« Les prochains mois s'annoncent mouvementés » - Rob Mac est enthousiaste alors que Wrexham poursuit sa course vers la Premier League

Wrexham aura hâte de revenir sur le terrain et devra relever le plus grand défi de son histoire féérique jusqu'à présent lorsqu'il affrontera Chelsea en FA Cup. Les Blues ont pris un bon départ sous la houlette de Liam Rosenior et ne voudront pas subir le choc d'être éliminés par une équipe de Championship. Le manager a révélé qu'il avait spécifiquement mis ses joueurs au défi d'ignorer le bruit extérieur entourant leur prochain match du cinquième tour de la FA Cup. « Je ne voulais pas que l'équipe ait un œil sur la FA Cup et ne se présente pas ici », a-t-il ajouté. « Ce n'est pas notre façon de faire, mais nous avons coché cette case et maintenant, je veux juste profiter de la semaine de la FA Cup et m'amuser, car nous avons travaillé dur pour arriver à ce stade et nous y présenter parmi les six premiers. »