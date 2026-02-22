Goal.com
Les prétendus « bottle jobs » d'Arsenal ont bien plus à perdre que le droit de se vanter dans le derby du nord de Londres lors de leur confrontation avec Tottenham, qui peine à trouver son rythme

« Bottle jobs » (littéralement « emplois en bouteille ») est une insulte qui a souvent été lancée à l'encontre d'Arsenal ces dernières années, après que l'équipe de Mikel Arteta ait terminé deuxième, deuxième et deuxième lors des trois dernières saisons de Premier League. Bien qu'ils aient des arguments pour contester cette affirmation dans ces cas précis, même les fans les plus fervents des Gunners admettraient qu'ils ont « bottled it » (littéralement « mis en bouteille ») s'ils ne parviennent pas à remporter le titre cette fois-ci.

La récente forme médiocre d'Arsenal lui a fait perdre l'avance confortable qu'il méritait au sommet du classement. Par moments, cela ressemblait à une promenade de santé, même si leur avance ne le reflétait pas, personne dans la division n'étant capable de rivaliser avec l'acharnement et la constance des Londoniens du nord. Ils trouvaient le moyen de s'imposer semaine après semaine, mais la situation est désormais très différente.

Un hiver morose à l'Emirates signifie que, sans avoir vraiment eu à faire quoi que ce soit de notable, Manchester City se retrouve désormais à seulement deux points du leader, après sa victoire contre Newcastle samedi. Le club conservera un match en retard après les rencontres de ce week-end, et son sens tactique et son savoir-faire en font une menace redoutable.

Quel moment pour le derby du nord de Londres ! Dimanche, Arsenal fera le court trajet à travers la capitale dans une position où il ne peut vraiment plus se permettre de faux pas dans sa quête pour mettre fin à une attente agonisante de 22 ans avant de soulever le trophée de la Premier League. Tottenham, quant à lui, sera déterminé à faire de cette confrontation le catalyseur qui permettra à son vieil ennemi de « craquer » pour de bon cette fois-ci.

    Hiver rigoureux

    Même si vous ne l'avez peut-être pas remarqué et que la position d'Arsenal en tête du classement n'a pas vraiment été menacée (jusqu'à présent), le début de l'année 2026 n'a pas été très réjouissant pour les Gunners. Ils ont disputé huit matchs de championnat depuis le début de l'année et n'en ont remporté que trois, faisant quatre matchs nuls et subissant une défaite à domicile contre Manchester United, ce qui leur a fait perdre 11 points dans ce qui pourrait finalement s'avérer être un hiver très coûteux.

    Pour les supporters pleins d'espoir, cela rappelle de manière inquiétante la saison dernière, où six nuls et deux défaites lors des 13 derniers matchs de la campagne ont vu les Londoniens du nord chuter de manière spectaculaire dans la course au titre, Liverpool terminant finalement avec une confortable avance de 10 points en tête du classement. Même avant cela, l'équipe d'Arteta avait concédé beaucoup trop de points lors de matchs nuls pour pouvoir véritablement rattraper son retard sur les Reds.

    Cette saison devait être différente pour Arsenal, qui semblait avoir constitué un effectif et développé une mentalité de gagnant si forte qu'il serait insensible aux fluctuations de mi-saison. Cependant, ses vieux problèmes ont refait surface.

    Jeté en pâture aux loups

    Arsenal a atteint un nouveau creux dans sa baisse de forme en milieu de semaine, abandonnant son avantage de deux buts à l'extérieur face à la lanterne rouge, les Wolves, et concédant un nouveau match nul préjudiciable, avec un but égalisateur arraché à la 94e minute. Pour replacer cette erreur dans son contexte, il s'agit de la première fois dans l'histoire de la Premier League qu'une équipe en tête du classement laisse filer une avance de deux buts ou plus contre une équipe en zone de relégation, sans parler de la dernière place, selon Opta.

