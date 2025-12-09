Les notes du Barça : Koundé en sauveur, Rashford change tout

Joan Garcia (7) : Abandonné sur l’ouverture du score, il s’est ensuite montré rassurant dans ses prises de balle et vigilant sur les centres allemands.

Jules Koundé (8) : Moins brillant dans le jeu, mais diablement efficace devant le but. Deux têtes rageuses et un doublé qui change tout. Héros inattendu.

Pau Cubarsí (7) : Serein, propre à la relance et décisif dans un duel chaud à l’heure de jeu. Une prestation solide.

Gerard Martin (6) : Pris dans son dos sur l’action du but encaissé, mais présent dans l’agressivité et auteur d’une belle tentative en première période.

Alejandro Baldé (6) : Pris de vitesse par Knauff sur le but, mais s’est rattrapé par la suite avec un apport offensif plus régulier.