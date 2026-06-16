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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Les récits les plus insolites de la Coupe du monde : LinkedIn transforme un salarié irlandais en bourreau de l’Espagne

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Un message inattendu...

Alors que les projecteurs étaient braqués sur l’Espagne, championne d’Europe, en lice pour la Coupe du monde 2026, c’est le Cap-Vert qui a créé la sensation. Outre ses performances sur le terrain, la sélection cap-verdière doit sa notoriété à l’histoire insolite de son défenseur central : ce dernier a obtenu sa place dans le tournoi grâce à une lettre de candidature. 

L’histoire de Roberto « Pico » López, né à Dublin, illustre parfaitement cette stratégie : naturalisé à l’âge adulte, il est devenu le symbole de la première participation historique du pays de son père, rendue possible par l’élargissement du tournoi à 48 équipes.

Ironie du sort, le deuxième plus petit pays de la compétition, avec ses 600 000 habitants, ne s’est pas qualifié grâce à son vivier local, mais grâce à une stratégie assumée de recrutement au sein de sa diaspora.

Sur les 25 joueurs retenus, 14 sont nés hors de l’archipel. Mais une anecdote illustre à elle seule cette stratégie : celle d’un défenseur irlandais convoqué pour la première fois via LinkedIn alors qu’il exerçait dans une banque et croyait son rêve de Coupe du monde enterré.

  • Un message étrange sur LinkedIn

    Tout a commencé il y a plusieurs années, alors que López évoluait en championnat irlandais sous les couleurs des Shamrock Rovers, sans aucune perspective internationale après avoir représenté l’Irlande uniquement chez les jeunes.

    Le profil LinkedIn qu’il avait créé durant ses études, dans le cadre d’un cours, allait pourtant transformer sa carrière.

    Il reçoit alors un message en portugais de la part de la fédération du Cap-Vert. Ne saisissant pas un mot, il le classe aussitôt comme spam et l’ignore pendant neuf mois.

    Cette décision, qui a failli lui fermer les portes de la Coupe du monde, ne fut révisée que lorsque l’attaquant reçut un message de suivi en anglais lui indiquant qu’il s’agissait d’une invitation officielle à représenter le pays de son père.

    L’entraîneur de l’époque, Rui Aguas, avait repéré les origines cap-verdiennes de Lopez grâce à une publication universitaire et avait choisi de le contacter de manière peu orthodoxe via LinkedIn, comme le confirme le joueur : « C’est une façon unique d’être appelé en équipe nationale. » 

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  • De Dublin aux « Blueshirts »

    Né à Cromlin, à Dublin, Roberto López peut défendre les couleurs du Cap-Vert grâce à son père Carlos. Après avoir décliné une première convocation, il a saisi la seconde chance qui s’est présentée et a disputé son premier match international en 2019.

    Depuis, il a disputé 44 matchs internationaux avec les « Requins bleus » et s’est imposé comme un maillon essentiel d’un projet largement adossé à la diaspora : l’équipe compte actuellement 14 joueurs nés hors de l’archipel, dont six Néerlandais et un Irlandais, López lui-même.

    Comme le soulignait la BBC : « Le défenseur de 33 ans est né à Dublin mais est éligible grâce à son père, et a été recruté pour jouer avec eux via LinkedIn. » 

  • D’employé de banque à capitaine de l’équipe nationale lors de la Coupe du monde

    Avant de se consacrer entièrement au football, López était conseiller en crédit immobilier dans une banque irlandaise. Son entraîneur aux Shamrock Rovers l’a alors convaincu de quitter son « emploi stable », en lui lançant : « Tu pourras toujours retourner à la banque. »

    Le pari s’est révélé payant : Lopez a signé un contrat professionnel avec les Rovers en 2017, a ensuite mené l’équipe en Europe et est passé du statut d’employé de bureau à celui de capitaine de la défense, guidant un petit pays – dont la population ne dépasse pas 600 000 habitants – vers sa première qualification historique pour la Coupe du monde après une victoire 3-0 contre l’Eswatini.

    La presse britannique a résumé ce parcours : « Alors que López était éligible grâce à son père, l’entraîneur Roy Agwas a pris contact avec lui, mais il a choisi de le faire via LinkedIn », une décision qui l’a finalement conduit à États-Unis 2026. 

  • Le premier match contre l'Espagne se solde par un match nul historique

    Lundi dernier, López était aligné en tant que défenseur central de la sélection cap-verdière à Atlanta, opposée à l’Espagne, championne d’Europe en titre, pour la première participation historique des deux nations à la Coupe du monde.

    Malgré les écarts techniques et l’absence de Nico Williams et Lamine Yamal dans le onze de départ espagnol, les « Requins bleus » ont tenu bon pour arracher un précieux match nul 0-0.

    Validé par la FIFA, ce résultat attribue au Cap-Vert son tout premier point en Coupe du monde et démontre que l’histoire de Lopez n’est pas seulement une anecdote virale sur LinkedIn, mais le symbole d’une défense organisée capable de contenir le jeu des champions d’Europe.

    Après la rencontre, l’entraîneur Bobista a salué la rigueur défensive de son groupe, et López a quitté la pelouse en capitaine d’une nation modeste ayant accompli l’improbable. Une aventure déclenchée par un simple message qu’il avait d’abord pris pour une plaisanterie.

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