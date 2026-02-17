Getty Images/GOAL
Traduit par
Les Lionesses boostées par le retour de Leah Williamson, Lauren James et Hannah Hampton, mais des blessures empêchent deux joueuses clés de participer aux premiers matchs de qualification de l'Angleterre pour la Coupe du monde 2027
Les Lionesses boostées par le retour de joueuses clés : Hampton, Williamson, James et d'autres sont toutes de retour.
Wiegman devait annoncer mardi matin une sélection anglaise profondément remaniée, simplement en raison du nombre important de joueuses clés absentes du dernier stage des Lionesses en 2025, mais aussi en raison des blessures survenues depuis chez certaines joueuses importantes. Cela signifie le retour de Hampton, Williamson, Greenwood et James, ainsi que de Jess Carter, qui avait obtenu une pause dans ses obligations internationales à la fin de l'année dernière après une année 2025 extrêmement exigeante pour son club et son pays. Carter joue aux États-Unis pour Gotham, où la saison de la NWSL reprend de mars à novembre.
Ni Williamson ni James n'ont revêtu le maillot de l'Angleterre depuis l'Euro, et Wiegman sera ravie de retrouver leurs qualités dans l'équipe alors que la compétition reprend, sans parler du leadership de Williamson en tant que capitaine de cette équipe.
- Getty
Tout n'est pas rose : les Lionesses toujours privées de grandes joueuses à l'aube des qualifications pour la Coupe du monde
Mais tout n'est pas rose pour l'Angleterre. Toone est indisponible en raison d'un problème à la hanche qui devrait l'écarter des terrains jusqu'à la fin mars, tandis que Mead a récemment subi une fracture du tibia. Leurs absences affaiblissent l'attaque à l'approche de deux rencontres qui devraient solliciter fortement les attaquantes. Les Lionesses affronteront l'Ukraine et l'Islande au cours de la première semaine de mars, deux adversaires qui devraient se contenter de défendre et laisser l'initiative aux championnes d'Europe pour les déstabiliser.
En défense, l'arrière gauche Niamh Charles est actuellement blessée et ne pourra donc pas participer, ce qui est une source d'inquiétude supplémentaire compte tenu de la récente blessure de Taylor Hinds. La défenseuse d'Arsenal fait partie de la sélection anglaise, mais n'a pas joué depuis fin janvier. Elle aura une dernière chance de fouler la pelouse avec son club avant cette trêve internationale, contre Bristol City en FA Cup ce week-end. Il n'est donc pas surprenant que Wiegman ait cherché plus loin pour trouver des options au poste d'arrière latéral, choisissant ainsi de sélectionner Poppy Pattinson pour la première fois avec les Lionesses. La défenseuse des London City Lionesses a représenté l'Angleterre dans les catégories jeunes jusqu'aux moins de 23 ans et pourrait désormais avoir sa chance chez les seniors. Elle a été préférée à Anouk Denton, qui a participé aux deux stages de l'Angleterre après l'Euro 2025.
Missy Bo Kearns est blessée et son absence réduit les options au milieu de terrain, mais sa coéquipière à Aston Villa, Lucia Kendall, a fait son retour sur les terrains ce week-end et peut donc être sélectionnée.
La première sélection complète des Lionesses anglaises pour 2026
Gardiennes : Hannah Hampton (Chelsea), Anna Moorhouse (Orlando Pride), Ellie Roebuck (Aston Villa)
Défenseuses : Lucy Bronze (Chelsea), Jess Carter (Gotham), Grace Fisk (Liverpool), Alex Greenwood (Manchester City), Taylor Hinds (Arsenal), Maya Le Tissier (Manchester United), Esme Morgan (Washington Spirit), Poppy Pattinson (London City Lionesses), Leah Williamson (Arsenal), Lotte Wubben-Moy (Arsenal)
Milieux de terrain : Laura Blindkilde Brown (Manchester City), Grace Clinton (Manchester City), Lucia Kendall (Aston Villa), Georgia Stanway (Bayern Munich), Keira Walsh (Chelsea)
Attaquantes : Aggie Beever-Jones (Chelsea), Freya Godfrey (London City Lionesses), Lauren Hemp (Manchester City), Lauren James (Chelsea), Chloe Kelly (Arsenal), Jess Park (Manchester United), Alessia Russo (Arsenal)
- Getty Images Sport
Autre changement : Wiegman opte également pour un changement notable dans l'équipe des gardiennes de but des Lionesses.
Il y a également un changement notable dans le secteur des gardiennes. Outre le retour de Hampton, Ellie Roebuck fait son retour dans l'équipe, après avoir été appelée en remplacement de Khiara Keating, blessée, pour le dernier stage de l'Angleterre en 2025. Roebuck compte 11 sélections avec son pays, ce qui fait d'elle la gardienne la plus expérimentée après Hampton que Wiegman puisse aligner, en termes d'apparitions, mais elle a eu du mal à trouver du temps de jeu ces dernières années, notamment parce qu'elle a subi un accident vasculaire cérébral pendant la saison 2023-24 qui a nécessité une convalescence prudente.
Cependant, Roebuck a récemment enchaîné les matchs avec Aston Villa, club avec lequel elle a signé cet été, et fait désormais partie de l'équipe des Lionesses depuis le début, remplaçant Keating, qui n'a joué qu'une seule fois pour Man City depuis ses débuts en équipe senior d'Angleterre contre le Brésil en octobre. La joueuse de 21 ans devrait avoir plus de temps de jeu dans les semaines à venir, car Ayaka Yamashita, la numéro 1 de City, partira bientôt avec le Japon pour la Coupe d'Asie. Pour l'instant, Keating ne fera toutefois pas partie de l'équipe de Wiegman.
L'Angleterre affrontera l'Ukraine en Turquie le 3 mars, avant de recevoir l'Islande au City Ground de Nottingham Forest le 7 mars. Les Lionesses font partie d'un groupe de qualification pour la Coupe du monde avec l'Espagne et seule l'équipe en tête du classement obtiendra automatiquement sa place pour le tournoi au Brésil. Il est donc essentiel que les championnes d'Europe prennent un bon départ et évitent tout faux pas.
Publicité