Les effondrements les plus spectaculaires dans la course au titre de l'histoire de la Premier League : de la glissade de Steven Gerrard aux jeux psychologiques de Sir Alex Ferguson, en passant par la défaite d'Arsenal

Le capitaine de Liverpool, Steven Gerrard, a rassemblé ses coéquipiers autour de lui et leur a dit : « On ne va pas laisser filer cette occasion ! » Les Reds venaient de battre leur rival Manchester City 3-2, prenant ainsi deux points d'avance sur Chelsea en tête de la Premier League. Troisième au classement, City avait encore deux matchs en retard, mais sa défaite à Anfield le plaçait désormais à sept points du leader.
Le premier titre de champion depuis 1990 était désormais à portée de main pour les Reds de Brendan Rodgers, qui avaient surpris tout le monde en se hissant dans la course au titre grâce à une série de 10 victoires consécutives. Ils ont prolongé cette remarquable série à 11 victoires en battant Norwich le week-end suivant. Mais ensuite, Liverpool a capitulé.
Une victoire à domicile contre un Chelsea en difficulté le 27 avril aurait scellé le titre, et José Mourinho avait même fait tourner son effectif en vue de la demi-finale de la Ligue des champions.
Cependant, malgré leur domination, ils ont trébuché. Littéralement. Dans le temps additionnel à la fin d'une première mi-temps sans but, Gerrard, parmi tous les joueurs, a perdu l'équilibre et le ballon dans sa propre moitié de terrain, permettant à Demba Ba de s'échapper et de marquer.
Liverpool, et Gerrard en particulier, ont assiégé le but de Chelsea en deuxième mi-temps, mais, comme l'a déploré Rodgers après coup, Mourinho avait « garé deux bus » devant le but du Kop. Les hôtes, de plus en plus désespérés, n'ont pas trouvé la faille et leur sort a été scellé lorsque Willian a ajouté un deuxième but dans les dernières secondes.
Les Merseysiders étaient toujours en lice pour remporter le titre, mais c'est alors qu'est survenu le « Crystanbul » (une référence cruelle au remarquable retour de Liverpool en finale de la Ligue des champions contre l'AC Milan en 2005).
Lors de l'avant-dernière journée de la saison, Liverpool a inexcusablement laissé filer une avance de 3-0 à Crystal Palace. Alors qu'ils se ruaient sans cesse vers l'avant dans une tentative désespérée de réduire l'écart au score avec City, ils se sont exposés à l'arrière dans les dernières minutes du match à Selhurst Park et ont été contraints au match nul, ce qui a mis fin à leurs espoirs de titre.
Ils le savaient aussi. Au coup de sifflet final, Gerrard a tenté de consoler un Luis Suarez désemparé, alors que le capitaine semblait lui-même avoir besoin de soutien.
En effet, ce qui a suivi a été « les trois mois les plus difficiles » de la vie de Gerrard, qui a par la suite admis qu'il en garderait des souvenirs douloureux qu'il ne pourrait jamais effacer de son esprit.
« Ce serait facile si on pouvait soulever le tapis, les enfouir dessous et ne plus jamais y penser », a-t-il déclaré au podcast The High Performance Podcast en 2020. « Mais je ne pense pas que ce sera jamais le cas... »