« Les fausses informations vont trop loin ! » - Le Brésilien Richarlison réfute les rumeurs selon lesquelles il boycotterait la Coupe du monde 2026 aux États-Unis en raison du conflit avec l'Iran
Une image falsifiée mettant en scène Richarlison devient virale
Ces derniers jours, un message diffusé pour la première fois par le célèbre compte parodique Topskills Sports UK sur X affirmait que Richarlison prévoyait de boycotter la Coupe du monde en raison du conflit. L'attaquant aurait déclaré : « Je ne jouerai pas la Coupe du monde tant que le conflit ne sera pas terminé. » Cependant, l'attaquant des Spurs a depuis démenti cette rumeur après qu'elle soit devenue virale sur les réseaux sociaux.
Richarlison s'en prend aux « fausses nouvelles »
Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, Richarlison a tenu à clarifier la situation.
« Pour être clair, car les fausses informations sont allées trop loin : je n'ai jamais fait cette déclaration », a-t-il déclaré. « Bien que je sois contre toute forme de guerre et de conflit, je n'ai jamais dit que je ne jouerais pas pour l'équipe nationale brésilienne lors de la Coupe du monde. J'espère que tous ceux qui ont partagé ce mensonge le retireront et supprimeront leurs publications. »
Cette déclaration fait suite à celle du gouvernement brésilien, qui condamne l'implication des États-Unis en Iran. Il a déclaré : « Les attaques ont eu lieu alors que les négociations entre les parties étaient en cours, ce qui constitue la seule voie viable vers la paix - une position traditionnellement défendue par le Brésil dans la région. »
Richarlison, qui a déjà utilisé sa notoriété pour promouvoir des causes humanitaires, est très populaire dans son Brésil natal, où il connaît un grand succès avec l'équipe nationale. Il a marqué 20 buts en 54 matchs pour la Seleção et a fait partie de l'équipe qui a remporté la Copa América 2019 et décroché la médaille d'or aux Jeux olympiques de 2020. L'attaquant a également remporté le prix du plus beau but de la Coupe du monde 2022 pour son coup de pied retourné contre la Serbie.
Trump indifférent aux espoirs de l'Iran pour la Coupe du monde
L'Iran s'est qualifié pour la Coupe du monde 2026, mais sa participation est de plus en plus incertaine en raison de ce dernier conflit. Le président américain Donald Trump a déclaré en début de semaine qu'il « se moquait » de savoir si l'Iran participerait ou non au tournoi.
« Je m'en fiche vraiment [que l'Iran joue]. Je pense que l'Iran est un pays très mal en point. Ils sont à bout de souffle », a déclaré Trump.
En janvier dernier, Andrew Giuliani, chef du groupe de travail de la Maison Blanche sur la Coupe du monde, avait déclaré que la sécurité lors du tournoi était la priorité absolue du pays. Il avait déclaré : « Nous voulons que cette Coupe du monde se déroule en toute sécurité. Alors oui, bien sûr, nous voulons que les équipes soient là et jouent, mais nous comprenons également que la plupart des supporters viendront ici pour profiter d'une Coupe du monde incroyable, pour enrichir leur expérience. Mais il serait stupide, compte tenu de la situation actuelle en Iran, de s'attendre à ce que nous ouvrions simplement nos frontières. »
Le Brésil de Richarlison frappé par une blessure
Alors que Richarlison espère toujours faire partie de l'équipe brésilienne pour le tournoi de cet été, un joueur qui ne représentera pas la Seleção avant 2027 est Rodrygo. L'ailier du Real Madrid a subi une blessure au ligament croisé antérieur qui l'écartera des terrains pendant environ un an.
Après la confirmation de cette nouvelle, Rodrygo a écrit sur les réseaux sociaux : « L'un des pires jours de ma vie, j'ai toujours redouté cette blessure... Peut-être que la vie a été un peu cruelle avec moi ces derniers temps... Je ne sais pas si je mérite cela, mais de quoi puis-je me plaindre ? J'ai vécu tant de choses merveilleuses que je ne méritais pas non plus.
Un obstacle majeur s'est dressé dans ma vie, dans ma carrière, m'empêchant de faire ce que j'aime le plus pendant un certain temps. Je suis hors jeu pour le reste de la saison avec mon club et hors jeu pour la Coupe du monde avec mon pays, un rêve dont tout le monde sait à quel point il compte pour moi. Tout ce que je peux faire, c'est être fort comme toujours, ce qui n'est pas nouveau. »
