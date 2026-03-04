« Les fausses informations vont trop loin ! » - Le Brésilien Richarlison réfute les rumeurs selon lesquelles il boycotterait la Coupe du monde 2026 aux États-Unis en raison du conflit avec l'Iran

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, Richarlison a tenu à clarifier la situation.

« Pour être clair, car les fausses informations sont allées trop loin : je n'ai jamais fait cette déclaration », a-t-il déclaré. « Bien que je sois contre toute forme de guerre et de conflit, je n'ai jamais dit que je ne jouerais pas pour l'équipe nationale brésilienne lors de la Coupe du monde. J'espère que tous ceux qui ont partagé ce mensonge le retireront et supprimeront leurs publications. »

Cette déclaration fait suite à celle du gouvernement brésilien, qui condamne l'implication des États-Unis en Iran. Il a déclaré : « Les attaques ont eu lieu alors que les négociations entre les parties étaient en cours, ce qui constitue la seule voie viable vers la paix - une position traditionnellement défendue par le Brésil dans la région. »

Richarlison, qui a déjà utilisé sa notoriété pour promouvoir des causes humanitaires, est très populaire dans son Brésil natal, où il connaît un grand succès avec l'équipe nationale. Il a marqué 20 buts en 54 matchs pour la Seleção et a fait partie de l'équipe qui a remporté la Copa América 2019 et décroché la médaille d'or aux Jeux olympiques de 2020. L'attaquant a également remporté le prix du plus beau but de la Coupe du monde 2022 pour son coup de pied retourné contre la Serbie.