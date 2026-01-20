Goal.com
Les meilleurs VPN pour regarder des événements sportifs en direct en 2026

GOAL passe en revue les meilleurs services VPN pour suivre votre équipe préférée partout dans le monde.

Regarder des événements sportifs en direct aux États-Unis n'est pas toujours aussi facile qu'il le faudrait. Entre les lois sur le black-out qui restreignent la diffusion de certains matchs et les autres ligues/tournois qui ne disposent pas d'une chaîne de diffusion, il peut être étonnamment difficile de suivre un flux de haute qualité.

Il est important de rester connecté et en sécurité lorsque vous regardez du sport en direct. Heureusement, avec le bon service VPN, vous pouvez regarder vos sports préférés en streaming sans vous soucier de la sécurité des données, en particulier lorsque vous essayez d'accéder à des diffusions en dehors de votre pays ou de votre état.

Que vous souhaitiez regarder la Premier League en HD, accéder à une chaîne sportive locale ailleurs ou suivre votre équipe sportive préférée pendant vos voyages à travers le monde, GOAL a dressé une liste des meilleurs services VPN qui vous permettront de profiter des grands matchs sans aucun souci.

Poursuivez votre lecture pour découvrir les meilleurs fournisseurs VPN pour regarder des événements sportifs en direct aux États-Unis. Nous répondrons également à certaines des questions les plus fréquemment posées, afin que vous puissiez faire le meilleur choix possible lors de la sélection du service VPN qui vous convient.

Si vous préférez, vous pouvez passer directement à notre liste des 8 meilleurs services VPN pour regarder le sport en streaming.

Les meilleurs services VPN en un coup d'œil

Pour vous aider à prendre une décision rapide, nous avons répertorié les principales caractéristiques, les prix et les fonctionnalités des meilleurs VPN dans le tableau comparatif ci-dessous :

Service VPNPrix à partir deNombre de serveursConnexions
NordVPN3,19 $ /moisPlus de 8 400 dans 167 pays10 appareils
SurfShark2,39 $ /moisPlus de 4 500 dans 100 paysIllimité
ExpressVPN6,67 $ /mois3 000 dans 105 pays5 appareils
CyberGhost2,19 $ /mois11 000 dans 100 pays7 appareils
StrongVPN3,97 $ /mois950 serveurs dans plus de 30 pays12 appareils

Qu'est-ce qu'un VPN ?

What is a VPN Getty Images

Un VPN (réseau privé virtuel) est un type de technologie qui permet de créer une connexion sécurisée et cryptée entre votre appareil et un autre réseau lorsque vous êtes en ligne.

Pour ce faire, votre trafic Internet est acheminé via un serveur externe, ce qui donne l'impression que vous accédez à Internet depuis un autre endroit.

Avec un VPN, vous pouvez accéder à des sites web restreints, contourner les restrictions géographiques et protéger vos données contre les pirates informatiques.

Quels sont les avantages d'utiliser un VPN pour le streaming sportif ?

Steelers vs SeahawksGetty Images

L'utilisation d'un service VPN pour le streaming sportif présente plusieurs avantages. Tout d'abord, cela vous permet d'accéder à des contenus qui seraient autrement inaccessibles en raison de restrictions géographiques.

Deuxièmement, il fournit une connexion sécurisée afin que vous puissiez regarder vos sports préférés en streaming sans vous soucier de la sécurité et de la confidentialité de vos données.

Enfin, le coût d'utilisation d'un VPN peut être beaucoup moins élevé que l'achat d'un abonnement à divers services de streaming sportif.

Choisir un VPN pour le sport : comment nous avons testé

VPN FeaturesPetter Lagson / Unsplash

Capacités de déblocage géographique

Nous savons que le message « contenu non disponible dans votre région » est le plus frustrant pour un fan. Pour tester cela, nous ne nous sommes pas contentés de nous connecter ; nous avons activement tenté de contourner les restrictions de diffusion les plus strictes dans le domaine du sport.

  • Test de blackout : nous avons testé chaque VPN par rapport aux lois américaines sur le blackout (telles que les blackouts locaux MLS ou MLB) et aux restrictions internationales.
  • Variété des plateformes : nous avons vérifié l'accès à un large éventail de plateformes sportives dédiées, notamment ESPN+, Peacock, Paramount+ et DAZN, en nous connectant à partir de serveurs situés au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada et en Europe.
  • Cohérence : un VPN peut fonctionner une fois, mais échouer la fois suivante. Nous avons effectué des tentatives de connexion répétées pendant plusieurs jours afin de nous assurer que les adresses IP n'étaient pas immédiatement signalées et bloquées par ces géants du streaming.

Impact sur la vitesse et la latence

Les sports en direct exigent plus de bande passante que le streaming Netflix standard, car le signal est en temps réel. Même un retard d'une fraction de seconde (latence) peut signifier que vous recevrez une notification de but sur votre téléphone avant de le voir sur votre écran.

  • Le seuil 4K : nous avons mesuré les vitesses de téléchargement pour nous assurer qu'elles restaient constamment supérieures à 25 Mbps, le minimum requis pour le streaming sportif UHD/4K en direct sans mise en mémoire tampon.
  • Contrôles de latence (ping) : nous avons donné la priorité aux VPN présentant de faibles scores de latence. Un ping élevé provoque un « effet de rebond » et un décalage, ce qui est inacceptable lors d'actions rapides telles qu'une contre-attaque ou un sprint dans le dernier tour.
  • Tests de distance : nous avons effectué des tests de vitesse à partir de serveurs à la fois proches (pour une vitesse optimale) et situés à l'autre bout du monde (par exemple, en nous connectant au Royaume-Uni depuis les États-Unis) afin de voir comment les protocoles VPN géraient le transfert de données sur de longues distances.

fubo sports at homefubo

Compatibilité des appareils

La plupart des fans ne regardent pas les grands matchs sur un ordinateur portable, mais sur grand écran. Nous avons évalué la facilité avec laquelle ces VPN peuvent être utilisés dans une configuration de salon classique.

