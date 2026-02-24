« Les gens doivent prendre des décisions » - John Terry exprime sa « frustration » après que Chelsea ait décidé de ne pas le nommer entraîneur intérimaire ni de l'ajouter au staff de l'équipe première

Terry est un utilisateur actif des réseaux sociaux et il a commenté le départ de Maresca dans une vidéo TikTok peu après la confirmation de son licenciement le jour de l'An.

Il a déclaré : « Enzo Maresca vient d'être limogé par Chelsea et, pour être honnête, je suis complètement sous le choc, je ne m'y attendais pas. Je sais que les choses ne se sont pas déroulées comme il l'aurait souhaité ces derniers temps. On pouvait voir et entendre qu'il y avait des tensions.

J'ai reçu tellement d'appels téléphoniques ce matin après l'annonce de la nouvelle et tout le monde s'attend à ce que je sache ce qui se passe. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe, je ne fais pas partie de l'équipe première, donc je ne sais pas.

À mon humble avis, il y avait clairement des tensions entre l'entraîneur et le propriétaire, et ils en sont arrivés à cette décision. »