Les propriétaires du Wrexham, Ryan Reynolds et Rob Mac, mis en garde contre l'étiquette « yo-yo » de la Premier League alors que les Red Dragons sont soutenus pour signer un joueur à 50 millions de livres sterling s'ils obtiennent leur promotion

Interrogé sur la question de savoir si les Red Dragons seraient prêts à dépenser 50, 60 (80 millions de dollars) voire 70 millions de livres sterling (94 millions de dollars) pour un joueur afin de rivaliser au plus haut niveau, l'ancien défenseur de Wrexham Sinclair, s'exprimant en association avec de nouveaux sites de paris, a déclaré à GOAL : « Oui, ils devraient le faire. S'ils ont l'ambition de rester en Premier League et de ne pas être un club yo-yo.

« Vous avez vu des clubs qui évoluent en Football League et en Premier League depuis des centaines d'années et qui ont du mal à rester dans la ligue et deviennent des clubs yo-yo. Je ne pense pas que Wrexham voudrait en arriver là, même si financièrement, c'est très gratifiant. Mais d'après ce que je comprends de l'extérieur, ces propriétaires veulent que leur équipe soit compétitive en Premier League. Pour y parvenir, je ne sais pas combien d'argent ils pourront réellement dépenser en raison des restrictions financières. Mais je suis sûr qu'ils dépenseront leur argent et qu'ils bénéficient du soutien financier nécessaire pour essayer d'être compétitifs en Premier League.

Mais là encore, c'est une autre paire de manches. Mais nous avons dit cela chaque année. Chaque année, nous avons dit qu'ils étaient montés en grade, qu'ils entraient désormais dans un environnement totalement différent de celui qu'ils venaient de quitter. Mais ils ont toujours su s'adapter. Je ne serais donc pas surpris qu'ils montent en grade et réussissent, compte tenu de leurs récentes performances. Mais ce serait très difficile en Premier League. Vous affrontez les meilleurs joueurs du monde. Et la grande différence, nous l'avons constatée à Burnley, où j'ai pu observer de près ce qui s'est passé cette saison. La différence entre le championnat et la Premier League, ce sont les petites erreurs que vous commettez. Parfois, vous n'êtes pas puni en Championship. En Premier League, la plupart du temps, vous êtes puni. Et c'est quelque chose qu'ils devront gérer. »