient gagner. »

Elle a poursuivi en évoquant le fait d'être ignorée pour les rôles importants dans le football masculin : « Les opportunités limitées dans le football féminin sont désormais saisies par les hommes, mais nous ne pouvons pas entrer dans le football masculin et saisir les mêmes opportunités. Nous sommes coincées. Je ne pourrai jamais commenter la finale masculine. La seule façon pour moi d'avoir l'opportunité de commenter une finale est la finale féminine, et maintenant je ne peux plus commenter la finale féminine.

Ce que je représente pour les jeunes filles qui veulent devenir footballeuses ou commentatrices dépasse largement ce que représente Ian Wright. Encore une fois, je ne critique pas Ian Wright, il ne s'agit même pas de lui, cela pourrait être n'importe quel homme. Il est vraiment important que nous restions attentifs aux opportunités exceptionnelles. Le problème que j'ai avec Ian, c'est que dans sa position, il doit comprendre ce que je dis. »