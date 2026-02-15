Getty/GOAL
Les matchs de poule de l'Angleterre et de l'Écosse lors de la Coupe du monde menacés en raison d'un différend avec la FIFA concernant un stade de 6 millions de livres sterling
Pourquoi le stade Gillette n'a pas de licence pour la Coupe du monde
L'Écosse doit disputer ses deux premiers matchs, contre Haïti et le Maroc, sur la côte est des États-Unis. L'Angleterre, quant à elle, affrontera le Ghana dans un stade de 60 000 places dans le Massachusetts le 23 juin.
La FIFA pourrait devoir trouver un plan B, car un conflit a éclaté entre l'instance dirigeante du football mondial et les conseils municipaux. Les responsables publics de Foxborough exigent que la FIFA paie une facture de 6 millions de livres sterling (8 millions de dollars) pour couvrir les coûts de main-d'œuvre et d'infrastructure.
Les villes hôtes sont tenues de prendre en charge les frais liés au maintien de l'ordre, à la sécurité et à la protection pendant toute la durée de la Coupe du monde, les fonds fédéraux américains étant mis à la disposition de ceux qui ont besoin d'aide pour couvrir ces coûts.
La famille Kraft souhaite que la FIFA prenne en charge les frais
La famille Kraft, propriétaire des Patriots et qui dirige le stade Gillette, affirme que le terrain relève de la compétence de la FIFA pendant son événement phare. La FIFA aide à superviser le remplacement d'une surface de jeu artificielle par un nouveau terrain en gazon naturel.
Le conseil municipal de Foxborough estime que la FIFA devrait également prendre en charge d'autres coûts et insiste sur le fait qu'une licence de divertissement, nécessaire pour que les compétitions puissent avoir lieu, « ne sera pas accordée » tant que les fonds nécessaires n'auront pas été débloqués.
Le président du conseil, Bill Yukna, a déclaré : « La ville va soutenir la demande de fonds pour la main-d'œuvre et certains éléments d'investissement et de dépenses. Et si ces demandes ne sont pas satisfaites, alors, comme ce conseil l'a déjà discuté par le passé, la licence ne sera pas accordée. Nous allons être très clairs à ce sujet. »
Trump promet de retirer les matchs des villes qui ne sont « pas sûres »
L'organisation des matchs de la Coupe du monde à Boston a déjà été remise en question par le président américain Donald Trump. Il s'est prononcé contre la maire démocrate de la ville, Michelle Wu, et a proféré des menaces à la suite de manifestations pro-palestiniennes qui ont dégénéré en violences et fait quatre blessés parmi les forces de l'ordre. Trump a déclaré à propos des matchs de la Coupe du monde : « Nous pourrions les retirer. J'aime les habitants de Boston, et je sais que les matchs sont complets. Mais votre maire n'est pas bonne. »
Le bureau de Wu a publié une déclaration officielle dans laquelle on peut lire : « Boston est honorée et ravie d'accueillir les matchs de la Coupe du monde, et nous sommes impatients d'accueillir les fans du monde entier dans notre belle ville, berceau de la liberté et ville des champions. »
Trump a déclaré qu'il pourrait déclarer n'importe quelle ville hôte « dangereuse » si des problèmes surviennent. La FIFA a répondu en soulignant que les droits d'organisation lui appartenaient, et non au président des États-Unis, mais Trump a riposté après une réunion avec Gianni Infantino : « Si quelqu'un fait du mauvais travail et si je pense que les conditions ne sont pas sûres, j'appellerai Gianni, le président de la FIFA, qui est formidable, et je lui dirai : « Déplaçons-nous vers un autre endroit », et ils le feront. »
Fan Fests : d'autres problèmes à régler pour la FIFA
Toutes les questions concernant Boston semblaient avoir été réglées lorsque le calendrier officiel de la Coupe du monde a été annoncé en décembre. On s'attend à ce qu'un compromis satisfaisant pour toutes les parties soit trouvé.
Cependant, il a déjà été révélé que plusieurs villes hôtes menacent de limiter le nombre de jours pendant lesquels les « Fan Fests » du tournoi seront ouverts aux supporters venus des quatre coins du monde.
La FIFA avait déclaré que ces zones seraient ouvertes pendant toute la durée du tournoi, permettant aux fans de se mélanger et de regarder les matchs en direct, mais les responsables locaux ont contredit ces déclarations, ceux de Boston affirmant que leur zone pourrait être ouverte « jusqu'à 16 jours ».
L'Angleterre et l'Écosse espèrent que tous les problèmes seront résolus bien avant les matchs qu'elles doivent disputer au Gillette Stadium, les Three Lions de Thomas Tuchel étant considérés comme l'un des favoris pour remporter la gloire mondiale sur le sol nord-américain.
