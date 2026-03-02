Getty/GOAL
Les propriétaires du Wrexham, Ryan Reynolds et Rob Mac, mis en garde contre l'étiquette « yo-yo » de la Premier League alors que les Red Dragons sont soutenus pour signer un joueur à 50 millions de livres sterling s'ils obtiennent leur promotion
Les copropriétaires hollywoodiens mènent les Red Dragons vers la Premier League
Les copropriétaires hollywoodiens du nord du Pays de Galles ont supervisé une ascension fulgurante après avoir réalisé un rachat spectaculaire en 2021. Au cours de cinq années mémorables, dont tous les rebondissements ont été filmés pour la série documentaire « Welcome to Wrexham », le club a pu se rendre à Wembley et gravir trois échelons consécutifs dans l'échelle de l'EFL.
L'équipe la plus ambitieuse occupe désormais une place en barrages du championnat, avec des billets pour cette loterie particulière à gagner. Reynolds et Mac n'ont jamais caché leur volonté d'être ceux qui mèneront à bien ce voyage historique vers la terre promise.
Wrexham a franchi tous les obstacles qui se sont dressés sur son chemin jusqu'à présent, mais pourra-t-il survivre dans le terrain de jeu des milliardaires de la Premier League ? Il faudrait encore plus d'argent pour réaliser ce rêve, et les records de transfert devraient à nouveau être battus.
Wrexham pourrait-il dépenser plus de 50 millions de livres sterling pour un transfert ?
Interrogé sur la question de savoir si les Red Dragons seraient prêts à dépenser 50, 60 (80 millions de dollars) voire 70 millions de livres sterling (94 millions de dollars) pour un joueur afin de rivaliser au plus haut niveau, l'ancien défenseur de Wrexham Sinclair, s'exprimant en association avec de nouveaux sites de paris, a déclaré à GOAL : « Oui, ils devraient le faire. S'ils ont l'ambition de rester en Premier League et de ne pas être un club yo-yo.
« Vous avez vu des clubs qui évoluent en Football League et en Premier League depuis des centaines d'années et qui ont du mal à rester dans la ligue et deviennent des clubs yo-yo. Je ne pense pas que Wrexham voudrait en arriver là, même si financièrement, c'est très gratifiant. Mais d'après ce que je comprends de l'extérieur, ces propriétaires veulent que leur équipe soit compétitive en Premier League. Pour y parvenir, je ne sais pas combien d'argent ils pourront réellement dépenser en raison des restrictions financières. Mais je suis sûr qu'ils dépenseront leur argent et qu'ils bénéficient du soutien financier nécessaire pour essayer d'être compétitifs en Premier League.
Mais là encore, c'est une autre paire de manches. Mais nous avons dit cela chaque année. Chaque année, nous avons dit qu'ils étaient montés en grade, qu'ils entraient désormais dans un environnement totalement différent de celui qu'ils venaient de quitter. Mais ils ont toujours su s'adapter. Je ne serais donc pas surpris qu'ils montent en grade et réussissent, compte tenu de leurs récentes performances. Mais ce serait très difficile en Premier League. Vous affrontez les meilleurs joueurs du monde. Et la grande différence, nous l'avons constatée à Burnley, où j'ai pu observer de près ce qui s'est passé cette saison. La différence entre le championnat et la Premier League, ce sont les petites erreurs que vous commettez. Parfois, vous n'êtes pas puni en Championship. En Premier League, la plupart du temps, vous êtes puni. Et c'est quelque chose qu'ils devront gérer. »
Les grands noms voudront-ils rejoindre Wrexham ?
Wrexham a réalisé de nombreux recrutements judicieux, de Paul Mullin à Kieffer Moore en passant par Elliot Lee et Ollie Rathbone, et devient de plus en plus attractif pour les grands noms à chaque étape franchie dans la pyramide.
Interrogé sur la possibilité que des stars envisagent de rejoindre le Pays de Galles si les Red Dragons accédaient à la Premier League, Sinclair a ajouté : « C'est une question d'argent. Il est toujours difficile de convaincre les meilleurs joueurs de rejoindre une ville qui n'est pas très populaire. Quand je pense à Londres, Manchester et ces équipes-là, Newcastle a déjà du mal à convaincre les joueurs de venir jouer à Newcastle, car c'est un mode de vie. On signe pour un style de vie, pas seulement pour jouer au football sur le terrain. Il ne sera donc pas facile de convaincre les joueurs de venir signer à Wrexham. Mais encore une fois, si les joueurs y trouvent leur compte financièrement, ils iront jouer au football là-bas. Absolument. »
Tests de Premier League : battre Forest et Chelsea ensuite
Wrexham, qui a creusé un écart de quatre points sur Southampton, septième au classement, et qui dispose désormais d'une petite marge de manœuvre dans les places de barragistes du championnat, a encore 11 matchs de championnat à disputer cette saison.
Son prochain match lui donnera un nouvel aperçu de ce que serait une compétition en Premier League, après avoir déjà battu Nottingham Forest lors d'une séance de tirs au but épique cette saison. Chelsea se rendra en effet au Racecourse samedi pour le cinquième tour de la FA Cup.