  • Prise en charge des téléviseurs intelligents et des consoles : nous avons installé des applications directement sur Amazon Fire TV Stick, Android TV et Apple TV (via les paramètres DNS) afin de tester la navigabilité de l'interface à l'aide d'une télécommande standard.
  • Connexions simultanées : nous avons testé la résistance des revendications « multi-appareils » en diffusant des matchs en direct sur un téléphone, une tablette et une télévision simultanément à partir d'un seul compte afin de nous assurer que la connexion ne se coupait pas et ne ralentissait pas les performances.
  • Configuration du routeur : pour les appareils qui ne prennent pas en charge nativement les VPN (comme les anciennes Smart TV ou certaines consoles de jeux), nous avons vérifié la facilité de configuration du VPN au niveau du routeur.

Délais de réponse du service client

Lorsque le match commence dans 5 minutes et que votre streaming ne fonctionne pas, vous ne pouvez pas attendre 24 heures pour recevoir une réponse par e-mail.

  • Test de résistance du chat en direct : nous avons contacté le service d'assistance par chat en direct 24h/24 et 7j/7 pendant les heures de pointe des matchs avec des problèmes techniques simulés (par exemple, « Je ne parviens pas à débloquer le flux de la Premier League »).
  • Délai de résolution : nous avons chronométré le temps nécessaire pour être mis en relation avec un agent humain et, surtout, le temps nécessaire pour qu'il fournisse un serveur ou une solution fonctionnelle.
  • Qualité de la base de connaissances : nous avons examiné leurs guides d'aide pour voir s'ils proposaient des étapes de dépannage spécifiques et à jour pour les services de streaming sportif, plutôt que de simples conseils génériques du type « éteignez et rallumez ».

Comment choisir le meilleur VPN pour le sport ?

choose the best VPN for sportsGetty Images

Maintenant que vous connaissez les avantages d'utiliser un service VPN pour regarder des événements sportifs en streaming, voyons comment choisir le meilleur VPN pour les événements sportifs en direct.

La première étape consiste à vous assurer que le fournisseur VPN dispose d'un nombre suffisant de serveurs situés dans les endroits auxquels vous souhaitez accéder. Cela vous permettra d'accéder sans problème aux services de streaming sportif de votre choix.

Deuxièmement, il est important de vérifier la vitesse et la qualité de connexion du VPN. Ceci est essentiel pour le streaming sportif en direct, car vous souhaitez bénéficier d'une connexion rapide et fiable sans aucun décalage.

Enfin, vous devez également vérifier les fonctionnalités de sécurité du VPN et vous assurer qu'il offre un cryptage puissant et d'autres fonctionnalités de sécurité.

Questions fréquentes

Setting up a VPN on your computer is a fairly simple process. First, you will need to select a provider and purchase a subscription.

Then, you'll need to download and install the software from the VPN provider. Once you have the software installed, you'll need to input the login credentials that they provided you.

After that, you can connect to the VPN, and you'll be all set to go. All VPN services will have their own easy-to-follow setup guide to help you along with the process.

When streaming sports using a VPN, it's important to check local regulations to make sure that your activities are legal.

In the US, streaming copyrighted content without permission is illegal, so you should always make sure to read the terms of service for any streaming service you are using.

Additionally, streaming services may be blocked in certain countries, so make sure to check this before you start streaming.

The answer to this question is: it depends. Generally speaking, a VPN will not significantly slow down your internet connection, but there are some factors that can impact your speeds.

The most common factors include the distance between the VPN server and your device, the number of people using the server at the same time, and the speed of the server's connection.

Some of the best VPN providers offer more optimized speeds than others, so it might be worth trying out a few different providers to see which one gives you the best connection speeds.

The cost of a VPN will vary depending on the VPN provider and the plan you choose. Generally speaking, most providers offer a range of plans at different prices.

You can get a basic plan for a few dollars a month, or you can opt for a more premium plan for a higher price.

Additionally, some providers offer discounts for long-term plans, so it's always worth shopping around to find the best deal.

Most of the best VPN services also offer a 30-day money-back guarantee.

Yes, there are free VPN options available. However, it is important to note that many of these free VPNs may not be as secure as their paid counterparts.

Therefore, it is vital to do research on each one to make sure that you are getting a reliable service.

Additionally, some of these free VPNs may limit the amount of data or bandwidth that you can use, so be sure to take into account your likely VPN usage before choosing one.

Ultimately, if you are looking for a secure and reliable service, a paid VPN is always the best option over a free VPN. If you’re dead set on a free VPN, though, we’d recommend going for Windscribe.

Using a VPN for sports streaming can be a safe way to watch your favorite games online, so long as you take the time to research the VPN you are using and ensure it's reputable.

A good VPN will have strong encryption protocols in place, which will keep your data secure from potential cyber criminals.

Additionally, it will have a no-logs policy, so your streaming activity will remain anonymous and private.

As mentioned above, it's always best to double-check the security setting when using a free service.

Yes, you can use a VPN on your mobile device - most VPNs have their own apps to make the task of connecting even easier.

All you need to do is download the appropriate app to your device, and follow the instructions for setup.

Once your device is connected to the VPN, you can start browsing the Internet with complete privacy and security.

