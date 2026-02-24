Getty Images
« Les gens doivent prendre des décisions » - John Terry exprime sa « frustration » après que Chelsea ait décidé de ne pas le nommer entraîneur intérimaire ni de l'ajouter au staff de l'équipe première
Réaction de Terry au licenciement de Maresca
Terry est un utilisateur actif des réseaux sociaux et il a commenté le départ de Maresca dans une vidéo TikTok peu après la confirmation de son licenciement le jour de l'An.
Il a déclaré : « Enzo Maresca vient d'être limogé par Chelsea et, pour être honnête, je suis complètement sous le choc, je ne m'y attendais pas. Je sais que les choses ne se sont pas déroulées comme il l'aurait souhaité ces derniers temps. On pouvait voir et entendre qu'il y avait des tensions.
J'ai reçu tellement d'appels téléphoniques ce matin après l'annonce de la nouvelle et tout le monde s'attend à ce que je sache ce qui se passe. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe, je ne fais pas partie de l'équipe première, donc je ne sais pas.
À mon humble avis, il y avait clairement des tensions entre l'entraîneur et le propriétaire, et ils en sont arrivés à cette décision. »
Les deux matchs de McFarlane en tant qu'entraîneur intérimaire
McFarlane a mené Chelsea lors de ses matchs de Premier League à l'extérieur contre Manchester City et Fulham. Après avoir obtenu un matchnul honorable 1-1 à l'Etihad Stadium grâce à un but de dernière minute d'Enzo Fernandez, les Blues se sont inclinés 2-1 à Craven Cottage après que Marc Cucurella ait reçu un carton rouge en milieu de première mi-temps. Rosenior a alors décidé de promouvoir McFarlane au sein de l'équipe d'entraîneurs de l'équipe première, le déchargeant ainsi de ses responsabilités au sein de l'académie.
Terry déconcerté par le camouflet de Chelsea
Sur la chaîne YouTube « Golf Life » de Jimmy Bullard, Terry a admis qu'il aurait volontiers accepté le poste d'entraîneur intérimaire si le club le lui avait demandé, tout en se disant perplexe de ne même pas avoir été intégré à l'équipe d'entraîneurs seniors de McFarlane pour ses deux matchs à la tête de l'équipe.
« Je n'étais pas contrarié, mais plutôt frustré, car je faisais partie du groupe des moins de 21 ans qui s'était rendu là-bas », a déclaré Terry.
« Même si je n'ai pas pris l'équipe en charge. Évidemment, Calum a pris l'équipe en charge et s'en est très bien sorti. Il a obtenu un résultat lors du match.
J'ai l'impression que j'aurais dû faire partie de l'équipe. Écoutez, les gens doivent prendre des décisions. J'adore quand les gens prennent des décisions et disent oui ou non. Et clairement, les propriétaires ou ceux qui ont pris ces décisions, les directeurs sportifs, ont dit « non », ils ne m'ont pas inclus pour une raison quelconque, mais je ne sais pas pourquoi. »
Le rêve de Terry de diriger son ancien club
Terry a acquis de l'expérience en tant qu'entraîneur adjoint sous la direction de Dean Smith, avec lequel il a travaillé à Aston Villa de 2018 à 2021, puis à Leicester City en 2023. Il a récemment été pressenti pour le poste d'entraîneur à Oxford United, et bien qu'il ait toujours insisté sur le fait qu'il n'avait jamais été candidat à ce poste, il a admis qu'il avait besoin d'acquérir davantage d'expérience en tant qu'entraîneur principal s'il voulait réaliser son rêve de diriger Chelsea.
« J'ai récemment été pressenti pour le poste à Oxford, ce qui... n'a absolument rien de vrai », a poursuivi Terry.
« Je ne leur ai pas parlé. Je ne me suis pas proposé. Et je ne cherche pas à le faire. Comme vous le savez, je suis à l'académie. Je travaille avec les moins de 18 ans et les moins de 21 ans. J'adore mon rôle là-bas. C'est un travail à temps partiel.
J'ai toujours dit que si Chelsea venait à me proposer le poste, j'adorerais le prendre, mais d'un point de vue réaliste, est-ce que je peux obtenir Chelsea sans faire les autres choses ? Probablement pas. »
« Capitaine, leader, légende » : Terry toujours adulé à Stamford Bridge
Terry reste une icône de Chelsea, ayant disputé 717 matchs pour le club, la plupart en tant que capitaine, entre 1998 et 2017. Il a remporté 15 trophées majeurs avec les Blues, dont cinq titres de Premier League et leur toute première Ligue des champions.
