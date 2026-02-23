Goal.com
Weekend winners and losers GFXGOAL
Mark Doyle

Traduit par

Les gagnants et les perdants du week-end footballistique : Eberechi Eze, le bourreau de Tottenham, frappe à nouveau, Cesc Fabregas rend hommage à Arsène Wenger à Côme, tandis que les espoirs de titre de Lens en Ligue 1 subissent un coup dur

On soupçonnait que la course au titre de Premier League allait prendre un tournant très dramatique après que Manchester City ait réduit à deux points son retard sur un Arsenal de plus en plus nerveux samedi. Cependant, les Gunners ont réagi de la meilleure façon possible en écrasant leur rival du nord de Londres, Tottenham, le lendemain, afin de rester en lice pour remporter leur premier championnat depuis 2004.

En Italie, l'Inter a renforcé sa position en tête du classement de la Serie A en s'imposant à Lecce, tandis que ses poursuivants immédiats ont trébuché. En Bundesliga, le Bayern Munich a réaffirmé sa suprématie en Allemagne après une récente période de flottement, Harry Kane et ses coéquipiers comptant désormais huit points d'avance sur le Borussia Dortmund.

Cependant, nous avons de « nouveaux » leaders en France et en Espagne, le Paris Saint-Germain ayant détrôné Lens de la première place en s'imposant 3-0 contre Metz, tandis que Barcelone a remporté le même score contre Levante, profitant pleinement de la défaite surprise du Real Madrid à Osasuna.

Mais qui sont les grands gagnants et les grands perdants de ce week-end ? Comme toujours, GOAL est là pour vous donner toutes les analyses...

  • US Lecce v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    VAINQUEUR : Inter

    Au début de l'année, seuls quatre points séparaient les cinq premières équipes de Serie A, et une course au titre épique semblait donc plus probable qu'impossible. Moins de trois mois plus tard, cependant, tout est déjà joué, l'Inter comptant désormais 10 points d'avance sur son plus proche rival, l'AC Milan.

    Les Nerazzurri ont mis la pression sur leurs rivaux citadins en battant Lecce 2-0 samedi grâce à des buts inscrits dans les 15 dernières minutes par Henrikh Mkhitaryan et Manuel Akanji, tandis que les Rossoneri ont une nouvelle fois échoué à réagir. Après avoir déjà laissé filer deux points à domicile contre Côme en milieu de semaine, l'équipe de Massimiliano Allegri s'est inclinée de manière surprenante 1-0 contre Parme à San Siro.

    Il reste bien sûr encore 12 journées à disputer et Milan « accueillera » l'Inter le mois prochain lors du Derby della Madonnina. Cependant, même si Milan trouvait une solution offensive, il est impossible d'imaginer Cristian Chivu et ses coéquipiers laisser filer le titre, étant donné qu'ils ont récolté 40 points en 14 matchs depuis leur dernière défaite dans le derby en novembre dernier.

    Ainsi, même si l'Inter est sur le point d'être éliminé de manière embarrassante de la Ligue des champions par Bodo/Glimt, il abordera au moins le match retour de mardi à San Siro avec la certitude que le Scudetto est déjà dans la poche.

  • FBL-ESP-LIGA-OSASUNA-REAL MADRIDAFP

    PERDANT : Real Madrid

    Le Real Madrid a dû travailler très dur pour reprendre la tête de la Liga. Il lui a fallu sept victoires consécutives, dont cinq sous la houlette d'Alvaro Arbeloa, pour finalement dépasser le champion en titre, Barcelone, le week-end dernier. Cependant, les Merengues sont déjà de retour à la deuxième place après une défaite très inquiétante 2-1 à Osasuna samedi.

    On pourrait dire que Madrid a été un peu malchanceux de perdre à Pampelune, dans la mesure où le but victorieux de Raúl García est survenu à la 90e minute, après une mauvaise passe de Dani Ceballos dans sa propre moitié de terrain. Cependant, cette erreur non forcée résume bien le manque de rigueur qui a caractérisé la performance globale des visiteurs.

