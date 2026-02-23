Les gagnants et les perdants du week-end footballistique : Eberechi Eze, le bourreau de Tottenham, frappe à nouveau, Cesc Fabregas rend hommage à Arsène Wenger à Côme, tandis que les espoirs de titre de Lens en Ligue 1 subissent un coup dur

Nous avons affirmé la semaine dernière que Cesc Fabregas était actuellement le jeune entraîneur le plus convoité d'Europe, et l'Espagnol en a donné la preuve samedi dernier. Trois jours seulement après avoir bouleversé l'AC Milan (dans tous les sens du terme) en aidant Côme à obtenir un match nul 1-1 à San Siro, Fabregas a mis en évidence les faiblesses de la Juventus de Luciano Spalletti lors d'une victoire 2-0 à Turin, avec le deuxième but des visiteurs, une contre-attaque habile conclue par Maxence Caqueret, qui a suscité des comparaisons avec les grandes équipes d'Arsenal d'Arsène Wenger.

« Il est comme un deuxième père pour moi, et il a évidemment beaucoup travaillé sur les transitions, l'attaque de l'espace, quelque chose qui est encore plus important dans le football moderne », a déclaré l'ancien milieu de terrain d'Arsenal, de Barcelone et de Chelsea à DAZN Italia après avoir mené Côme à sa première victoire à l'extérieur contre les Bianconeri depuis 75 ans. « J'ai beaucoup appris de lui et je veux que mon équipe fasse de même.

Nous avons également essayé de jouer de manière à compliquer la tâche de la Juve aujourd'hui. Mes joueurs ont réalisé une excellente performance et nous avons fait quelque chose de différent par rapport aux autres matchs, à savoir marquer le deuxième but. Face à un tel talent et une telle qualité, si vous ne marquez pas le deuxième but, ils finissent par revenir au score. J'ai vraiment apprécié que mon gardien n'ait effectué qu'un seul arrêt pendant tout le match, ce qui signifie que nous contrôlions la situation. »

Le point de vue de Fabregas sur le match est incontestable, tout comme il est impossible de nier que Côme, sixième au classement, à cinq points de la Roma, quatrième, et déjà qualifié pour les demi-finales de la Coppa Italia, est en passe de se qualifier pour la première fois de son histoire pour une compétition européenne.

« Je ne peux pas dire que nous visons un objectif particulier », a ajouté Fabregas. « N'oubliez pas que nous étions en Serie B il y a un an et demi, nous devons donc rester calmes, avancer pas à pas, et construire une culture et une identité qui nous permettront de gagner tous les matchs possibles. »