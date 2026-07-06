Alors que la Coupe du monde de la FIFA 2026 entre dans sa phase à élimination directe, DAZN passe à la vitesse supérieure en diffusant les matchs amicaux de pré-saison des clubs de Serie A Enilive, qui entament leur préparation estivale. En juillet et août, les abonnés aux offres DAZN Family et Full auront accès, sans frais supplémentaires, au meilleur des matchs amicaux d’été, dont toutes les rencontres des cadors de Serie A : l’Inter, la Juventus, le Milan, la Lazio et la Roma.
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Les matchs amicaux d’été du Milan, de l’Inter et de la Juventus seront diffusés sur DAZN
C'EST PARTI POUR LA JUVENTUS
Un calendrier d’amicales déjà chargé, qui s’étoffera tout au long de l’été avec de nouveaux matchs et d’autres clubs de renom, pour mener les supporters jusqu’au coup d’envoi de la saison 2026/27, diffusée sur DAZN le week-end des 22 et 23 août.
La Juventus de Spalletti inaugurera la série des matchs amicaux sur DAZN, lançant ainsi officiellement un été riche en confrontations de préparation. Premier rendez-vous international : le 18 juillet à 15 h 30, les Bianconeri feront escale en Suisse pour affronter le FC Bâle. Vingt-trois ans après leur dernière confrontation officielle en Ligue des champions, disputée en mars 2003, les deux équipes se retrouveront au St. Jakob-Park.
Le Milan AC se rend à Glasgow pour affronter le Celtic.
Le premier match du Milan est prévu le 25 juillet (heure à déterminer) au Celtic Park de Glasgow contre le Celtic : ce sera le premier rendez-vous estival des Rossoneri et les débuts de l’équipe de Rúben Amorim dans une série de matchs amicaux qui la mènera jusqu’au coup d’envoi de la saison officielle.
INTER vs KARLSRUHE
L'Inter, quant à elle, fera ses débuts le 26 juillet au BBBank Wildpark de Karlsruhe contre le Karlsruher SC ; le coup d'envoi est prévu à 16 h 30. La rencontre entre l'Inter et le Karlsruher SC sera une première : en effet, les deux équipes ne se sont jamais affrontées, ni en match officiel ni en match amical.
LA TOURNÉE EN AUSTRALIE
Deux des affiches les plus attendues de la présaison viendront enrichir le calendrier estival, toutes deux programmées à 13 heures. Le 5 août, en Australie, le Milan et l’Inter exporteront la saveur unique du Derby de Milan, tandis que le 8 août, la Juventus et l’Inter renoueront avec une rivalité historique qui conserve tout son prestige, même en pleine préparation estivale.
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