    Madrid a été particulièrement mauvais sur le plan défensif. Thibaut Courtois a concédé le penalty qui a permis à Ante Budimir d'ouvrir le score, Raul Asencio a été catastrophique en défense centrale, tandis que le capitaine Dani Carvajal a été remplacé en milieu de seconde période après avoir été malmené par le rapide Victor Munoz. Et l'entrée en jeu de Trent Alexander-Arnold à la place de Carvajal n'a pas amélioré les choses, l'ancien arrière droit de Liverpool ayant lamentablement échoué à repérer, puis à contrer, le danger qui a conduit au magnifique but de Garcia.

    Cependant, Madrid n'a pas fait beaucoup mieux en attaque. Vinicius Jr a peut-être souligné sa qualité - et son caractère - en marquant pour le troisième match de championnat consécutif, mais Kylian Mbappé semblait loin d'être en pleine forme. Arbeloa a également admis de manière révélatrice qu'avec Federico Valverde qui n'apportait rien sur le côté droit, notamment parce qu'il devait régulièrement descendre pour aider Carvajal en difficulté, les Merengues semblaient déséquilibrés, étant donné le penchant de Mbappé pour le côté gauche.

    Il est donc clair que, même si le Barça a ses propres problèmes, Arbeloa devra travailler beaucoup plus dur pour ramener Madrid en tête de la Liga.

  • GAGNANT : Eberechi Eze

    Eberechi Eze n'a pas joué aussi bien - ni aussi souvent - qu'il l'aurait souhaité depuis son arrivée à Arsenal en provenance de Crystal Palace en août dernier. Cependant, il ne regrette certainement pas sa décision de renoncer à un transfert convenu avec Tottenham pour rejoindre les Gunners, et pas seulement parce qu'il participe à la lutte pour le titre plutôt qu'à celle pour le maintien.

    Avec son doublé lors de la victoire 4-1 d'Arsenal sur son rival le plus détesté, Eze a inscrit cinq buts en deux matchs contre les Spurs. Il est remarquable de constater que seuls Robert Pires (sept buts en 11 apparitions) et Emmanuel Adebayor (six buts en sept apparitions) ont marqué plus de fois pour les Gunners dans les derbies du nord de Londres en Premier League.

    Ainsi, même si Eze a encore beaucoup de travail à faire pour s'imposer comme titulaire dans l'équipe de Mikel Arteta, ce fan d'Arsenal depuis son enfance est déjà devenu un héros culte auprès de ses camarades Gooners.

  • Chelsea v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDANT : Les jeunes joueurs de Chelsea

    Avec encore 11 matchs à disputer dans la saison 2025-26, Chelsea a déjà égalé son record du nombre de cartons rouges reçus en une seule saison (huit). En tant que membre de l'entreprise, Liam Rosenior a inévitablement rejeté le lien plutôt évident entre l'indiscipline incessante des Blues et l'insistance du club à investir uniquement dans de jeunes joueurs.

    « Ce n'est pas une question de jeunesse », a insisté l'entraîneur après l'expulsion de Wesley Fofana lors du match nul 1-1 à domicile contre Burnley samedi dernier. « Il s'agit d'évaluer les joueurs et d'identifier ceux sur lesquels on peut compter dans les moments difficiles. »

    Rosenior a également déclaré : « Je ne peux parler que de mon expérience avec le groupe jusqu'à présent. Jusqu'à aujourd'hui, notre bilan disciplinaire a été bon. »

    Cependant, Rosenior n'est en poste que depuis six matchs de championnat et, comme l'a souligné le carton rouge de Fofana, le manque de sang-froid dans les moments clés est un problème récurrent qui coûte cher à Chelsea dans la bataille de plus en plus intense avec Manchester United et Liverpool pour terminer dans les cinq premiers.

    Seul West Ham a perdu plus de points alors qu'il menait au score cette saison, et les Blues n'ont réussi qu'une seule fois à remporter un match alors qu'ils étaient réduits à 10 joueurs. Ainsi, même si Rosenior n'est pas responsable du problème, il doit le résoudre, d'autant plus que son poste pourrait dépendre de la qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine.

