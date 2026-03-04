Schar s'est rendu sur les réseaux sociaux pour partager la gravité de la situation avec ses followers, en publiant une image qui semblait le montrer réfugié dans un sous-sol. Le défenseur n'a pas mâché ses mots pour décrire les conséquences mentales et physiques que cette épreuve a eues sur lui alors qu'il cherchait un moyen de sortir de la zone de danger. Le joueur de 34 ans a exprimé son soulagement d'avoir enfin échappé à l'instabilité qui règne dans la région du Golfe depuis quelques jours.

Sur son compte Instagram, Schar a livré un récit effrayant de son séjour dans la zone de conflit : « Je viens de vivre quelques-uns des jours les plus terrifiants de ma vie, ayant malheureusement été témoin direct de ce qui se passe au Moyen-Orient. J'étais là-bas dans le cadre de mon programme de rééducation et je suis heureux d'avoir trouvé un moyen de rentrer chez moi sain et sauf. Mais ce que nous avons vécu là-bas, et ce qui se passe actuellement, est vraiment effrayant. J'espère que l'aide parviendra à toutes les personnes qui en ont besoin dans les zones touchées. » instagram/fabianschaer_official