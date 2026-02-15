Getty
« Les enfants appelleraient peut-être ça de l'esclavage ! » - Patrice Evra affirme que nettoyer les chaussures de Cristiano Ronaldo était « une récompense » à Manchester United
Les stars de l'Académie traitées comme des pros chevronnés à l'ère moderne
Pendant plusieurs générations, les joueurs des équipes juniors devaient s'occuper des stars de l'équipe première. Cela signifiait nettoyer leurs chaussures après les matchs sur des terrains boueux. Ils recevaient des primes à Noël et découvraient très tôt le dévouement nécessaire pour atteindre le sommet.
Aujourd'hui, les stars de l'académie ont leurs propres contrats pour leurs chaussures, peuvent signer des contrats lucratifs et voient tous leurs caprices satisfaits dans des installations ultramodernes qui leur donnent l'impression d'être des professionnels chevronnés avant même d'avoir fait leurs débuts chez les seniors.
Les joueurs de l'équipe junior voulaient nettoyer les chaussures de Ronaldo et Keane.
Evra n'est pas convaincu que ces changements soient une bonne chose. Il a expliqué au Telegraph comment les stars de demain ont été forgées pendant le règne emblématique de Sir Alex Ferguson à Old Trafford : « À l'époque, les enfants nettoyaient nos chaussures, mais c'était comme une récompense. Oh mon Dieu, je nettoie les chaussures de Ronaldo, de [Roy] Keane ou de [Ryan] Giggsy. Si vous faites cela aujourd'hui, les enfants diront peut-être que c'est de l'esclavage. Ce n'est pas leur faute, c'est parce que nous leur donnons tout. L'éducation est différente, les parents sont différents. Dans le passé, nous avons appris à la dure, c'est ce que nous connaissons et c'est là que nous donnons le meilleur de nous-mêmes.
Si Ferguson passe un savon à certains de ces enfants, je ne suis pas sûr qu'ils reviendront s'entraîner le lendemain. Pourrais-je leur en vouloir ? Non. Parce que c'est une autre génération. C'est la société. C'est plus important que le football. »
Comment Ferguson a lu Evra pour sa rencontre avec Messi
Evra était toujours ravi de recevoir les instructions directes de Ferguson, dont l'une des plus mémorables fut prononcée avant la demi-finale de la Ligue des champions contre Lionel Messi et Barcelone en 2008.
Evra, qui jouait alors aux côtés de Ronaldo, quintuple vainqueur du Ballon d'Or, a ajouté à propos d'un autre GOAT : « Ferguson, devant tout le monde, a commencé la réunion comme ça : « Oh les gars, aujourd'hui, c'est un match important et si nous perdons, ce sera à cause de Patrice ». Nous nous sommes regardés et je me suis dit : "Bon, ça fait beaucoup de pression". Ferguson a dit : "Patrice, je me fiche que Messi soit le meilleur footballeur du monde, peu importe. Si nous perdons, si nous ne parvenons pas à neutraliser Messi, je te tiendrai pour responsable". Il me connaissait et savait comment me gérer.
Je sais qui je suis. Je connais mon éducation. Je sais où j'ai grandi. Je n'ai jamais voulu qu'Alex Ferguson me dise : « Bravo, tu as bien joué ». Je voulais qu'Alex Ferguson me tue et me dise : « Tu as raté cette putain de passe ». Parce que je voulais être parfait. »
Evra s'intéresse au MMA tandis que Ronaldo continue à jouer à 41 ans
Cette motivation professionnelle signifie qu'Evra s'entraîne toujours cinq heures par jour tout en empruntant une voie sportive différente. Il s'est mis aux arts martiaux mixtes et espère monter sur le ring à un moment donné, après avoir vu un combat à Paris annulé l'année dernière lorsque son adversaire s'est retiré.
L'ancien international français Evra a déclaré qu'il avait toujours voulu se lancer des défis : « J'ai grandi en regardant les films de Bruce Lee et j'ai fait du kickboxing quand j'étais enfant. J'étais vraiment intrigué par l'idée de monter sur le ring et d'affronter mon adversaire. Ressentir la peur de recevoir un coup de poing au visage, ou ne pas la ressentir. C'est difficile à expliquer.
Les gens diront que c'est de la violence, mais en réalité, le MMA est un jeu de poursuite. Tout est question de technique et de la façon dont vous attrapez votre adversaire. Ce n'est pas une question de puissance. Une séance d'entraînement de MMA équivaut à 90 minutes de football. »
Evra observe désormais de loin son ancien coéquipier Ronaldo, qui prolonge sa carrière exceptionnelle à 41 ans. L'icône portugaise pourrait quitter Al-Nassr après avoir fait grève dans la Ligue professionnelle saoudienne, alors que l'attaquant toujours en forme poursuit son objectif de 1 000 buts en carrière.
