Les gagnants et les perdants du week-end footballistique : Eberechi Eze, le bourreau de Tottenham, frappe à nouveau, Cesc Fabregas rend hommage à Arsène Wenger à Côme, tandis que les espoirs de titre de Lens en Ligue 1 subissent un coup dur

Le Real Madrid a dû travailler très dur pour reprendre la tête de la Liga. Il lui a fallu sept victoires consécutives, dont cinq sous la houlette d'Alvaro Arbeloa, pour finalement dépasser le champion en titre, Barcelone, le week-end dernier. Cependant, les Merengues sont déjà de retour à la deuxième place après une défaite très inquiétante 2-1 à Osasuna samedi.
On pourrait dire que Madrid a été un peu malchanceux de perdre à Pampelune, dans la mesure où le but victorieux de Raúl García est survenu à la 90e minute, après une mauvaise passe de Dani Ceballos dans sa propre moitié de terrain. Cependant, cette erreur non forcée résume bien le manque de rigueur qui a caractérisé la performance globale des visiteurs.
Madrid a été particulièrement mauvais sur le plan défensif. Thibaut Courtois a concédé le penalty qui a permis à Ante Budimir d'ouvrir le score, Raul Asencio a été catastrophique en défense centrale, tandis que le capitaine Dani Carvajal a été remplacé en milieu de seconde période après avoir été malmené par le rapide Victor Munoz. Et l'entrée en jeu de Trent Alexander-Arnold à la place de Carvajal n'a pas amélioré les choses, l'ancien arrière droit de Liverpool ayant lamentablement échoué à repérer, puis à contrer, le danger qui a conduit au magnifique but de Garcia.
Cependant, Madrid n'a pas fait beaucoup mieux en attaque. Vinicius Jr a peut-être souligné sa qualité - et son caractère - en marquant pour le troisième match de championnat consécutif, mais Kylian Mbappé semblait loin d'être en pleine forme. Arbeloa a également admis de manière révélatrice qu'avec Federico Valverde qui n'apportait rien sur le côté droit, notamment parce qu'il devait régulièrement descendre pour aider Carvajal en difficulté, les Merengues semblaient déséquilibrés, étant donné le penchant de Mbappé pour le côté gauche.
Il est donc clair que, même si le Barça a ses propres problèmes, Arbeloa devra travailler beaucoup plus dur pour ramener Madrid en tête de la Liga.