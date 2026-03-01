« Les managers refusaient de me regarder » - Michail Antonio dit qu'il a dû « ravaler son ego » pour trouver un nouveau club après un terrible accident de voiture

Évoquant les difficultés du marché des agents libres, Antonio a souligné le fossé qui sépare le staff technique et les responsables financiers des différents clubs. Même lorsqu'il réussissait à impressionner à l'entraînement, l'ombre de son accident à grande vitesse planait sur les contrats potentiels. « J'ai toujours les qualités qui m'ont permis d'évoluer en Premier League pendant les dix dernières années », a déclaré Antonio dans une interview accordée à la BBC. « Cela se voit, car tous les entraîneurs m'ont proposé un contrat après m'avoir vu m'entraîner avec eux. Mais certains entraîneurs et clubs ont refusé de me considérer à cause de ce qui m'était arrivé : l'accident, la blessure. Certains propriétaires s'y sont opposés. Dans le football, l'entraîneur peut vous vouloir, mais c'est le propriétaire qui décide. »

Cette résistance a contraint l'attaquant à se retrouver dans une situation qu'il n'aurait jamais imaginée après dix ans au plus haut niveau. L'obligation de passer des essais est devenue un point de friction qui a mis à l'épreuve sa fierté professionnelle et sa réputation dans le milieu. « Mon agent n'arrêtait pas d'appeler les clubs, et la même chose se produisait : les clubs voulaient que je m'entraîne d'abord », a-t-il expliqué. « Avec l'ego que j'avais, je répondais : "Je ne viendrai pas m'entraîner. Vous m'avez vu jouer avec la Jamaïque, vous avez vu mes dix dernières années. Je ne devrais pas avoir à m'entraîner pour obtenir un contrat. » Les clubs ont répondu : « Si vous ne vous entraînez pas, nous ne vous signerons pas. »