Les équipes participant au Soccer Aid 2026 sont confirmées : Wayne Rooney, Jordi Alba et Edwin van der Sar en tête d'une liste prestigieuse de légendes du football
Un anniversaire marquant au stade de Londres
Soccer Aid for Unicef s'apprête à faire son grand retour dans la capitale pour son 20e anniversaire, le 31 mai 2026. Le stade de Londres accueillera une pléiade de stars du football et d'Hollywood, avec la confirmation de la participation de Rooney, meilleur buteur de tous les temps de Manchester United, à la tête de l'équipe d'Angleterre. Depuis sa création en 2006, cet événement est devenu un rendez-vous incontournable du calendrier sportif, alliant compétition sportive de haut niveau et divertissement de grande envergure.
Les effectifs de 2026 promettent d'être parmi les plus compétitifs de l'histoire de l'événement, avec un mélange de vainqueurs de la Ligue des champions et de stars des médias numériques. L'édition de cette année revêt une importance émotionnelle particulière, car elle marque deux décennies d'engagement en faveur des enfants vulnérables dans le monde entier. Avec plus de 60 000 fans attendus dans les tribunes, l'ambiance devrait atteindre des sommets, alors que la rivalité reprend de plus belle.
Rooney, aujourd'hui âgé de 40 ans, a exprimé son immense fierté de revenir à cet événement historique. Selon The Sun, il a déclaré : « J'ai hâte de participer au Soccer Aid for Unicef
cette année et de porter à nouveau le maillot de l'Angleterre pour le 20e anniversaire. « L'Angleterre affrontera le World XI au London Stadium le 31 mai et cette année, nous ne voulons rien de moins qu'une victoire de l'Angleterre. Coleen, les garçons et moi-même adorons l'ambiance et le moment familial exceptionnel que représente toujours le Soccer Aid for Unicef. »
Les icônes mondiales et les légendes de la Premier League s'affrontent
L'équipe World XI s'annonce comme une véritable puissance défensive, emmenée par l'éternel Van der Sar. Elle s'enrichit également de la présence de l'ancienne star du FC Barcelone et de l'Inter Miami, Alba, qui fait ses débuts dans le tournoi après une carrière couronnée de succès aux côtés de Lionel Messi. À leurs côtés, le pilier défensif italien Leonardo Bonucci garantit à l'attaque anglaise une barrière de classe mondiale dans sa quête de buts.
Dans les tribunes, la bataille tactique sera tout aussi féroce que l'action sur le terrain. La légende olympique Usain Bolt prendra une nouvelle fois les rênes du World XI, tandis que Robbie Williams, cofondateur de Soccer Aid et icône pop, revient pour diriger le camp anglais. Pour célébrer le 60e anniversaire de la victoire de l'Angleterre à la Coupe du monde 1966, l'équipe nationale portera un maillot blanc spécial inspiré de l'ère légendaire d'Alf Ramsey.
Robbie Williams, ambassadeur de l'Unicef, a évoqué l'impact considérable qu'a eu ce projet au cours des vingt dernières années. « Je suis extrêmement fier de célébrer cette année les 20 ans de Soccer Aid for Unicef, c'est l'une des choses les plus importantes pour moi », a expliqué Williams. « L'événement de l'année dernière a permis de récolter plus d'argent que jamais et 121 millions de livres sterling ont été collectés depuis nos débuts, ce qui a véritablement changé des vies. Espérons que nous pourrons battre à nouveau le record cette année. »
La mission derrière la magie
L'objectif principal de la soirée reste la collecte de fonds pour la mission mondiale vitale de l'Unicef. Au-delà des objectifs et du glamour, l'argent généré par la vente des billets et les dons est directement reversé à la protection des enfants et à la fourniture de ressources pour les aider à s'épanouir. Rooney a souligné que l'événement sert de pont unique entre l'excellence sportive et une atmosphère familiale qui trouve un écho auprès de tous les âges.
« Les enfants adorent voir les légendes du football aux côtés de leurs célébrités et influenceurs préférés sur le même terrain », a déclaré Rooney. « L'année dernière, Coleen s'est rendue en Pologne avec l'Unicef et a pu constater de ses propres yeux comment l'argent récolté aide les enfants handicapés qui ont fui la guerre en Ukraine, afin qu'ils puissent poursuivre leur scolarité et redevenir simplement des enfants. Alors n'hésitez pas à acheter un billet et à soutenir cette cause extraordinaire, qui change la vie des enfants dans le monde entier. »
Ces initiatives permettent aux enfants déplacés de poursuivre leur scolarité et de redevenir simplement des enfants, soulignant ainsi l'aspect humain qui se cache derrière ces équipes prestigieuses. Les organisateurs encouragent le public à acheter un billet et à soutenir cette cause extraordinaire, qui change la vie d'enfants à travers le monde. Avec des prix à partir de 20 £ pour les adultes, l'objectif est de remplir le stade à pleine capacité pour cette célébration des 20 ans.
Alors que les préparatifs se poursuivent, le message reste clair : si la compétition sur le terrain est réelle, l'effort collectif pour soutenir l'Unicef est la victoire ultime. Le spectacle prévu à la mi-temps et la Fan Zone d'avant-match sont conçus pour maximiser l'engagement et, par conséquent, les dons qui alimentent ces changements mondiaux. Chaque contribution faite pendant la diffusion sur ITV1 et STV aide à consolider l'héritage que Williams et son équipe ont commencé il y a deux décennies.
La route vers le 31 mai
Avec 33 joueurs déjà confirmés, les fans peuvent s'attendre à plusieurs autres ajouts « vedettes » qui seront annoncés dans les semaines à venir. Le processus de recrutement est toujours en cours pour les deux équipes, et des rumeurs font état de l'arrivée prochaine d'autres stars de la Premier League récemment retraitées.
Équipe d'Angleterre (à ce jour) Équipe World XI (à ce jour) Robbie Williams (entraîneur) Usain Bolt (manager) Joe Hart Edwin van der Sar Joe Marler Jordi Alba Paddy McGuinness Maisie Adam Alex Brooker Jen Beattie Owen Cooper Leonardo Bouncci Jermain Defoe Richard Gadd Toni Duggan Ali Krieger Angry Ginge Nitro Tom Grennan Big Zuu Tom Hiddleston Steph Houghton Damsin Idris Olly Murs Jordan North Wayne Rooney Jill Scott Sam Thompson Theo Walcott
