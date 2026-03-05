Les problèmes de blessures défensives de Manchester United pourraient s'aggraver, comme le montre une vidéo où l'on voit le défenseur latéral boiter fortement en quittant le stade après la défaite contre Newcastle

Le manager de Manchester United n'a pas caché sa déception face à cette défaite et à l'occasion manquée de punir une équipe de Newcastle réduite à 10 joueurs. Il a souligné que l'équipe était arrivée avec de grandes attentes après ses récentes performances solides.

« Oui, je suis évidemment déçu, amèrement déçu. C'est douloureux ce soir. Nous sommes clairement arrivés ici en bonne forme, avec l'intention de tirer quelque chose de ce match, à défaut de le gagner, et la façon dont les choses se sont déroulées est évidemment très décevante, cela ne fait aucun doute », a déclaré Carrick, cité par le site officiel du club.

« Le football est le football, et il y a des choses qui se produisent pendant le match, parfois en votre faveur, parfois contre vous, mais il y a certaines choses que nous devons faire. Bien sûr, nous pouvons faire mieux, nous pouvons faire beaucoup mieux. Nous nous sommes mis dans une bonne position, dans une position décente grâce à nos performances et à nos résultats, donc oui, ce soir, ça fait mal. »