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Klose Messi Mbappe World Cup mixGetty/GOAL composite
Anselm Noronha

Traduit par

Les meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde de la FIFA

Coupe du monde
L. Messi
Kylian Mbappé
M. Klose
Allemagne
Argentine
France
Pele
Brésil
G. Mueller
Thomas Müller
R. Lima
J. Fontaine
S. Kocsis
J. Klinsmann
H. Rahn
G. Batistuta
G. Lineker
T. Cubillas
G. Lato
Pérou
Angleterre
Allemagne de l'Ouest
Pologne
Hongrie

Découvrez les meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde masculine et comment ils ont marqué les esprits.

La Coupe du monde dela FIFA représente le summum du football international, une scène où naissent les légendes et s’établissent les records. Marquer sur cette plus grande des scènes est l’un des exploits les plus célébrés. Au fil des éditions, quelques joueurs ont gravé leur nom dans l’histoire en se montrant prolifiques lors de plusieurs Coupes du monde.   

GOAL revient ici en détail sur les meilleurs buteurs de tous les temps de l’histoire de la Coupe du monde de la FIFA, leur statut légendaire et ce qui les a rendus inoubliables. 

  • Messi-Argentina-2022-World-CupGetty

    Lionel Messi | Argentine | 18 buts

    • Tournois : 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026
    • Matchs disputés : 28
    • Buts par match : 0,64

    Il est devenu le plus jeune Argentin à avoir joué et marqué en Coupe du monde. Après avoir peiné à trouver le chemin des filets malgré des performances de haut niveau en 2010, Messi a mené l’Argentine jusqu’en finale de l’édition 2014, perdue 1-0 face à l’Allemagne, et a reçu le Ballon d’or du tournoi. Il a inscrit un but lors de l’édition 2018 avant de conduire l’Albiceleste vers le titre en 2022, marquant à chaque match à élimination directe, dont un doublé en finale contre la France. Il obtient alors un deuxième Ballon d’or, une première dans l’histoire de la compétition. Ce doublé est considéré comme l’apogée de sa carrière. Il entame ensuite l’édition 2026 par un hat-trick contre l’Algérie, puis dépasse Miroslav Klose en inscrivant deux nouveaux buts face à l’Autriche.

    • Publicité
  • Mbappe-France-2022-World-Cup-finalGetty

    Kylian Mbappé | France | 16 buts

    • Tournois : 2018, 2022, 2026
    • Matchs disputés : 16
    • Buts par match : 1

    Kylian Mbappé, le plus jeune joueur en activité parmi les meilleurs buteurs, a confirmé son statut de grand joueur de l’ère moderne. Il a inscrit quatre buts en 2018, puis pas moins de huit en 2022, dont un triplé en finale, avant de continuer à enflammer la Coupe du monde 2026 avec quatre réalisations lors de ses deux premiers matchs.

  • Miroslav Klose Germany 2014Getty

    Miroslav Klose | Allemagne | 16 buts

    • Tournois : 2002, 2006, 2010, 2014
    • Matchs disputés : 24
    • Buts par match : 0,67

    Miroslav Klose détient le record du plus grand nombre de buts marqués dans l’histoire de la Coupe du monde de la FIFA, ayant dépassé le précédent record de Ronaldo lors de l’édition 2014 au Brésil. Véritable finisseur doté d’un sens du placement exceptionnel, Klose a trouvé le chemin des filets lors de quatre Coupes du monde consécutives, et a finalement remporté le titre avec l’Allemagne en 2014. C’est notamment lors de la mémorable victoire 7-1 de l’Allemagne face au Brésil en 2014 qu’il a battu le record de Ronaldo.

  • Ronaldo Brazil 2002Getty

    Ronaldo Nazario | Brésil | 15 buts

    • Tournois : 1998, 2002, 2006
    • Matchs disputés : 19
    • Buts par match : 0,79

    « O Fenômeno » était réputé pour sa vitesse fulgurante et son efficacité devant le but. Il a joué un rôle déterminant dans la cinquième victoire du Brésil en marquant huit buts. Son retour sur le terrain après une blessure survenue pendant le tournoi est considéré comme l’un des retours les plus emblématiques de l’histoire du football. Il a également remporté le Soulier d’or lors de la Coupe du monde de la FIFA 2002.

  • Gerd Muller West Germany 1974 World CupGetty Images

    Gerd Müller | Allemagne de l’Ouest | 14 buts

    • Tournois : 1970, 1974
    • Matchs disputés : 13
    • Buts par match : 1,08

    Gerd Müller, souvent surnommé « Le Bombardier », était un attaquant incroyablement redoutable, doté d'un ratio buts par match extraordinaire.

    Meilleur buteur du tournoi mexicain, il a ensuite joué un rôle clé dans le sacre à domicile de 1974, portant son total à 10 réalisations en seulement 6 rencontres lors de l’édition 1970.

  • Just Fontaine France 1958 World Cup

    Just Fontaine | France | 13 buts

    • Tournois : 1958
    • Matchs disputés : 6
    • Buts par match : 2,17

    Meilleur buteur de l’histoire d’une seule édition de la Coupe du monde, il a inscrit 13 buts en seulement six rencontres, soit une moyenne de 2,17 buts par match. Un record toujours inégalé, qui témoigne de sa prolificité et de son talent hors pair sur la plus grande scène du football.  

  • Pelé 1970 final Seleção 04 08 2017Acervo Pelé

    Pelé | Brésil | 12 buts

    • Tournois : 1958, 1962, 1966, 1970
    • Matchs disputés : 14
    • Buts par match : 0,86

    Pelé, largement considéré comme le plus grand joueur de l’histoire, a remporté trois fois la Coupe du monde. Il a marqué de manière indélébile ce sport dès le début de sa carrière grâce à une performance éblouissante lors de la Coupe du monde de 1958, alors qu’il n’avait que 17 ans.

    Il a été sacré champion du monde en 1958, 1962 et 1970. 

  • En chiffres : les meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde de la FIFA

    ClassementJoueurPaysButsMatchsTournoisButs par match
    1Lionel MessiArgentine18286 (2006-2026)0,64
    = 2Kylian MbappéFrance16163 (2018-2026)1
    = 2Miroslav KloseAllemagne16244 (2002–2014)0,67
    4Ronaldo NazarioBrésil15193 (1998-2006)0,84
    5Gerd MüllerAllemagne de l’Ouest14132 (1970-1974)1,08
    6Just FontaineFrance1361 (1958)2,17
    7PeléBrésil12144 (1958-1970)0,86
    8Sandor KocsisHongrie1151 (1954)2,20
    9Jürgen KlinsmannAllemagne11173 (1990-1998)0,65
    10Helmut RahnAllemagne de l’Ouest10102 (1954-1958)1,00
    11Gary LinekerAngleterre10122 (1986-1990)0,83
    Gabriel BatistutaArgentine10123 (1994-2002)0,83
    13Teófilo CubillasPérou10133 (1970-1982)0,77
    14Thomas MüllerAllemagne10192 (2010-2022)0,53
    15Grzegorz LatoPologne10203 (1974-1982)0,50

    * Les joueurs en gras sont toujours en activité.