Les matchs de Coupe du monde entre l'Angleterre et l'Écosse remis en question alors que les Three Lions envisagent de changer de stade

À seulement 112 jours du coup d'envoi de la Coupe du monde au Mexique, le 11 juin, l'incertitude plane sur l'un des stades clés du tournoi et les sept matchs prévus au Gillette Stadium risquent d'être déplacés si aucune solution n'est trouvée avec les autorités locales de Foxborough.

Comme le rapporte The Sun, la licence pour le stade des New England Patriots n'a toujours pas été obtenue et, les propriétaires des Patriots, la famille Kraft, refusant de payer la facture de 6 millions de livres sterling pour couvrir les coûts de main-d'œuvre et d'infrastructure liés aux matchs qui se dérouleront sur le site pendant le tournoi, les autorités locales auraient donné à la FIFA un délai de moins de quatre semaines pour trouver le financement nécessaire.

Bill Yukna, président du conseil municipal de Foxborough , a déclaré : « La ville soutiendra la demande de financement pour la main-d'œuvre et certains éléments d'investissement et de dépenses.

Et si ces conditions ne sont pas remplies, alors, comme ce conseil l'a déjà discuté par le passé, la licence ne sera pas accordée. Nous allons être très clairs à ce sujet. »