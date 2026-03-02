Regarder des événements sportifs en direct aux États-Unis n'est pas toujours aussi facile qu'il le faudrait. Entre les lois sur le black-out qui restreignent la diffusion de certains matchs et les autres ligues/tournois qui ne disposent pas d'une chaîne de diffusion, il peut être étonnamment difficile de suivre un flux de haute qualité.

Il est important de rester connecté et en sécurité lorsque vous regardez du sport en direct. Heureusement, avec le bon service VPN, vous pouvez regarder vos sports préférés en streaming sans vous soucier de la sécurité des données, en particulier lorsque vous essayez d'accéder à des diffusions en dehors de votre pays ou de votre région.

Que vous souhaitiez regarder la Premier League en HD, accéder à une chaîne sportive locale ailleurs ou suivre votre équipe sportive préférée pendant vos voyages à travers le monde, GOAL a dressé une liste des meilleurs services VPN qui vous permettront de profiter des grands matchs sans aucun souci.

Poursuivez votre lecture pour découvrir les meilleurs fournisseurs VPN pour regarder des événements sportifs en direct aux États-Unis. Nous répondrons également à certaines des questions les plus fréquemment posées, afin que vous puissiez faire le meilleur choix possible lors de la sélection du service VPN qui vous convient.

Si vous préférez, vous pouvez passer directement à notre liste des 8 meilleurs services VPN pour regarder le sport en streaming.

Les meilleurs services VPN en un coup d'œil

Pour vous aider à prendre une décision rapide, nous avons répertorié les principales caractéristiques, les prix et les fonctionnalités des meilleurs VPN dans le tableau comparatif ci-dessous :

Service VPN Prix à partir de Nombre de serveurs Connexions NordVPN 3,19 $ /mois Plus de 8 400 dans 167 pays 10 appareils SurfShark 2,39 $ /mois Plus de 4 500 dans 100 pays Illimité ExpressVPN 6,67 $ /mois 3 000 dans 105 pays 5 appareils CyberGhost 2,19 $ /mois 11 000 dans 100 pays 7 appareils StrongVPN 3,97 $ /mois 950 serveurs dans plus de 30 pays 12 appareils

Qu'est-ce qu'un VPN ?

Un VPN (réseau privé virtuel) est un type de technologie qui permet de créer une connexion sécurisée et cryptée entre votre appareil et un autre réseau lorsque vous êtes en ligne.

Pour ce faire, votre trafic Internet est acheminé via un serveur externe, ce qui donne l'impression que vous accédez à Internet depuis un autre endroit.

Avec un VPN, vous pouvez accéder à des sites web restreints, contourner les restrictions géographiques et protéger vos données contre les pirates informatiques.

Quels sont les avantages d'utiliser un VPN pour le streaming sportif ?

L'utilisation d'un service VPN pour le streaming sportif présente plusieurs avantages. Tout d'abord, cela vous permet d'accéder à des contenus qui seraient autrement inaccessibles en raison de restrictions géographiques.

Deuxièmement, il fournit une connexion sécurisée afin que vous puissiez regarder vos sports préférés en streaming sans vous soucier de la sécurité et de la confidentialité de vos données.

Enfin, le coût d'utilisation d'un VPN peut être bien moins élevé que l'achat d'un abonnement à divers services de streaming sportif.

Choisir un VPN pour le sport : comment nous avons testé

Capacités de déblocage géographique

Nous savons que le message « contenu non disponible dans votre région » est le plus frustrant pour un fan. Pour tester cela, nous ne nous sommes pas contentés de nous connecter ; nous avons activement tenté de contourner les restrictions de diffusion les plus strictes dans le domaine du sport.

Test de blackout : nous avons testé chaque VPN par rapport aux lois américaines sur le blackout (telles que les blackouts locaux MLS ou MLB) et aux restrictions internationales.

nous avons testé chaque VPN par rapport aux lois américaines sur le blackout (telles que les blackouts locaux MLS ou MLB) et aux restrictions internationales. Variété des plateformes : nous avons vérifié l'accès à un large éventail de plateformes sportives dédiées, notamment ESPN+ , Peacock , Paramount+ et DAZN , en nous connectant à partir de serveurs situés au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada et en Europe.

nous avons vérifié l'accès à un large éventail de plateformes sportives dédiées, notamment , , et , en nous connectant à partir de serveurs situés au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada et en Europe. Cohérence : un VPN peut fonctionner une fois, mais échouer la fois suivante. Nous avons effectué des tentatives de connexion répétées pendant plusieurs jours afin de nous assurer que les adresses IP n'étaient pas immédiatement signalées et bloquées par ces géants du streaming.

Impact sur la vitesse et la latence

Les sports en direct exigent plus de bande passante que le streaming Netflix standard, car le signal est en temps réel. Même un retard d'une fraction de seconde (latence) peut signifier que vous recevrez une notification de but sur votre téléphone avant de le voir sur votre écran.

