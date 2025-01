C. Pulisic

Combien gagnent les joueurs de Milan annuellement et qui reçoit le plus sur leur compte ?

L'un des clubs synonymes du célèbre terme "héritage du football" est le poids lourd italien AC Milan, qui est en route pour retrouver sa place parmi les unités les plus redoutables d'Europe.

Les années 1990 et 2000 ont marqué une ère dorée pour la Serie A, qui s'est imposée comme la meilleure et la plus prestigieuse ligue de football au monde. Cette période a été définie par la domination de l'AC Milan, dont le succès inégalé tant sur le plan national que continental a solidifié la réputation mondiale de la ligue.

Cependant, les Rossoneri ont été l'ombre d'eux-mêmes depuis qu'ils ont remporté leur avant-dernier Scudetto en 2011. Il leur a fallu 11 longues années pour remporter un autre titre de champion, tout en échouant à se qualifier pour la Ligue des champions pendant sept saisons consécutives entre 2014-15 et 2020-21.

Aujourd'hui, l'AC Milan se targue d'une équipe talentueuse avec le potentiel de définir une ère à l'emblématique San Siro. Des joueurs comme Christian Pulisic, Rafael Leao, Theo Hernandez, Mike Maignan et Tijjani Reijnders sont devenus des figures clés de l'équipe, et les fidèles du Milan ont de grands espoirs qu'ils puissent mener le club vers de nouveaux sommets.

Alors, qui est le mieux payé à Milan cette saison ? Et qui se trouve à l'opposé du spectre ?

GOAL s'est plongé dans les chiffres de Capology et a découvert !

*Les salaires sont bruts et sur une base annuelle