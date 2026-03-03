Les équipes participant au Soccer Aid 2026 sont confirmées : Wayne Rooney, Jordi Alba et Edwin van der Sar en tête d'une liste prestigieuse de légendes du football

Soccer Aid for Unicef s'apprête à faire son grand retour dans la capitale pour son 20e anniversaire, le 31 mai 2026. Le stade de Londres accueillera une pléiade de stars du football et d'Hollywood, avec la confirmation de la participation de Rooney, meilleur buteur de tous les temps de Manchester United, à la tête de l'équipe d'Angleterre. Depuis sa création en 2006, cet événement est devenu un rendez-vous incontournable du calendrier sportif, alliant compétition sportive de haut niveau et divertissement de grande envergure.

Les effectifs de 2026 promettent d'être parmi les plus compétitifs de l'histoire de l'événement, avec un mélange de vainqueurs de la Ligue des champions et de stars des médias numériques. L'édition de cette année revêt une importance émotionnelle particulière, car elle marque deux décennies d'engagement en faveur des enfants vulnérables dans le monde entier. Avec plus de 60 000 fans attendus dans les tribunes, l'ambiance devrait atteindre des sommets, alors que la rivalité reprend de plus belle.

Rooney, aujourd'hui âgé de 40 ans, a exprimé son immense fierté de revenir à cet événement historique. Selon The Sun, il a déclaré : « J'ai hâte de participer au Soccer Aid for Unicef cette année et de porter à nouveau le maillot de l'Angleterre pour le 20e anniversaire. « L'Angleterre affrontera le World XI au London Stadium le 31 mai et cette année, nous ne voulons rien de moins qu'une victoire de l'Angleterre. Coleen, les garçons et moi-même adorons l'ambiance et le moment familial exceptionnel que représente toujours le Soccer Aid for Unicef. »