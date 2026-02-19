Getty
Traduit par
Les matchs de Coupe du monde entre l'Angleterre et l'Écosse remis en question alors que les Three Lions envisagent de changer de stade
Les affrontements entre l'Angleterre et l'Écosse remis en question en raison d'un différend concernant le stade
À seulement 112 jours du coup d'envoi de la Coupe du monde au Mexique, le 11 juin, l'incertitude plane sur l'un des stades clés du tournoi et les sept matchs prévus au Gillette Stadium risquent d'être déplacés si aucune solution n'est trouvée avec les autorités locales de Foxborough.
Comme le rapporte The Sun, la licence pour le stade des New England Patriots n'a toujours pas été obtenue et, les propriétaires des Patriots, la famille Kraft, refusant de payer la facture de 6 millions de livres sterling pour couvrir les coûts de main-d'œuvre et d'infrastructure liés aux matchs qui se dérouleront sur le site pendant le tournoi, les autorités locales auraient donné à la FIFA un délai de moins de quatre semaines pour trouver le financement nécessaire.
Bill Yukna, président du conseil municipal de Foxborough , a déclaré : « La ville soutiendra la demande de financement pour la main-d'œuvre et certains éléments d'investissement et de dépenses.
Et si ces conditions ne sont pas remplies, alors, comme ce conseil l'a déjà discuté par le passé, la licence ne sera pas accordée. Nous allons être très clairs à ce sujet. »
- Getty
Les autorités locales et la FIFA en désaccord sur une querelle
Le président du conseil municipal, M. Yukna, a déclaré lors d'une récente réunion sur le sujet : « Nous devons sécuriser ces installations pendant 39 jours consécutifs, ce qui, je pense, nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Tout ce que nous demandons, c'est une collaboration qui nous permette de savoir qui sera chargé de cette tâche. »
Affirmant que la ville se prépare depuis trois ans à accueillir les matchs, il a ajouté : « Nous avons quatre semaines devant nous. Sans ces réponses et sans commander très rapidement le matériel nécessaire, il nous sera impossible de mettre en œuvre les plans que nous avons élaborés. »
Mais Kevin Clark, directeur des opérations sur site de la Coupe du monde 2026 de la FIFA, n'est pas d'accord avec l'idée que la sécurité du financement relève de la responsabilité de l'instance dirigeante du football mondial.
M. Clark a déclaré : « En ce qui concerne l'accord financier, nous devons nous en remettre au stade et à la ville hôte. Nous ne sommes pas en mesure de commenter les exigences financières. »
L'Angleterre et l'Écosse pourraient toutes deux voir leurs matchs de phase de groupes déplacés.
Les membres du conseil municipal de Foxborough seraient « furieux » des coûts liés à l'organisation du tournoi et pourraient demander directement au gouvernement américain un financement fédéral supplémentaire afin de régler le différend avec la FIFA. Les 6 millions de livres sterling nécessaires représenteraient 10 % du budget total de la ville pour 2026.
Le stade Gillette devrait accueillir sept matchs de la phase finale de la Coupe du monde, dont le deuxième match de poule de l'Angleterre contre le Ghana et les deux premiers matchs de l'Écosse, contre Haïti et le Maroc.
Le stade devrait accueillir sept matchs au total : cinq rencontres de la phase de groupes, dont trois impliquant l'Angleterre ou l'Écosse, un huitième de finale et un quart de finale. Foxborough est situé à 35 km au sud-ouest de Boston et si les sept matchs en question devaient être déplacés à ce stade, cela mettrait à rude épreuve la planification du tournoi par la FIFA. Sans parler des implications pour les supporters qui ont déjà prévu leur voyage et réservé leur hébergement en fonction de la destination actuelle.
- Getty Images
Les autorités espèrent parvenir à un accord alors que la date limite de la Coupe du monde approche
Toutes les parties espèrent qu'une solution sera rapidement trouvée à ce problème, qui pourrait avoir un impact significatif sur les supporters anglais et écossais si les matchs de la phase de groupes devaient être déplacés ailleurs en raison du problème de licence du stade.
À moins de quatre mois du coup d'envoi très attendu du tournoi estival aux États-Unis, au Canada et au Mexique, les autorités espèrent éviter tout nouveau problème dans la préparation du tournoi, alors qu'elles s'efforcent d'organiser un événement inoubliable à travers l'Amérique du Nord.
Publicité