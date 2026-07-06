Les matchs amicaux d’été du Milan, de l’Inter et de la Juventus seront diffusés sur DAZN

Un calendrier d’amicales déjà chargé, qui s’étoffera tout au long de l’été avec de nouveaux matchs et d’autres clubs de renom, pour mener les supporters jusqu’au coup d’envoi de la saison 2026/27, diffusée sur DAZN le week-end des 22 et 23 août.





La Juventus de Spalletti inaugurera la série des matchs amicaux sur DAZN, lançant ainsi officiellement un été riche en confrontations de préparation. Premier rendez-vous international : le 18 juillet à 15 h 30, les Bianconeri feront escale en Suisse pour affronter le FC Bâle. Vingt-trois ans après leur dernière confrontation officielle en Ligue des champions, disputée en mars 2003, les deux équipes se retrouveront au St. Jakob-Park.