Getty Images Sport
Traduit par
« Les jours les plus terrifiants de ma vie ! » - La star de Newcastle révèle son témoignage direct sur la guerre au Moyen-Orient après avoir été pris dans le conflit alors qu'il se remettait d'une blessure
De la réhabilitation à une zone de guerre
La star des Magpies s'était rendue au Moyen-Orient en janvier après s'être blessé à la cheville lors de la victoire spectaculaire 4-3 de Newcastle contre Leeds. Cependant, alors qu'il travaillait à retrouver la forme, la région est devenue le théâtre d'intenses opérations militaires impliquant l'Iran, Israël et les États-Unis. Les vols commerciaux étant suspendus et les attaques de drones visant les principaux hubs comme Dubaï, le vétéran de la Premier League a été contraint de se mettre à l'abri avec des milliers d'autres personnes prises entre deux feux.
Une expérience terrifiante vécue personnellement
Schar s'est rendu sur les réseaux sociaux pour partager la gravité de la situation avec ses followers, en publiant une image qui semblait le montrer réfugié dans un sous-sol. Le défenseur n'a pas mâché ses mots pour décrire les conséquences mentales et physiques que cette épreuve a eues sur lui alors qu'il cherchait un moyen de sortir de la zone de danger. Le joueur de 34 ans a exprimé son soulagement d'avoir enfin échappé à l'instabilité qui règne dans la région du Golfe depuis quelques jours.
Sur son compte Instagram, Schar a livré un récit effrayant de son séjour dans la zone de conflit : « Je viens de vivre quelques-uns des jours les plus terrifiants de ma vie, ayant malheureusement été témoin direct de ce qui se passe au Moyen-Orient. J'étais là-bas dans le cadre de mon programme de rééducation et je suis heureux d'avoir trouvé un moyen de rentrer chez moi sain et sauf. Mais ce que nous avons vécu là-bas, et ce qui se passe actuellement, est vraiment effrayant. J'espère que l'aide parviendra à toutes les personnes qui en ont besoin dans les zones touchées. »instagram/fabianschaer_official
Impact sur le monde sportif
Le conflit a eu un impact considérable sur la communauté sportive, des personnalités telles que Rio Ferdinand ayant également fait état d'une atmosphère « effrayante » à Dubaï. Alors que des missiles et des drones visaient divers pays, dont Bahreïn, le Qatar et les Émirats arabes unis, de nombreux athlètes qui utilisent les installations de classe mondiale de la région pour s'entraîner ou se reposer dans un climat chaud se sont retrouvés piégés.
Schar devrait être écarté des terrains pendant environ trois mois en raison du problème à la cheville dont il a souffert au début de l'année. Si son rétablissement physique reste une priorité pour le staff médical de Newcastle, l'impact psychologique de ces « jours terrifiants » sera probablement surveillé lors de son retour dans l'environnement relativement sûr de Tyneside. Le défenseur reste une figure clé des Magpies, s'étant imposé comme l'un des chouchous des supporters depuis son arrivée en provenance du Deportivo La Corogne en 2018.
- Getty Images Sport
Intervention gouvernementale et retours en toute sécurité
Le gouvernement britannique a été chargé de gérer une opération d'évacuation massive, la ministre des Affaires étrangères Yvette Cooper ayant confirmé que des opérations de haut niveau étaient en cours pour ramener les citoyens chez eux. Les fermetures de l'espace aérien rendant les déplacements presque impossibles, le ministère des Affaires étrangères a ouvert un centre de crise fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin d'aider les quelque 300 000 ressortissants britanniques qui se trouvent actuellement dans la région. Le retour réussi de M. Schar coïncide avec ces efforts plus larges visant à assurer la sécurité des personnes bloquées par les frappes.
Mme Cooper a abordé la crise actuelle dans une déclaration officielle, affirmant : « La sécurité des citoyens britanniques est notre priorité absolue, et nous savons que des centaines de milliers de personnes ont été touchées par le conflit et l'escalade au Moyen-Orient et dans le Golfe. Cela inclut les vacanciers, les voyageurs d'affaires et les visiteurs qui ne peuvent pas rentrer chez eux en raison de la fermeture de l'espace aérien ou des grèves. C'est pourquoi nous avons mis en place le centre de crise du ministère des Affaires étrangères, ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et pourquoi nous avons demandé aux personnes concernées de s'inscrire afin que nous puissions disposer d'informations à jour et suivre les conseils aux voyageurs dans toute la région. Mais surtout, nous travaillons avec les compagnies aériennes, le secteur du voyage et les gouvernements de la région pour garantir que les personnes puissent rentrer chez elles en toute sécurité. »
Publicité