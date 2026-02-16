Getty Images Sport
Les joueurs de Chelsea qualifiés de « gosses gâtés » pour avoir snobé les jeunes mascottes de Hull City avant le match de la FA Cup
Les joueurs de Chelsea passent devant les mascottes
Chelsea a partagé la vidéo sur ses propres réseaux sociaux, alors que ses joueurs arrivaient au MKM Stadium de Hull pour le match de coupe vendredi soir. Cependant, le clip a depuis attiré une attention négative. Plusieurs joueurs passent devant le groupe de mascottes sans s'arrêter, notamment James, Estevao, Pedro et le gardien Robert Sanchez. L'attaquant Liam Delap s'arrête, mais uniquement pour saluer un membre du personnel de Hull qu'il connaissait probablement depuis son prêt aux Tigers par Manchester City en 2023-24.
Les stars du blues critiquées sur les réseaux sociaux
En conséquence, les grandes stars de Chelsea ont fait l'objet de critiques acerbes sur les réseaux sociaux. @BevTurner a écrit : « Dites bonjour aux enfants, bande d'imbéciles ! Vous ne faites que taper dans un ballon pour gagner votre vie. Mais vous pourriez procurer un immense plaisir à ces enfants. Tapez-leur dans la main ! Faites n'importe quoi ! Bande d'imbéciles gâtés... où est passée votre humanité ? »
Al Foran a renchéri : « Ils s'en fichent complètement, c'est vraiment déprimant de voir à quel point les footballeurs d'aujourd'hui sont déconnectés de la réalité. »
L'ancienne nageuse olympique Sharron Davies a écrit : « Très décevant @ChelseaFC, personne n'a pris la peine de dire bonjour à ces jeunes footballeurs lorsqu'ils sont passés ? Cela leur aurait pris 5 secondes ! »
Un compte avec le pseudo @HarveyJB24 n'y est pas allé de deux fois : « Bande de c**** qui ne regardent même pas les mascottes. »
Un autre utilisateur a écrit : « Tout ce qui ne va pas avec la Premier League en environ 30 secondes de vidéo. »
Critiques sévères ?
Pour être honnête envers l'équipe de Chelsea, celle-ci venait tout juste de franchir une porte et ne pouvait donc pas anticiper la présence du groupe. De plus, les mascottes se tenaient à un angle qui les plaçait dans le champ de vision périphérique des joueurs. Ceux-ci ont d'ailleurs salué les mêmes mascottes juste avant le coup d'envoi, comme le veut la coutume. Curieusement, l'indignation semblait provenir en grande partie des médias britanniques de droite.
Les Blues se qualifient facilement pour la FA Cup
Sur le terrain, il n'y avait guère de raisons de critiquer l'équipe de Liam Rosenior, qui s'est imposée 4-0 face à son adversaire de Championship. Pedro Neto a inscrit un triplé, tandis que Delap a réalisé trois passes décisives et Estevao a également trouvé le chemin des filets. Les Blues connaîtront leur adversaire pour le sixième tour lors du tirage au sort lundi.
Après le match, Rosenior a salué le professionnalisme de ses joueurs : « Ce que je réalise très vite, c'est qu'ils ne sont pas seulement de bons joueurs, mais aussi des professionnels exceptionnels », a-t-il déclaré. « J'ai trouvé que c'était une performance professionnelle ce soir contre une très bonne équipe qui vise la Premier League. Ce n'est pas un match facile. Notre jeu correspondait en partie à ce que je souhaite voir, mais avant cela, les valeurs défendues par l'équipe m'ont rendu très heureux en tant qu'entraîneur. »
