Traduit par
Les joueurs du FC Barcelone s'en prennent à leur entraîneur Hansi Flick lors d'une réunion tendue au centre d'entraînement après la débâcle contre l'Atlético Madrid
Barcelone battu par l'Atlético
Barcelone a encore une fois impressionné cette saison sous la houlette de Hansi Flick, en tête du classement de la Liga, qualifié pour les phases à élimination directe de la Ligue des champions et vainqueur du Real Madrid pour remporter la Supercoupe d'Espagne en janvier. Cependant, ses espoirs de conserver la Copa del Rey se sont envolés jeudi soir, après sa défaite 4-0 contre l'Atlético lors du match aller de la demi-finale. L'équipe de Diego Simeone a impitoyablement exposé la fameuse ligne haute de Flick et a donné du fil à retordre aux Catalans. La soirée difficile du club a été aggravée par l'annulation d'un but de Pau Cubarsi pour hors-jeu après un retard de huit minutes dû à la VAR, tandis qu'Eric Garcia a été expulsé en fin de match, l'équipe de Flick terminant la rencontre à 10.
Tension sur le terrain d'entraînement
Selon The Athletic, ce résultat a donné lieu à une remise en question sur le terrain d'entraînement le lendemain. Flick a donné son avis et a remis en question la mentalité et l'intensité des joueurs, tandis que l'entraîneur a également fait l'objet de critiques. Les stars de Barcelone ont fait part à leur entraîneur de leurs inquiétudes concernant sa tactique, affirmant que sa ligne haute « n'était pas la meilleure idée, car les conditions n'étaient pas réunies pour cela à leurs yeux ». Les joueurs estiment qu'il est extrêmement difficile d'appliquer son style en l'absence de joueurs clés tels que Raphinha et Pedri. Les deux joueurs ont été écartés du match en raison de blessures et ont beaucoup manqué à l'équipe de Flick. Si les joueurs du FC Barcelone ne veulent pas abandonner l'approche de Flick, ils souhaitent toutefois « plus de pragmatisme lors des matchs clés et contre certains adversaires, ainsi qu'une meilleure adaptation aux joueurs disponibles ».
Flick admet que le Barça lui a donné une leçon
Flick a évoqué la défaite de son équipe après le match et a admis que le Barça avait reçu une leçon de la part de l'Atlético. Il a déclaré aux journalistes : « Nous n'avons pas très bien joué en équipe en première mi-temps. Il y avait trop de distance entre les joueurs. Nous n'avons pas mis la pression comme nous le voulions. Au cours des 45 premières minutes, voire plus, nous avons reçu une leçon. Parfois, c'est une bonne chose au bon moment. Peut-être qu'aujourd'hui était le bon moment. Je suis toujours fier de mon équipe, peut-être pas aujourd'hui pendant les 45 premières minutes, mais sur l'ensemble de la saison. Quand on voit le nombre de blessés que nous avons eu toute la saison, comment nous nous sommes adaptés... Aujourd'hui, c'est une lourde défaite, mais je suis fier de mon équipe. Nous reviendrons. Nous devons repartir de zéro [à chaque match]. Quand on regarde les joueurs de l'Atlético, ils avaient plus de volonté, plus d'envie. Et c'est ce que j'attends dès la première minute. Nous n'avons pas montré cela en première mi-temps. Nous avons le match retour. Nous nous battrons pour cela. Si nous sommes capables de gagner chaque mi-temps 2-0, c'est notre objectif. Nous avons besoin de nos fans au Camp Nou et nous verrons ce qui se passera. »
Controverse autour d'un but refusé
Barcelone est également furieux de la décision d'annuler le but de Cubarsi après un délai VAR ridiculement long. Le défenseur a marqué au début de la deuxième mi-temps et son but aurait porté le score à 4-1, donnant au Barça l'espoir de revenir dans le match. Ce long délai était dû à une défaillance de la technologie semi-automatisée de détection des hors-jeu, obligeant les responsables VAR à tracer les lignes manuellement. Le milieu de terrain barcelonais Frenkie de Jong n'a pas mâché ses mots pour critiquer la situation. Il a déclaré : « Sur la photo de hors-jeu, on ne voit même pas le contact avec le ballon au moment où Fermin tire. Plus tard, une autre image a été diffusée, sur laquelle on voyait clairement que le défenseur se trouvait un mètre derrière Lewandowski. C'est très étrange, c'est un scandale. »
Et ensuite ?
Le match retour n'aura lieu que le 3 mars, ce qui laisse à Flick tout le temps nécessaire pour récupérer ses joueurs blessés. En attendant, l'entraîneur allemand espère voir ses joueurs réagir lundi, lorsqu'ils reprendront la course au titre à Gérone.
