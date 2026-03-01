Getty
« Les prochains mois s'annoncent mouvementés » - Rob Mac est enthousiaste alors que Wrexham poursuit sa course vers la Premier League
Wrexham rêve de Premier League
Le succès de Wrexham cette saison repose sur un bilan impressionnant à l'extérieur du SToK Cae Ras. Le club du nord du Pays de Galles a désormais récolté 16 points sur 18 possibles à l'extérieur, faisant preuve d'une flexibilité tactique qui lui permet d'obtenir des résultats même sous pression. Au fil des semaines, la perspective de voir Wrexham atteindre la terre promise de la Premier League devient moins un rêve qu'une possibilité mathématique. La victoire contre Charlton, un club qui a lui-même une riche histoire dans l'élite, est une déclaration d'intention au reste de la ligue. Bien qu'il reste encore un long chemin à parcourir dans la saison, la régularité affichée par les hommes de Parkinson suggère qu'ils sont tout à fait capables de gérer la pression d'une course à la promotion à enjeux élevés.
Mac sent quelque chose de spécial dans l'air.
Le copropriétaire Rob Mac n'a pas tardé à partager son enthousiasme alors que le club continue de défier les attentes dans sa quête de trois promotions consécutives. Réfléchissant au résultat et à la dynamique qui se développe derrière l'équipe, Rob Mac s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour signaler son impatience à l'approche de la dernière ligne droite de la campagne. La star de la série Always Sunny, qui est devenue un pilier de l'ascension du club aux côtés de Ryan Reynolds, sent clairement qu'il se passe quelque chose de spécial, affirmant que « les prochains mois vont être fous » pour tous ceux qui sont liés au Racecourse Ground.
La superbe forme de Wrexham depuis Noël
Depuis Noël, Wrexham a récolté plus de points que toute autre équipe de deuxième division, confirmant ainsi son statut de véritable prétendant à une quatrième promotion consécutive. Phil Parkinson a salué la résilience de son équipe de Wrexham, qui a maintenu son excellent bilan à l'extérieur dans le championnat avec une victoire 1-0 à Charlton. Parkinson a déclaré, selon la BBC : « Nous avons fait preuve d'une incroyable résilience pour remporter cette victoire. Nous avons subi un peu de pression, mais la façon dont nous avons défendu notre surface aujourd'hui était exceptionnelle et il était important que nous allions jusqu'au bout. »
Chelsea attend en FA Cup
Wrexham aura hâte de revenir sur le terrain et devra relever le plus grand défi de son histoire féérique jusqu'à présent lorsqu'il affrontera Chelsea en FA Cup. Les Blues ont pris un bon départ sous la houlette de Liam Rosenior et ne voudront pas subir le choc d'être éliminés par une équipe de Championship. Le manager a révélé qu'il avait spécifiquement mis ses joueurs au défi d'ignorer le bruit extérieur entourant leur prochain match du cinquième tour de la FA Cup. « Je ne voulais pas que l'équipe ait un œil sur la FA Cup et ne se présente pas ici », a-t-il ajouté. « Ce n'est pas notre façon de faire, mais nous avons coché cette case et maintenant, je veux juste profiter de la semaine de la FA Cup et m'amuser, car nous avons travaillé dur pour arriver à ce stade et nous y présenter parmi les six premiers. »
