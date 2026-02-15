« Les enfants appelleraient peut-être ça de l'esclavage ! » - Patrice Evra affirme que nettoyer les chaussures de Cristiano Ronaldo était « une récompense » à Manchester United

Evra était toujours ravi de recevoir les instructions directes de Ferguson, dont l'une des plus mémorables fut prononcée avant la demi-finale de la Ligue des champions contre Lionel Messi et Barcelone en 2008.

Evra, qui jouait alors aux côtés de Ronaldo, quintuple vainqueur du Ballon d'Or, a ajouté à propos d'un autre GOAT : « Ferguson, devant tout le monde, a commencé la réunion comme ça : « Oh les gars, aujourd'hui, c'est un match important et si nous perdons, ce sera à cause de Patrice ». Nous nous sommes regardés et je me suis dit : "Bon, ça fait beaucoup de pression". Ferguson a dit : "Patrice, je me fiche que Messi soit le meilleur footballeur du monde, peu importe. Si nous perdons, si nous ne parvenons pas à neutraliser Messi, je te tiendrai pour responsable". Il me connaissait et savait comment me gérer.

Je sais qui je suis. Je connais mon éducation. Je sais où j'ai grandi. Je n'ai jamais voulu qu'Alex Ferguson me dise : « Bravo, tu as bien joué ». Je voulais qu'Alex Ferguson me tue et me dise : « Tu as raté cette putain de passe ». Parce que je voulais être parfait. »