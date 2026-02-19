« Les fissures commencent à apparaître ! » - Alan Shearer prévient Arsenal que « le bruit va devenir beaucoup plus fort » après le match nul contre les Wolves, alors que l'équipe de Mikel Arteta risque de perdre le titre de Premier League

Shearer reconnaît toutefois que les Gunners ont toujours leur destin entre leurs mains, même si une victoire de City dans son match en retard les rapprocherait à seulement deux points de l'équipe d'Arteta.

L'ancien attaquant de Newcastle a ajouté : « Le titre de Premier League est également toujours entre les mains d'Arsenal, car s'ils remportent tous leurs matchs, ils remportent le championnat. Techniquement, les deux équipes ont leur destin entre leurs mains et tout le monde attendait avec impatience ce match, qui se déroulera à l'Etihad en avril. Ce match allait de toute façon être décisif, et c'est clairement le cas. Mais je pense avoir raison de dire qu'ils n'ont remporté que deux de leurs sept derniers matchs, ce qui est très inquiétant.

Cela dit, après ce qui s'est passé mercredi soir, je me tournerais vers le prochain match et j'aimerais vraiment qu'il soit important, et c'est le cas avec le derby du nord de Londres, c'est exactement ce qui se passe à Tottenham, qui a également un nouveau manager, et si vous ajoutez tout cela, cela devient énorme. J'ai déjà vécu cette situation avec Blackburn, et je sais ce que c'est quand les gens se demandent s'ils vont tout gâcher.

J'ai déjà été dans cette situation, lorsque nous menions et que nous avons été rattrapés, donc je sais exactement ce qu'ils ressentent. Je sais exactement ce que ressentira le camp de Man City après avoir regardé le match hier soir. Pep l'aura regardé, les joueurs de City l'auront regardé et se seront dit : « Ça y est, c'est notre tour, profitons-en ce week-end. » City affronte Newcastle, dont le bilan à City est catastrophique, comme nous le savons.

Donc oui, il y aura encore des rebondissements d'ici la fin de la saison. Je pense qu'il y aura un moment où City sera en tête, et où Arsenal sera en tête, et je suppose que tout se jouera probablement lors de ce match en avril. Je pense vraiment que le résultat de Man City à Anfield a changé la donne pour City dans la course au titre, car s'ils n'avaient pas obtenu ce résultat, les choses auraient pu être très différentes. Ils n'auraient pas mis autant de pression sur Arsenal. »