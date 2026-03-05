AFP
Les problèmes de blessures défensives de Manchester United pourraient s'aggraver, comme le montre une vidéo où l'on voit le défenseur latéral boiter fortement en quittant le stade après la défaite contre Newcastle
Une nuit à oublier à Tyneside
Les débuts impressionnants de Michael Carrick en tant qu'entraîneur de Manchester United ont connu un sérieux revers lors d'une soirée frustrante dans le nord-est. Les Red Devils n'ont pas su profiter de leur avantage numérique après que Newcastle ait été réduit à 10 joueurs avant la mi-temps, s'inclinant finalement 2-1 sur un but tardif de William Osula.
Cette défaite a été aggravée par l'état physique clairement préoccupant de Mazraoui en fin de match. De retour dans le onze de départ pour la première fois depuis des mois, l'international marocain semblait avoir du mal à surmonter les problèmes physiques qui l'ont handicapé cette saison. En effet, les images d'après-match ont montré le joueur de 26 ans quittant le stade en boitant fortement, ce qui fait craindre une longue indisponibilité.
Les rangs s'éclaircissent à l'arrière
La blessure de Mazraoui met en évidence une vulnérabilité croissante dans la profondeur défensive de United. L'ancien joueur du Bayern Munich ayant été contraint de quitter le terrain, Tyrell Malacia a fait une apparition rare, mais le Néerlandais semblait naturellement rouillé pour ce qui n'était que sa deuxième sortie de la saison. De plus, United doit toujours composer avec les absences des défenseurs Matthijs de Ligt (dos), Lisandro Martinez (mollet) et Patrick Dorgu (ischio-jambiers).
Carrick réfléchit à son revers
Le manager de Manchester United n'a pas caché sa déception face à cette défaite et à l'occasion manquée de punir une équipe de Newcastle réduite à 10 joueurs. Il a souligné que l'équipe était arrivée avec de grandes attentes après ses récentes performances solides.
« Oui, je suis évidemment déçu, amèrement déçu. C'est douloureux ce soir. Nous sommes clairement arrivés ici en bonne forme, avec l'intention de tirer quelque chose de ce match, à défaut de le gagner, et la façon dont les choses se sont déroulées est évidemment très décevante, cela ne fait aucun doute », a déclaré Carrick, cité par le site officiel du club.
« Le football est le football, et il y a des choses qui se produisent pendant le match, parfois en votre faveur, parfois contre vous, mais il y a certaines choses que nous devons faire. Bien sûr, nous pouvons faire mieux, nous pouvons faire beaucoup mieux. Nous nous sommes mis dans une bonne position, dans une position décente grâce à nos performances et à nos résultats, donc oui, ce soir, ça fait mal. »
Une période de rétablissement cruciale
Les Red Devils disposent désormais d'une pause de 10 jours pour évaluer la condition physique de Mazraoui. Le personnel médical travaillera d'arrache-pied à Carrington afin de déterminer la gravité de la blessure avant leur prochain match de Premier League.
Manchester United reprendra la compétition le dimanche 15 mars pour un match crucial contre Aston Villa à Old Trafford, avant de se rendre à Bournemouth la semaine suivante. À égalité de points avec Aston Villa, quatrième au classement, l'équipe de Carrick aura pour objectif principal de la fin de saison de garantir son retour en Ligue des champions.