  • Juventus FC v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

    VAINQUEUR : Cesc Fabregas

    Nous avons affirmé la semaine dernière que Cesc Fabregas était actuellement le jeune entraîneur le plus convoité d'Europe, et l'Espagnol en a donné la preuve samedi dernier. Trois jours seulement après avoir bouleversé l'AC Milan (dans tous les sens du terme) en aidant Côme à obtenir un match nul 1-1 à San Siro, Fabregas a mis en évidence les faiblesses de la Juventus de Luciano Spalletti lors d'une victoire 2-0 à Turin, avec le deuxième but des visiteurs, une contre-attaque habile conclue par Maxence Caqueret, qui a suscité des comparaisons avec les grandes équipes d'Arsenal d'Arsène Wenger.

    « Il est comme un deuxième père pour moi, et il a évidemment beaucoup travaillé sur les transitions, l'attaque de l'espace, quelque chose qui est encore plus important dans le football moderne », a déclaré l'ancien milieu de terrain d'Arsenal, de Barcelone et de Chelsea à DAZN Italia après avoir mené Côme à sa première victoire à l'extérieur contre les Bianconeri depuis 75 ans. « J'ai beaucoup appris de lui et je veux que mon équipe fasse de même.

    Nous avons également essayé de jouer de manière à compliquer la tâche de la Juve aujourd'hui. Mes joueurs ont réalisé une excellente performance et nous avons fait quelque chose de différent par rapport aux autres matchs, à savoir marquer le deuxième but. Face à un tel talent et une telle qualité, si vous ne marquez pas le deuxième but, ils finissent par revenir au score. J'ai vraiment apprécié que mon gardien n'ait effectué qu'un seul arrêt pendant tout le match, ce qui signifie que nous contrôlions la situation. »

    Le point de vue de Fabregas sur le match est incontestable, tout comme il est impossible de nier que Côme, sixième au classement, à cinq points de la Roma, quatrième, et déjà qualifié pour les demi-finales de la Coppa Italia, est en passe de se qualifier pour la première fois de son histoire pour une compétition européenne.

    « Je ne peux pas dire que nous visons un objectif particulier », a ajouté Fabregas. « N'oubliez pas que nous étions en Serie B il y a un an et demi, nous devons donc rester calmes, avancer pas à pas, et construire une culture et une identité qui nous permettront de gagner tous les matchs possibles. »

  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-MONACOAFP

    LOSER : Objectif

    Après nous avoir finalement permis de nous enthousiasmer à l'idée que Lens remporte la Ligue 1, ils nous ont immédiatement déçus en laissant le PSG, éternel champion, les détrôner en tête du classement.

    Ce qui est vraiment dommage, c'est que tout allait si bien pour l'équipe de Pierre Sage au Stade Bollaert-Delelis samedi dernier. Odsonne Eduouard a ouvert le score après seulement trois minutes de jeu, puis Florian Thauvin a poursuivi son remarquable retour en doublant l'avantage des locaux en début de seconde période.

    Cependant, Lens est resté sous le choc après avoir encaissé trois buts en seulement 10 minutes en seconde période, alors que Folarin Balogun, en grande forme, le capitaine monégasque Denis Zakaria et le super remplaçant Ansu Fati se sont associés pour renverser la situation.

    « Nous avons tout gâché », a admis Sage. « Nous avions la victoire entre les mains, nous jouions plutôt bien en deuxième mi-temps, nous avions réglé les problèmes entre la première et la deuxième mi-temps, et nous étions plutôt concentrés pour terminer le match de cette manière. Les trois buts que nous avons encaissés sont le résultat d'erreurs individuelles et collectives. »

    Une capitulation aussi choquante ne pouvait pas rester impunie par le PSG, d'autant plus qu'il recevait Metz plus tard dans la soirée. Les hommes de Luis Enrique ont pris deux points d'avance grâce à une victoire facile 3-0 contre la lanterne rouge de la Ligue 1.

    Le défi qui attend désormais Lens, sous le choc, est de rester à portée du PSG au cours des cinq prochaines journées avant d'accueillir le triple vainqueur de la saison dernière le mois prochain.

