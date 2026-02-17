Les Lionesses boostées par le retour de Leah Williamson, Lauren James et Hannah Hampton, mais des blessures empêchent deux joueuses clés de participer aux premiers matchs de qualification de l'Angleterre pour la Coupe du monde 2027

Mais tout n'est pas rose pour l'Angleterre. Toone est indisponible en raison d'un problème à la hanche qui devrait l'écarter des terrains jusqu'à la fin mars, tandis que Mead a récemment subi une fracture du tibia. Leurs absences affaiblissent l'attaque à l'approche de deux rencontres qui devraient solliciter fortement les attaquantes. Les Lionesses affronteront l'Ukraine et l'Islande au cours de la première semaine de mars, deux adversaires qui devraient se contenter de défendre et laisser l'initiative aux championnes d'Europe pour les déstabiliser.

En défense, l'arrière gauche Niamh Charles est actuellement blessée et ne pourra donc pas participer, ce qui est une source d'inquiétude supplémentaire compte tenu de la récente blessure de Taylor Hinds. La défenseuse d'Arsenal fait partie de la sélection anglaise, mais n'a pas joué depuis fin janvier. Elle aura une dernière chance de fouler la pelouse avec son club avant cette trêve internationale, contre Bristol City en FA Cup ce week-end. Il n'est donc pas surprenant que Wiegman ait cherché plus loin pour trouver des options au poste d'arrière latéral, choisissant ainsi de sélectionner Poppy Pattinson pour la première fois avec les Lionesses. La défenseuse des London City Lionesses a représenté l'Angleterre dans les catégories jeunes jusqu'aux moins de 23 ans et pourrait désormais avoir sa chance chez les seniors. Elle a été préférée à Anouk Denton, qui a participé aux deux stages de l'Angleterre après l'Euro 2025.

Missy Bo Kearns est blessée et son absence réduit les options au milieu de terrain, mais sa coéquipière à Aston Villa, Lucia Kendall, a fait son retour sur les terrains ce week-end et peut donc être sélectionnée.