    Lorsque Piero Hincapie a donné l'avantage 2-0 aux visiteurs à la 56e minute, les Gunners avaient une probabilité de victoire de 98,1 %, mais leur récente fragilité au mauvais moment s'est à nouveau manifestée dans les 30 dernières minutes du match. Une défense brouillonne sur un corner à l'heure de jeu a empêché Arsenal de dégager correctement le ballon, qui a finalement été récupéré par Hugo Bueno, qui n'était pas marqué et qui a réussi une magnifique frappe qui a battu David Raya depuis l'entrée de la surface.

    L'égalisation des Wolves dans les arrêts de jeu a été particulièrement malheureuse, Raya et le défenseur central Gabriel ayant sauté tous les deux sur le même ballon à cause d'un problème de communication. Le gardien n'a réussi qu'à repousser le ballon vers Tom Edozie, dont le tir a ricoché sur Riccardo Calafiori et le poteau, déclenchant une véritable frénésie à Molineux.

    Ce résultat réduit l'avance d'Arsenal en tête du classement à cinq points, mais les Gunners ont disputé un match de plus que Manchester City. Arsenal a désormais laissé filer sept points alors qu'il menait au score en 2026, seuls West Ham et Crystal Palace (huit chacun), menacés de relégation, affichant un bilan pire à cet égard. Comme Arteta l'a justement souligné après coup, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes.

    « Nous devons nous lever »

    Lors de la conférence de presse d'après-match, l'entraîneur des Gunners, abattu, a déclaré : « Nous devons être critiques envers nous-mêmes, car nous n'avons pas été à la hauteur. En championnat, la réalité est que nous n'avons pas été constants ces derniers mois. Il faut se relever. Lorsque nous traversons une période difficile, nous devons montrer à quel point nous voulons gagner et à quel point nous sommes bons. Nous devons nous relever. »

    L'Espagnol a poursuivi : « Nous devons nous en prendre à nous-mêmes. Je pense que notre performance en deuxième mi-temps était loin du niveau requis pour gagner dans ce championnat, et avec les marges qui, selon moi, auraient dû exister aujourd'hui, surtout compte tenu de la manière dont nous avons joué en première mi-temps.

    « Nous devons accepter toutes les critiques, car nous n'avons pas joué au niveau requis. Je pense que nous devons traverser cette période difficile, vous devez vous regarder dans le miroir et comprendre ce que le jeu exige maintenant, et la prochaine action aura lieu dimanche. »

    Arsenal, les « bottes » ?

    Inévitablement, le résultat obtenu à Molineux a valu à Arsenal d'être qualifié de « bottle jobs » (équipe qui craque sous la pression) sur les réseaux sociaux et par certains experts. La légende du club Paul Merson a déclaré à Sky Sports: « C'est décevant. On ne peut pas jouer en deuxième vitesse. Quand les Wolves ont égalisé à 2-2, il y avait une urgence. Ils n'avaient pas cela avant. On ne peut pas jouer comme ça. Chaque match est une finale de coupe jusqu'à la fin.

    Il faut jouer à un rythme élevé. Si Arsenal joue à un rythme élevé, les Wolves ne peuvent pas les suivre. Mais en jouant comme ils l'ont fait, c'est-à-dire lentement et paresseusement, en perdant le ballon, les Wolves vont toujours rester dans le match. Ça va être intense maintenant, ils vont se faire descendre, fondre. C'est intense maintenant : match nul à Brentford, puis deux buts d'avance contre la pire équipe du championnat. »

    Répondant à l'étiquette de « bottlers » (joueurs qui craquent sous la pression) lors d'une conférence de presse vendredi, Arteta a déclaré : « Cela ne fait pas partie de mon vocabulaire et je ne vois pas les choses ainsi, car je ne pense pas que quiconque ait l'intention de faire cela. Je n'utiliserais pas ce mot, mais c'est mon opinion. C'est une opinion individuelle, un point de vue. Il faut respecter cela.

    « Vous perdez deux points contre les Wolves de la manière dont le match s'est déroulé, vous devez l'accepter. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est le prochain match, ce dont nous sommes capables, ce que nous aimons dans ce sport et comment nous allons écrire notre propre destin à partir de là. »

    La ville prête à tirer parti de la situation

    Il y a eu de longues périodes cette saison où Manchester City, deuxième au classement, ne semblait pas capable de rattraper Arsenal en tête du classement, avec une équipe remaniée qui manquait peut-être de la qualité et du savoir-faire des années précédentes. Cependant, grâce principalement à la négligence de ses rivaux pour le titre, le club se trouve désormais à portée de main.

