AFP
Traduit par
Les négociations contractuelles avec Weston McKennie sont au point mort, la star de l'équipe nationale américaine demandant à la Juventus de doubler son salaire
Le bras de fer salarial entre McKennie et la Juventus
Le nœud du problème réside dans un écart substantiel entre l'évaluation du joueur et celle de la direction de la Juventus. McKennie touche actuellement un salaire de base estimé entre 2,5 et 3 millions d'euros par saison, complété par des primes facilement accessibles. Cependant, après une série de performances dominantes, son entourage demande à doubler ces chiffres, rapporte la Gazzetta dello Sport. Si les dirigeants de la Juve sont prêts à offrir une augmentation de salaire pour récompenser ses performances, ils ont jusqu'à présent refusé de satisfaire toutes les demandes de ses agents, ce qui a conduit à une impasse tendue qui dure depuis près de 18 mois.
Malgré les tensions financières, un sentiment d'optimisme persiste au centre d'entraînement de Continassa. L'Américain n'a jamais caché son affection pour le club, et la présence de Luciano Spalletti a changé la donne. Le père de McKennie, John McKennie, a récemment fait l'éloge de la configuration actuelle, révélant que son fils n'avait jamais été aussi heureux dans sa carrière footballistique, et attribuant ce changement d'humeur à l'entraîneur. Ce lien émotionnel avec la ville et l'entraîneur constitue le principal atout du club dans une négociation qui est devenue la nouvelle priorité après la prolongation de Kenan Yildiz.
- AFP
Le couteau suisse polyvalent de Spalletti
Sur le terrain, l'importance de McKennie n'a jamais été aussi évidente. Depuis que Spalletti a pris les rênes, l'Américain a été utilisé à différents postes, faisant preuve d'une flexibilité tactique que peu de joueurs de l'équipe peuvent égaler. Qu'il joue en tant que milieu relayeur ou en tant que meneur de jeu avancé, ses statistiques parlent d'elles-mêmes. Lors de la récente défaite contre l'Inter dans le Derby d'Italia, il a été une lueur d'espoir même dans l'adversité, le Texan ayant fourni les deux passes décisives pour les buts d'Andrea Cambiaso et Manuel Locatelli. Il compte désormais quatre passes décisives et autant de buts en Serie A, et en a marqué trois en Ligue des champions.
Les requins du transfert commencent à tourner en rond
Le contrat de McKennie, qui expire en juin prochain, a naturellement alerté les clubs rivaux à travers l'Europe et l'Amérique du Nord. En tant qu'icône du football américain, il conserve un marché considérable aux États-Unis, mais l'intérêt plus proche de chez lui s'avère plus menaçant pour les plans de la Juve. Selon certaines informations, l'AC Milan suivrait de près la situation, dans l'espoir de réunir McKennie et son compatriote Christian Pulisic à San Siro.
Au milieu des rumeurs persistantes d'un transfert potentiel vers la MLS ou un rival national, Cory Gibbs, l'agent du joueur, a été contraint de défendre la position du milieu de terrain contre ce qu'il a qualifié de « mensonges et de propagande ». S'exprimant sur les réseaux sociaux pour mettre fin aux rumeurs d'une rupture de communication au sujet des commissions d'agent, Gibbs s'est montré ferme: « Je ne réponds généralement pas aux publications sur les réseaux sociaux, mais lorsque de fausses informations sont diffusées, en particulier par des comptes vérifiés, je me dois d'intervenir. Je suis l'agent de Weston et je peux confirmer que tout ce qui est écrit ci-dessous est FAUX. Renseignez-vous avant de diffuser des mensonges et de la propagande. »
- Getty Images Sport
La voie à suivre
Pour la Juventus, la mission est claire : trouver un compromis avant l'ouverture du mercato estival et avant que la menace d'un départ en tant qu'agent libre ne devienne réalité.
McKennie a prouvé qu'il était le survivant ultime à Turin, survivant à plusieurs fenêtres de transfert où il semblait destiné à quitter le club. Maintenant qu'il est enfin considéré comme « intouchable » par le staff technique, la seule question qui reste est de savoir si les comptables du club pourront répondre aux ambitions des représentants du joueur afin de garder la star de l'USMNT en noir et blanc pour les années à venir.
Publicité