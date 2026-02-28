Les nouvelles grandes réformes pour le Mondial 2026

Réunie à Hensol, au Pays de Galles, l’International Football Association Board a validé une série d’amendements qui entreront en application lors du Mondial 2026. L’instance, garante des lois du jeu, affiche un objectif clair : accroître le temps de jeu effectif et limiter toute manœuvre visant à casser le rythme des matchs. Ces ajustements seront ensuite généralisés aux autres compétitions internationales et nationales.

Première cible : les remises en jeu et les dégagements tardifs. Désormais, "Si l'arbitre estime qu'une touche ou un dégagement au pied dure trop longtemps ou est délibérément retardé, un compte à rebours visuel de cinq secondes sera lancé", indique l’IFAB. Si le ballon n’est toujours pas en jeu passé ce délai, la touche sera donnée à l’équipe adverse. Pour un dégagement au pied, l’adversaire se verra accorder un corner, rapporte RMC Sport. Une mesure appelée à peser dès la Coupe du monde 2026, où l’intensité s’annonce maximale.