Le seuil 4K : nous avons mesuré les vitesses de téléchargement pour nous assurer qu'elles restaient constamment supérieures à 25 Mbps , le minimum requis pour le streaming sportif UHD/4K en direct sans mise en mémoire tampon.

nous avons mesuré les vitesses de téléchargement pour nous assurer qu'elles restaient constamment supérieures à , le minimum requis pour le streaming sportif UHD/4K en direct sans mise en mémoire tampon. Contrôles de latence (ping) : nous avons donné la priorité aux VPN présentant de faibles scores de latence. Un ping élevé provoque des « effets de rebond » et des décalages, ce qui est inacceptable lors d'actions rapides telles qu'une contre-attaque ou un sprint dans le dernier tour.

nous avons donné la priorité aux VPN présentant de faibles scores de latence. Un ping élevé provoque des « effets de rebond » et des décalages, ce qui est inacceptable lors d'actions rapides telles qu'une contre-attaque ou un sprint dans le dernier tour. Tests de distance : nous avons effectué des tests de vitesse à partir de serveurs à la fois proches (pour une vitesse optimale) et situés à l'autre bout du monde (par exemple, en nous connectant au Royaume-Uni depuis les États-Unis) afin de voir comment les protocoles VPN géraient le transfert de données sur de longues distances.

Compatibilité des appareils

La plupart des fans ne regardent pas les grands matchs sur un ordinateur portable, mais sur grand écran. Nous avons évalué la facilité avec laquelle ces VPN peuvent être utilisés dans une configuration de salon classique.

Prise en charge des téléviseurs intelligents et des consoles : nous avons installé des applications directement sur Amazon Fire TV Stick , Android TV et Apple TV (via les paramètres DNS) afin de tester la navigabilité de l'interface à l'aide d'une télécommande standard.

nous avons installé des applications directement sur , et (via les paramètres DNS) afin de tester la navigabilité de l'interface à l'aide d'une télécommande standard. Connexions simultanées : nous avons testé la résistance des revendications « multi-appareils » en diffusant des matchs en direct sur un téléphone, une tablette et une télévision simultanément à partir d'un seul compte afin de nous assurer que la connexion ne se coupait pas et ne ralentissait pas les performances.

: nous avons testé la résistance des revendications « multi-appareils » en diffusant des matchs en direct sur un téléphone, une tablette et une télévision simultanément à partir d'un seul compte afin de nous assurer que la connexion ne se coupait pas et ne ralentissait pas les performances. Configuration du routeur : pour les appareils qui ne prennent pas en charge nativement les VPN (comme les anciennes Smart TV ou certaines consoles de jeux), nous avons vérifié la facilité de configuration du VPN au niveau du routeur.

Délais de réponse du service client

Lorsque le match commence dans 5 minutes et que votre streaming ne fonctionne pas, vous ne pouvez pas attendre 24 heures pour recevoir une réponse par e-mail.

Test de résistance du chat en direct : nous avons contacté le service d'assistance par chat en direct 24h/24 et 7j/7 pendant les heures de pointe des matchs avec des problèmes techniques simulés (par exemple, « Je ne parviens pas à débloquer le flux de la Premier League »).

nous avons contacté le service d'assistance par chat en direct 24h/24 et 7j/7 pendant les heures de pointe des matchs avec des problèmes techniques simulés (par exemple, « Je ne parviens pas à débloquer le flux de la Premier League »). Délai de résolution : nous avons chronométré le temps nécessaire pour être mis en relation avec un agent humain et, surtout, le temps nécessaire pour qu'il fournisse un serveur ou une solution fonctionnelle.

nous avons chronométré le temps nécessaire pour être mis en relation avec un agent humain et, surtout, le temps nécessaire pour qu'il fournisse un serveur ou une solution fonctionnelle. Qualité de la base de connaissances : nous avons examiné leurs guides d'aide pour voir s'ils proposaient des étapes de dépannage spécifiques et à jour pour les services de streaming sportif, plutôt que de simples conseils génériques du type « éteignez et rallumez ».

Comment choisir le meilleur VPN pour le sport ?

Maintenant que vous connaissez les avantages d'utiliser un service VPN pour regarder des événements sportifs en streaming, voyons comment choisir le meilleur VPN pour les événements sportifs en direct.

La première étape consiste à vous assurer que le fournisseur VPN dispose d'un nombre suffisant de serveurs situés dans les endroits auxquels vous souhaitez accéder. Cela vous permettra d'accéder sans problème aux services de streaming sportif de votre choix.

Deuxièmement, il est important de vérifier la vitesse et la qualité de connexion du VPN. Ceci est essentiel pour le streaming sportif en direct, car vous souhaitez bénéficier d'une connexion rapide et fiable sans aucun décalage.

Enfin, vous devez également vérifier les fonctionnalités de sécurité du VPN et vous assurer qu'il offre un cryptage puissant et d'autres fonctionnalités de sécurité.