    Le calendrier joue également en leur faveur : après leur victoire contre Newcastle, City a une série de matchs favorables qui les verra affronter Leeds, Nottingham Forest et West Ham. Arsenal, quant à lui, devra passer un test difficile contre Chelsea après le derby du nord de Londres ce week-end, avant un autre déplacement délicat en milieu de semaine, cette fois à Brighton.

    S'ils ne font pas attention et que l'équipe de Pep Guardiola continue sur sa lancée, les Gunners pourraient être détrônés de la première place du classement en mars pour la première fois depuis septembre, ce qui donnerait lieu à une course passionnante jusqu'à la fin de la saison, le match entre les deux équipes à l'Etihad le 18 avril s'annonçant déjà comme un match décisif pour le titre.

    Humiliation ultime

    Mais avant cela, il y a le petit détail du derby du nord de Londres dimanche, un affrontement qui pourrait soit être le remède parfait aux récents malheurs d'Arsenal, soit potentiellement le match qui déclenchera un nouvel effondrement dans une course au titre qu'ils avaient largement dominée jusqu'à présent. Si c'est cette dernière hypothèse qui se réalise, ce sera l'humiliation ultime.

    Perdre contre Tottenham au cours d'une saison est déjà suffisamment grave, mais si les Gunners s'inclinent ce week-end lors de leur déplacement chez les Spurs, cette défaite restera dans les annales comme l'une des plus cuisantes de l'histoire de cette rivalité. Non seulement une défaite signifierait que l'avantage au sommet du classement, qui était autrefois de sept points, aurait pratiquement disparu, ce qui procurerait une joie débridée à leurs féroces rivaux locaux, mais ils subiraient également l'ignominie de s'incliner face à l'une des pires équipes de Tottenham de tous les temps.

    Les Spurs occupent la 16e place avant le match, avec seulement cinq points d'avance sur la zone de relégation. Leur horrible campagne nationale jusqu'à présent a conduit au limogeage de Thomas Frank après leur dernière défaite contre Newcastle. L'ancien entraîneur de la Juventus et de Marseille, Igor Tudor, a été recruté pour sauver ce qui peut l'être de la fin de la saison, même si ce n'est que le maintien en Premier League.

    Dans le chaudron du Tottenham Hotspur Stadium, où les fervents supporters locaux auront à cœur de voir Arsenal trébucher sur leur terrain, les visiteurs resteront néanmoins largement favoris. Cependant, l'ambiance et l'effet potentiel d'un nouvel entraîneur pourraient jouer un rôle important dans la course au titre.

    Pas de retour possible ?

    Les dommages psychologiques potentiels d'un échec dimanche, surtout pour un club qui a mis l'accent sur la « mentalité » tout au long de la saison, ne peuvent être sous-estimés. Une défaite transformerait ce petit accroc du début d'année en quelque chose de bien plus grave, d'autant plus que les supporters, très exigeants, ont montré qu'ils étaient prêts à se retourner rapidement contre l'équipe lorsque les choses tournent mal. Si la pression ne les affecte pas encore, ce sera certainement le cas s'ils quittent le terrain de leurs rivaux en pansant leurs blessures.

    Une victoire dans le derby pourrait toutefois donner le coup de pouce dont Arsenal a besoin pour se remettre sur les rails et, au final, franchir la ligne d'arrivée en mai. Jusqu'à présent, ils ont été des champions dignes de ce nom, même s'ils n'ont peut-être pas été les plus spectaculaires. Ils ont été une véritable machine de guerre en début de saison, et infliger une nouvelle défaite à Tottenham devrait contribuer à leur redonner confiance.

    Tout résultat négatif est inimaginable du point de vue d'Arsenal : c'est la victoire ou rien. Tout autre résultat risquerait de faire entrer leur saison dans les annales des plus grands échecs de l'histoire de la Premier League.

