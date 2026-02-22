Les prétendus « bottle jobs » d'Arsenal ont bien plus à perdre que le droit de se vanter dans le derby du nord de Londres lors de leur confrontation avec Tottenham, qui peine à trouver son rythme

La récente forme médiocre d'Arsenal lui a fait perdre l'avance confortable qu'il méritait au sommet du classement. Par moments, cela ressemblait à une promenade de santé, même si leur avance ne le reflétait pas, personne dans la division n'étant capable de rivaliser avec l'acharnement et la constance des Londoniens du nord. Ils trouvaient le moyen de s'imposer semaine après semaine, mais la situation est désormais très différente.

Un hiver morose à l'Emirates signifie que, sans avoir vraiment eu à faire quoi que ce soit de notable, Manchester City se retrouve désormais à seulement deux points du leader, après sa victoire contre Newcastle samedi. Le club conservera un match en retard après les rencontres de ce week-end, et son sens tactique et son savoir-faire en font une menace redoutable.

Quel moment pour le derby du nord de Londres ! Dimanche, Arsenal fera le court trajet à travers la capitale dans une position où il ne peut vraiment plus se permettre de faux pas dans sa quête pour mettre fin à une attente agonisante de 22 ans avant de soulever le trophée de la Premier League. Tottenham, quant à lui, sera déterminé à faire de cette confrontation le catalyseur qui permettra à son vieil ennemi de « craquer » pour de bon cette fois-ci.