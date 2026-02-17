Getty
« Les règles sont différentes ! » - Raphinha fait allusion à une conspiration arbitrale alors que Barcelone dénonce un « complot contre tout le monde » après la controverse de Gérone
Une soirée frustrante à l'Estadi Montilivi
Le derby catalan était présenté comme un moment décisif dans la course au titre, mais il s'est terminé par une scène d'exaspération pure pour les visiteurs. Barcelone semblait contrôler le match après l'ouverture du score par Pau Cubarsi, mais la situation s'est renversée au cours d'une seconde mi-temps frénétique. Le point de rupture est survenu à la 86e minute lorsque Fran Beltran a trouvé le chemin des filets pour Gérone. Les joueurs de Barcelone ont immédiatement encerclé l'arbitre Cesar Soto Grado, affirmant que Claudio Echeverri avait marché sur le pied de Jules Kounde lors de l'action.
Malgré les protestations frénétiques et l'impact évident sur le jeu, le but a été validé sans consultation du VAR. Cette décision a provoqué la colère du banc de Barcelone et la démoralisation visible des joueurs. Pour une équipe qui a été presque parfaite sous la houlette de Flick cette saison, cet effondrement ressemblait moins à un échec tactique qu'à une conséquence de facteurs externes, ouvrant la voie à une semaine d'examen minutieux du niveau de l'arbitrage dans l'élite espagnole.
La frustration de Flick et la polémique de Raphinha sur les réseaux sociaux
Immédiatement après le match, l'entraîneur Hansi Flick a tenté de garder son sérieux, même s'il ne pouvait cacher son incrédulité. Tout en critiquant le placement défensif de son équipe et son milieu de terrain « ouvert », il a demandé aux journalistes : « Qu'en pensez-vous ? C'était une faute, non ? Inutile d'en dire plus. » Flick a accordé deux jours de repos à son équipe pour qu'elle « se remette » du choc émotionnel de la défaite, dans l'espoir d'empêcher la controverse de compromettre complètement leur saison.
Cependant, l'ailier brésilien Raphinha s'est montré beaucoup moins réservé que son entraîneur. S'exprimant sur Instagram au sujet de l'arbitrage, l'ancien joueur de Leeds United a reconnu les défauts internes de son équipe, mais a dénoncé le manque de cohérence. « Nous avons beaucoup de choses à améliorer, mais nous ne sommes pas les seuls », a-t-il écrit. « C'est très compliqué quand les règles sont différentes, qu'elles soient en votre faveur ou contre vous, mais si nous devons jouer contre tout le monde pour gagner, qu'il en soit ainsi... Nous le ferons. »
La hiérarchie du FC Barcelone prend position contre la RFEF
La colère qui émane du vestiaire a été suivie d'une réponse ferme de la part de la direction du club. La direction du FC Barcelone aurait atteint un « point de rupture » face au manque de transparence perçu de la part du Comité technique des arbitres (CTA). Rafa Yuste, qui est passé de vice-président à président par intérim pendant la campagne électorale, a déjà pris contact avec les responsables de la Fédération espagnole de football (RFEF) pour leur faire part de la plainte officielle du club concernant l'accumulation d'erreurs qui ont directement influencé les résultats récents.
Le club est particulièrement préoccupé par l'application « noir sur blanc » du VAR dans certains matchs, par rapport à la clémence subjective dont il fait preuve dans d'autres. En adoptant cette position institutionnelle, Barcelone signale qu'il ne restera plus silencieux alors que ses ambitions de titre sont compromises. Cette « mentalité de siège » commence à définir la seconde moitié de sa campagne, alors que le conseil d'administration cherche à protéger les joueurs de ce qu'il décrit comme un terrain de jeu inégal.
Une série de griefs dans la capitale catalane
La controverse à Gérone n'est pas survenue de manière isolée ; elle constitue le dernier épisode d'une liste croissante de plaintes pour les Blaugrana. Quelques jours plus tôt, le club avait été stupéfait lors de sa défaite 4-0 en Copa del Rey contre l'Atlético Madrid, où un but de Cubarsi avait été annulé après un examen VAR qui avait duré sept minutes interminables. Ce retard, associé à une intrusion non sanctionnée de Bryan Gil lors d'un penalty manqué par Lamine Yamal contre Gérone, a renforcé l'idée que les normes d'arbitrage sont au plus bas.
Alors qu'ils se préparent à accueillir Levante ce dimanche, la pression sur les arbitres sera immense. Barcelone se trouve désormais dans une situation où chaque coup de sifflet est considéré à travers le prisme de l'affirmation de Raphinha selon laquelle « les règles sont différentes ». Reste à voir si cette mentalité de bunker servira de carburant pour une course au titre historique ou deviendra une distraction fatale, mais une chose est sûre : la guerre des mots entre Barcelone et les instances arbitrales espagnoles ne fait que commencer.
