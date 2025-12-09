Le FC Barcelone n’a pas brillé, mais a trouvé son salut là où on ne l’attendait pas. Mardi soir, au Camp Nou, les Catalans ont dû renverser une situation mal embarquée face à une équipe de Francfort joueuse et opportuniste. Menés à la pause, les hommes de Hansi Flick ont été réveillés par l’entrée tonitruante de Marcus Rashford, décisif sur les deux buts inscrits par un Jules Koundé inattendu mais redoutablement efficace. Un succès vital pour les Blaugrana, qui conservent ainsi leurs chances de qualification directe en huitièmes de finale.
Les notes du Barça : Koundé en sauveur, Rashford change tout
- Getty Images Sport
Gardien de but et défense
Joan Garcia (7) : Abandonné sur l’ouverture du score, il s’est ensuite montré rassurant dans ses prises de balle et vigilant sur les centres allemands.
Jules Koundé (8) : Moins brillant dans le jeu, mais diablement efficace devant le but. Deux têtes rageuses et un doublé qui change tout. Héros inattendu.
Pau Cubarsí (7) : Serein, propre à la relance et décisif dans un duel chaud à l’heure de jeu. Une prestation solide.
Gerard Martin (6) : Pris dans son dos sur l’action du but encaissé, mais présent dans l’agressivité et auteur d’une belle tentative en première période.
Alejandro Baldé (6) : Pris de vitesse par Knauff sur le but, mais s’est rattrapé par la suite avec un apport offensif plus régulier.
- AFP
Milieu de terrain
Eric Garcia (6) : Trop attentiste sur le centre décisif de Brown, mais appliqué ensuite dans la récupération et l’orientation du jeu.
Pedri (8) : À lui seul, il a éclairé les offensives catalanes. Justesse technique, vista et créativité. Le métronome du Barça.
Fermín López (5) : Match sans relief. Trop de déchets, pas assez d’impact. Sorti logiquement à la pause.
- Getty Images Sport
Attaque
Lamine Yamal (7) : D’abord discret, il s’est bien repris en seconde période. Son centre millimétré pour Koundé est une merveille.
Robert Lewandowski (5) : Trop peu trouvé, trop peu tranchant. À court de jus, remplacé tôt sans briller.
Raphinha (6) : Du bon et du moins bon. Des intentions, mais aussi beaucoup de déchet. Pas décisif.
- AFP
Remplaçants & Entraîneur
Marcus Rashford (8) : Entrée décisive. Percutant, altruiste, juste dans ses choix. Il change le cours du match.
Ferran Torres (7) : Une vraie plus-value dans l’intensité et le pressing. A bien combiné.
Frenkie de Jong (6) : Entrée solide pour sécuriser l'entrejeu. Sérieux dans l’impact.
Andreas Christensen (non noté)
Roony Bardghji (non noté)
Hansi Flick (7) : S’est trompé dans son onze de départ, mais a parfaitement corrigé le tir à la pause avec les bons changements.