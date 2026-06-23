Les meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde de la FIFA

La Coupe du monde dela FIFA représente le summum du football international, une scène où naissent les légendes et s’établissent les records. Marquer sur cette plus grande des scènes est l’un des exploits les plus célébrés. Au fil des éditions, quelques joueurs ont gravé leur nom dans l’histoire en se montrant prolifiques lors de plusieurs Coupes du monde.

GOAL revient ici en détail sur les meilleurs buteurs de tous les temps de l’histoire de la Coupe du monde de la FIFA, leur statut légendaire et ce qui les a rendus inoubliables.