Les matchs de poule de l'Angleterre et de l'Écosse lors de la Coupe du monde menacés en raison d'un différend avec la FIFA concernant un stade de 6 millions de livres sterling

L'Écosse doit disputer ses deux premiers matchs, contre Haïti et le Maroc, sur la côte est des États-Unis. L'Angleterre, quant à elle, affrontera le Ghana dans un stade de 60 000 places dans le Massachusetts le 23 juin.

La FIFA pourrait devoir trouver un plan B, car un conflit a éclaté entre l'instance dirigeante du football mondial et les conseils municipaux. Les responsables publics de Foxborough exigent que la FIFA paie une facture de 6 millions de livres sterling (8 millions de dollars) pour couvrir les coûts de main-d'œuvre et d'infrastructure.

Les villes hôtes sont tenues de prendre en charge les frais liés au maintien de l'ordre, à la sécurité et à la protection pendant toute la durée de la Coupe du monde, les fonds fédéraux américains étant mis à la disposition de ceux qui ont besoin d'aide pour couvrir ces coûts.