Les joueurs du FC Barcelone s'en prennent à leur entraîneur Hansi Flick lors d'une réunion tendue au centre d'entraînement après la débâcle contre l'Atlético Madrid

Flick a évoqué la défaite de son équipe après le match et a admis que le Barça avait reçu une leçon de la part de l'Atlético. Il a déclaré aux journalistes : « Nous n'avons pas très bien joué en équipe en première mi-temps. Il y avait trop de distance entre les joueurs. Nous n'avons pas mis la pression comme nous le voulions. Au cours des 45 premières minutes, voire plus, nous avons reçu une leçon. Parfois, c'est une bonne chose au bon moment. Peut-être qu'aujourd'hui était le bon moment. Je suis toujours fier de mon équipe, peut-être pas aujourd'hui pendant les 45 premières minutes, mais sur l'ensemble de la saison. Quand on voit le nombre de blessés que nous avons eu toute la saison, comment nous nous sommes adaptés... Aujourd'hui, c'est une lourde défaite, mais je suis fier de mon équipe. Nous reviendrons. Nous devons repartir de zéro [à chaque match]. Quand on regarde les joueurs de l'Atlético, ils avaient plus de volonté, plus d'envie. Et c'est ce que j'attends dès la première minute. Nous n'avons pas montré cela en première mi-temps. Nous avons le match retour. Nous nous battrons pour cela. Si nous sommes capables de gagner chaque mi-temps 2-0, c'est notre objectif. Nous avons besoin de nos fans au Camp Nou et nous verrons ce qui se passera. »