  • Heart of Midlothian v Hibernian - William Hill PremiershipGetty Images Sport

    VAINQUEUR : Hearts

    On craignait vraiment que la défaite écrasante 4-2 contre les Rangers la semaine dernière puisse briser les Hearts, mais les hommes de Derek McInnes sont clairement plus solides, comme ils l'ont prouvé en battant Falkirk par la plus petite des marges lors d'un match tendu à Tynecastle samedi.

    « Parfois, ces victoires 1-0 sont la base de tout succès qu'une équipe peut avoir », a déclaré l'entraîneur après le but décisif d'Islam Chesnokov juste avant la pause à Édimbourg. « Je pense que l'histoire l'a démontré. »

    Il est certain que trouver le moyen de gagner à ce stade de la saison est de la plus haute importance, comme le souligne le fait que ni le Celtic ni les Rangers, qui ont remporté les 40 derniers titres écossais à eux deux, n'ont réussi à s'imposer ce week-end.

    Le rival local des Hearts, Hibernian, leur a rendu un immense service en marquant le but de la victoire à la 87e minute au Celtic Park dimanche, tandis que les Rangers n'ont pu obtenir qu'un match nul 2-2 à Livingston. Le classement reste ridiculement serré en tête, le leader surprise n'ayant que quatre points d'avance sur les Rangers et six sur le Celtic, qui a un match en moins. Cependant, avec seulement 10 journées restantes, il est clair que la très forte équipe des Hearts a une réelle chance de remporter ce qui serait le premier titre du club depuis 1960.

  • FBL-FRA-LIGUE1-BREST-MARSEILLEAFP

    LOSER: Marseille

    Habib Beye n'est pas un inconnu à Marseille. Il a même été capitaine du club pendant ses quatre années passées au Stade Vélodrome en tant que joueur.

    « Je me sens prêt à affronter la pression », a-t-il déclaré la semaine dernière après avoir été nommé successeur de Roberto De Zerbi au poste d'entraîneur. « Ne venez pas ici si vous ne voulez pas être exposé à cette pression. Mais je ne considère pas que l'équipe soit malade. C'est juste une question de forme. »

    De Zerbi ne serait sans doute pas d'accord. Il estimait que l'équipe actuelle avait davantage besoin d'un psychologue que d'un entraîneur, et nous avons compris pourquoi lors du premier match de Beye vendredi, avec la défaite 2-0 de Marseille à Brest.

    Les visiteurs, inexplicablement apathiques, ont encaissé deux buts dans la première demi-heure, et bien qu'ils aient ensuite bénéficié de 68 % de possession, ils n'en ont pas su tirer profit. Mason Greenwood a ensuite scellé une soirée vraiment misérable pour Marseille en manquant un penalty à 10 minutes de la fin.

    Beye devrait donc déjà avoir compris que l'équipe est dans un état bien pire qu'il ne le pensait initialement. De plus, la pression sur les joueurs n'a fait qu'augmenter après que Lille et Rennes se soient rapprochés à trois points de Marseille, quatrième, dans la course à une place en troisième tour de qualification de la Ligue des champions la saison prochaine.

    Le match décisif de samedi prochain contre Lyon, troisième du classement, au Vélodrome, pourrait donc faire ou défaire une équipe qui reste sur quatre matchs sans victoire en Ligue 1.

  • GAGNANT : Ragnar Ache

    Nous ne sommes encore qu'en février, mais pour l'entraîneur de Cologne, Lukas Kwasniok, Ragnar Ache a déjà remporté le prix Puskas de cette année.

    « Tout se joue désormais pour la deuxième place », a déclaré le Polonais après avoir vu son numéro 9 marquer un superbe but du pied arrière lors du match nul 2-2 contre Hoffenheim samedi dernier.

    Ce but était assurément magnifique, à tel point qu'il a même surpris Ache.

    « Tout s'est passé très vite », a admis le joueur de 27 ans. « C'était un superbe centre de Said [El Mala] et je n'ai pas vraiment réfléchi. J'ai juste laissé mon corps faire son travail. Et puis, le ballon est rentré comme ça. J'ai moi-même du mal à y croire. »

    Il n'était pas le seul dans ce cas, puisque son coéquipier Joel Schmied a déclaré avec humour : « Il ne bouge presque pas à l'entraînement toute la semaine, puis il réussit un coup pareil, c'est incroyable ! »

