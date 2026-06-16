Alors que les projecteurs étaient braqués sur l’Espagne, championne d’Europe, en lice pour la Coupe du monde 2026, c’est le Cap-Vert qui a créé la sensation. Outre ses performances sur le terrain, la sélection cap-verdière doit sa notoriété à l’histoire insolite de son défenseur central : ce dernier a obtenu sa place dans le tournoi grâce à une lettre de candidature.

L’histoire de Roberto « Pico » López, né à Dublin, illustre parfaitement cette stratégie : naturalisé à l’âge adulte, il est devenu le symbole de la première participation historique du pays de son père, rendue possible par l’élargissement du tournoi à 48 équipes.

Ironie du sort, le deuxième plus petit pays de la compétition, avec ses 600 000 habitants, ne s’est pas qualifié grâce à son vivier local, mais grâce à une stratégie assumée de recrutement au sein de sa diaspora.

Sur les 25 joueurs retenus, 14 sont nés hors de l’archipel. Mais une anecdote illustre à elle seule cette stratégie : celle d’un défenseur irlandais convoqué pour la première fois via LinkedIn alors qu’il exerçait dans une banque et croyait son rêve de Coupe du monde enterré.