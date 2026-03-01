Getty Images Sport
« Les managers refusaient de me regarder » - Michail Antonio dit qu'il a dû « ravaler son ego » pour trouver un nouveau club après un terrible accident de voiture
Antonio écarté des terrains pendant huit mois à la suite d'un accident de voiture
La carrière de l'international jamaïcain a été interrompue par un accident de voiture qui a failli lui coûter la vie et lui a valu de multiples fractures aux jambes. Après avoir été libéré par le club de l'est de Londres en août, après huit mois sans avoir joué en équipe senior, le joueur de 35 ans s'est rendu compte que son pedigree de haut niveau ne lui garantissait plus un nouveau contrat.
Le vétéran attaquant a désormais obtenu un transfert à court terme à Al-Sailiya jusqu'à la fin de la saison, mais le chemin vers le Qatar a été semé d'embûches et de frustrations. Malgré une décennie de domination physique dans le football anglais, Antonio a révélé que ses exploits passés ne comptaient guère lorsque les clubs examinaient son dossier médical. L'attaquant a admis qu'il avait dû mener un combat difficile non seulement pour se remettre physiquement, mais aussi pour prouver sa fiabilité dans le monde du football professionnel.
La lutte pour le recrutement et la résistance des propriétaires
Évoquant les difficultés du marché des agents libres, Antonio a souligné le fossé qui sépare le staff technique et les responsables financiers des différents clubs. Même lorsqu'il réussissait à impressionner à l'entraînement, l'ombre de son accident à grande vitesse planait sur les contrats potentiels. « J'ai toujours les qualités qui m'ont permis d'évoluer en Premier League pendant les dix dernières années », a déclaré Antonio dans une interview accordée à la BBC. « Cela se voit, car tous les entraîneurs m'ont proposé un contrat après m'avoir vu m'entraîner avec eux. Mais certains entraîneurs et clubs ont refusé de me considérer à cause de ce qui m'était arrivé : l'accident, la blessure. Certains propriétaires s'y sont opposés. Dans le football, l'entraîneur peut vous vouloir, mais c'est le propriétaire qui décide. »
Cette résistance a contraint l'attaquant à se retrouver dans une situation qu'il n'aurait jamais imaginée après dix ans au plus haut niveau. L'obligation de passer des essais est devenue un point de friction qui a mis à l'épreuve sa fierté professionnelle et sa réputation dans le milieu. « Mon agent n'arrêtait pas d'appeler les clubs, et la même chose se produisait : les clubs voulaient que je m'entraîne d'abord », a-t-il expliqué. « Avec l'ego que j'avais, je répondais : "Je ne viendrai pas m'entraîner. Vous m'avez vu jouer avec la Jamaïque, vous avez vu mes dix dernières années. Je ne devrais pas avoir à m'entraîner pour obtenir un contrat. » Les clubs ont répondu : « Si vous ne vous entraînez pas, nous ne vous signerons pas. »
Ravaler sa fierté pour assurer son avenir
Finalement, la réalité de sa situation l'a contraint à changer de perspective. Après avoir passé du temps à entretenir sa condition physique avec l'équipe des moins de 21 ans de West Ham et avoir joué sporadiquement pour l'équipe nationale jamaïcaine, Antonio a réalisé que sa réputation seule ne suffirait pas. « Après être resté à West Ham, m'être entraîné avec les moins de 21 ans et être reparti avec la Jamaïque, mon agent m'a dit : "Tu vas devoir t'entraîner, prouver ta forme physique." J'ai dû ravaler mon ego, et c'est ainsi que je me suis retrouvé à Brentford. Je me suis entraîné avec eux pendant deux semaines », a-t-il expliqué à propos de son changement d'approche.
Son parcours a pris un tournant déchirant alors que la Premier League semblait lui offrir une bouée de sauvetage avec les Bees. Antonio a décrit le poids émotionnel d'une blessure tardive qui a fait dérailler son retour dans l'élite anglaise à la dernière minute. « J'étais prêt à rejoindre les Bees, mais je me suis déchiré le mollet la veille de la signature », a-t-il déclaré, se remémorant sa déception. Antonio a raconté avoir « pleuré » et être « resté alité pendant deux jours » après l'échec du transfert. L'intérêt manifesté par Leicester City s'est également évaporé, car, selon lui, les Foxes « ne voulaient pas prendre le risque d'une rechute ».
Un nouveau départ au Qatar et regard vers l'avenir
Après un bref passage à Charlton Athletic, club de League One, pour rester en forme, Antonio a finalement décidé de s'éloigner de l'intensité du championnat anglais. Son transfert à Al-Sailiya lui offre la possibilité de retrouver sa condition physique dans un environnement plus clément pour son corps en convalescence que le calendrier impitoyable des championnats nationaux. L'attaquant privilégie le temps de jeu et la santé à la sécurité à long terme alors qu'il approche de la fin de sa carrière.
Pour l'instant, celui qui a autrefois terrorisé les défenseurs de la Premier League se concentre sur la tâche immédiate qui l'attend au Moyen-Orient, tout en gardant un œil sur ce qui pourrait se présenter lorsque le mercato européen rouvrira. « Quoi qu'il arrive cet été, ça arrivera », a-t-il admis. « Je dois me concentrer sur mon premier objectif, jouer des matchs et être en forme. Si je reste en forme, je serai performant et je marquerai des buts. Je pense que c'est ici que j'ai le plus de chances de rester en forme, plutôt qu'en jouant les mardis et samedis. »
