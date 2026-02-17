« Les règles sont différentes ! » - Raphinha fait allusion à une conspiration arbitrale alors que Barcelone dénonce un « complot contre tout le monde » après la controverse de Gérone

Le derby catalan était présenté comme un moment décisif dans la course au titre, mais il s'est terminé par une scène d'exaspération pure pour les visiteurs. Barcelone semblait contrôler le match après l'ouverture du score par Pau Cubarsi, mais la situation s'est renversée au cours d'une seconde mi-temps frénétique. Le point de rupture est survenu à la 86e minute lorsque Fran Beltran a trouvé le chemin des filets pour Gérone. Les joueurs de Barcelone ont immédiatement encerclé l'arbitre Cesar Soto Grado, affirmant que Claudio Echeverri avait marché sur le pied de Jules Kounde lors de l'action.

Malgré les protestations frénétiques et l'impact évident sur le jeu, le but a été validé sans consultation du VAR. Cette décision a provoqué la colère du banc de Barcelone et la démoralisation visible des joueurs. Pour une équipe qui a été presque parfaite sous la houlette de Flick cette saison, cet effondrement ressemblait moins à un échec tactique qu'à une conséquence de facteurs externes, ouvrant la voie à une semaine d'examen minutieux du niveau de l'arbitrage dans l'élite espagnole.