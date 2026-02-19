Getty Images Sport
« Les fissures commencent à apparaître ! » - Alan Shearer prévient Arsenal que « le bruit va devenir beaucoup plus fort » après le match nul contre les Wolves, alors que l'équipe de Mikel Arteta risque de perdre le titre de Premier League
La forme lamentable d'Arsenal
Les Gunners ont connu des difficultés dans la course au titre ces dernières semaines, le club du nord de Londres n'ayant remporté que deux de ses sept derniers matchs. Leur match nul 2-2 contre les Wolves a été leur dernier coup dur ; ils ont désormais cinq points d'avance sur Manchester City, mais ils ont disputé un match de plus. Les deux équipes en tête du classement s'affronteront au stade Etihad le 18 avril, et Mikel Arteta n'a jamais réussi à mener son équipe à la victoire dans l'antre des éternels champions de Pep Guardiola. Shearer les a avertis que « le bruit ne fera que s'amplifier », les supporters rivaux continuant d'affirmer qu'ils sont sur le point de « laisser filer » le titre une fois de plus.
Avertissement de Shearer
Shearer a déclaré à Betfair avant le derby du nord de Londres de ce week-end contre Tottenham, en difficulté : « Des fissures commencent à apparaître chez Arsenal, et je pense que le fait d'avoir mené 2-0 puis d'avoir été rattrapé par l'équipe classée dernière de la Premier League, les Wolves, n'est pas de bon augure. Je m'y attendais plus ou moins. Je n'ai jamais pensé qu'ils allaient s'en sortir facilement. C'est très rare que les équipes y parviennent, en particulier celles qui n'ont pas gagné depuis longtemps, comme Arsenal.
Donc, de ce point de vue, je comprends, mais cela reste préoccupant, et qu'ils le veuillent ou non, Arsenal n'a probablement pas apprécié que les gens disent qu'ils ont laissé filer leur avance, qu'ils ont tout gâché et qu'ils subissent une forte pression. Ils n'ont probablement pas apprécié cela. Eh bien, ils n'apprécieront pas non plus ce qui va se passer dans les prochains jours, car le bruit va devenir beaucoup plus fort.
Il y en aura beaucoup plus maintenant à cause de ce qui s'est passé mercredi, et vous pouvez imaginer à quel point ce sera bruyant si Tottenham les bat également dimanche. Mais je pense que pour les neutres, c'est génial. Je pense que cela met en place une course au titre qui va être passionnante d'ici la fin de la saison, mais oui, on commence à penser un peu plus que des fissures apparaissent chez Arsenal, certainement plus qu'auparavant. »
« Toujours entre les mains d'Arsenal »
Shearer reconnaît toutefois que les Gunners ont toujours leur destin entre leurs mains, même si une victoire de City dans son match en retard les rapprocherait à seulement deux points de l'équipe d'Arteta.
L'ancien attaquant de Newcastle a ajouté : « Le titre de Premier League est également toujours entre les mains d'Arsenal, car s'ils remportent tous leurs matchs, ils remportent le championnat. Techniquement, les deux équipes ont leur destin entre leurs mains et tout le monde attendait avec impatience ce match, qui se déroulera à l'Etihad en avril. Ce match allait de toute façon être décisif, et c'est clairement le cas. Mais je pense avoir raison de dire qu'ils n'ont remporté que deux de leurs sept derniers matchs, ce qui est très inquiétant.
Cela dit, après ce qui s'est passé mercredi soir, je me tournerais vers le prochain match et j'aimerais vraiment qu'il soit important, et c'est le cas avec le derby du nord de Londres, c'est exactement ce qui se passe à Tottenham, qui a également un nouveau manager, et si vous ajoutez tout cela, cela devient énorme. J'ai déjà vécu cette situation avec Blackburn, et je sais ce que c'est quand les gens se demandent s'ils vont tout gâcher.
J'ai déjà été dans cette situation, lorsque nous menions et que nous avons été rattrapés, donc je sais exactement ce qu'ils ressentent. Je sais exactement ce que ressentira le camp de Man City après avoir regardé le match hier soir. Pep l'aura regardé, les joueurs de City l'auront regardé et se seront dit : « Ça y est, c'est notre tour, profitons-en ce week-end. » City affronte Newcastle, dont le bilan à City est catastrophique, comme nous le savons.
Donc oui, il y aura encore des rebondissements d'ici la fin de la saison. Je pense qu'il y aura un moment où City sera en tête, et où Arsenal sera en tête, et je suppose que tout se jouera probablement lors de ce match en avril. Je pense vraiment que le résultat de Man City à Anfield a changé la donne pour City dans la course au titre, car s'ils n'avaient pas obtenu ce résultat, les choses auraient pu être très différentes. Ils n'auraient pas mis autant de pression sur Arsenal. »
Et ensuite ?
Arsenal affrontera les Spurs ce week-end avant de se mesurer à Chelsea. Reste à voir s'ils pourront conserver leur avance ou si l'histoire se répétera.
