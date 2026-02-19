Goal.com
Les effondrements les plus spectaculaires dans la course au titre de l'histoire de la Premier League : de la glissade de Steven Gerrard aux jeux psychologiques de Sir Alex Ferguson, en passant par la défaite d'Arsenal

Après avoir vu Arsenal, leader de la Premier League, faire match nul 2-2 contre les Wolves, lanterne rouge du championnat, mercredi, l'ancien Gunner Alan Smith a admis que « le mot « bouteille » allait être beaucoup utilisé dans les prochains jours ». Et pour cause. Après avoir laissé filer une avance de deux buts à Molineux contre l'une des équipes les plus faibles que la première division anglaise ait jamais connues, la question qui se pose désormais est de savoir si les hommes de Mikel Arteta vont également laisser filer le titre.

L'équipe espagnole a pris six points d'avance sur Aston Villa en battant Bournemouth le 3 janvier. Cependant, elle n'a remporté que deux de ses sept matchs de championnat depuis lors et a perdu quatre points rien que la semaine dernière.

« Il faut encaisser le coup, car nous le méritons », a déclaré Arteta à Sky Sports après le dernier revers contre les Wolves. « Nous devons être critiques envers nous-mêmes, car ce n'est pas suffisant. En championnat, la réalité est que nous n'avons pas été constants ces derniers mois. »

Bien sûr, si Arsenal remporte tous ses matchs restants, il sera tout de même sacré champion. Cependant, il en va de même pour Manchester City, qui se rapprochera à deux points de la première place s'il bat Newcastle à l'Etihad samedi. Les hommes de Pep Guardiola ont déjà souvent réussi à rattraper les Gunners dans la dernière ligne droite.

En effet, l'Arsenal d'Arteta figure déjà dans notre liste des effondrements les plus spectaculaires dans l'histoire de la Premier League...

  • Newcastle 1995-96 : « J'ADORE ! »

    Même aujourd'hui, la célèbre tirade d'après-match de Kevin Keegan contre Alex Ferguson est difficile à regarder. Elle dégage une grande passion, mais aussi beaucoup de douleur. C'est une manifestation viscérale de défiance, mais de la part d'un homme qui commence clairement à réaliser qu'il mène un combat perdu d'avance.

    Pendant la majeure partie de la saison 1995-1996, l'équipe de Keegan à Newcastle semblait destinée à remporter son premier titre de champion depuis 1927, avec une équipe rapidement surnommée « The Entertainers » (les artistes) qui balayait tout sur son passage grâce à un football passionnant. À un moment donné, elle comptait 12 points d'avance.

    Cependant, United a lentement commencé à réduire l'écart et lorsque Newcastle a perdu 4-3 contre Liverpool lors du plus grand match de l'histoire de la Premier League, Keegan était inconsolable. L'image de lui affalé sur les panneaux publicitaires d'Anfield est devenue l'une des images marquantes de la saison.

    Quelques semaines plus tard, cependant, il a créé un moment encore plus mémorable. Après une victoire 1-0 à Leeds, Keegan s'en est pris à Ferguson, qui avait publiquement remis en question la capacité des adversaires à se battre aussi fort contre Newcastle que contre son équipe de United.

    « Je suis resté très discret, mais je vais vous dire une chose, il a perdu mon estime quand il a dit cela », s'est emporté Keegan sur Sky Sports. « Nous n'avons pas eu recours à cela, mais je vais vous dire, vous pouvez lui dire maintenant s'il regarde, nous nous battons toujours pour le titre, et il doit aller à Middlesbrough et obtenir quelque chose, et... et... Je vais vous dire, honnêtement, j'adorerais que nous les battions, J'ADORERAIS ! »

    Malheureusement pour Keegan, United s'est rendu à Middlesbrough et a obtenu quelque chose : trois points, en fait. Et ils ont fini par remporter le titre assez facilement, Newcastle ayant fait match nul lors de ses deux derniers matchs.

    Keegan et son équipe ont été battus par Ferguson, maître dans l'art des jeux psychologiques.

  • Manchester United 1997-98 : la fureur de Fergie

    Les gens ne se souviennent peut-être pas du nom, mais tout le monde se souvient du visage. Lorsque Arsenal a battu Manchester United, leader de la Premier League, à Old Trafford le 14 mars 1998, la retransmission est passée du terrain à la foule, où un supporter aux cheveux bouclés appelé Barry Ferst semblait sur le point d'exploser de joie.

    Son enthousiasme était compréhensible. Grâce au but tardif de Marc Overmars, Arsenal n'était plus qu'à six points de United, avec trois matchs en moins.

    Alex Ferguson, visiblement ébranlé, a tenté de minimiser l'importance de la défaite de son équipe en remettant en question la qualité et le sang-froid d'Arsenal.

    « S'ils remportent leurs matchs en retard, ils nous dépasseront, mais ils se rendront compte qu'ils commencent à perdre des points vers la fin de la saison, cela ne fait aucun doute », a déclaré l'Écossais.

    « Ils ont bien joué aujourd'hui, mais je ne pense pas qu'ils soient aussi bons que nous. »

    Ferguson avait toutefois tort. Son équipe a bien couru dans la dernière ligne droite, mais ses rivaux pour le titre n'ont jamais ralenti leur allure jusqu'à la victoire finale.

    En effet, cette victoire à Old Trafford s'est avérée être la deuxième d'une série de dix victoires consécutives qui ont permis à Arsenal de remporter le titre avec deux matchs d'avance.

    Arsène Wenger a ensuite couronné une première saison remarquable en menant son équipe à une victoire 2-0 contre Newcastle en finale de la FA Cup, réalisant ainsi le deuxième doublé national de l'histoire du club.

    Ferguson, quant à lui, était furieux. United menait de 11 points après avoir battu Chelsea en février - un bookmaker de Manchester avait même payé le titre après cette victoire - et a laissé passer l'occasion de prendre 14 points d'avance après avoir subi une défaite surprise à Sheffield Wednesday, suivie d'un match nul 1-1 à West Ham.

    Les champions d'Angleterre en titre ont finalement terminé leur saison sans titre majeur, ce qui était impensable avant la défaite contre Arsenal, mais ce but d'Overmars a tout changé. Et Ferst et ses camarades supporters le savaient aussi.

  • Arsenal 2002-03 : « Difficile à accepter »

    Arsène Wenger s'est indigné que la saison 2002-2003 d'Arsenal en Premier League ait été qualifiée d'« échec ».

    « Bien sûr, nous voulons remporter le titre, mais je pense que le plus difficile pour le club est d'être constant, et nous avons été remarquablement constants », a-t-il déclaré.

    « Nous avons perdu le championnat face à une équipe qui dépense 50 % de plus chaque année. L'année dernière, ils ont acheté un joueur pour 30 millions de livres sterling alors qu'ils avaient perdu le championnat.

    Ils feront de même l'année prochaine et nous avons fait des miracles rien que pour les combattre. »

    En ce qui concerne la puissance financière de Manchester United, Wenger avait raison de souligner la disparité entre les deux équipes. Cependant, on ne pouvait nier que l'équipe étoilée d'Arsenal s'était effondrée pendant la course au titre.

    Après avoir battu Charlton lors de la 2e journée de mars 2003, elle comptait huit points d'avance, même si elle avait disputé un match de plus que United.

    Mais ce qui a suivi a été une série de résultats désastreux, Arsenal ne remportant que deux de ses sept matchs suivants, et une défaite surprise 3-2 à domicile contre Leeds le 4 mai a mis fin à ses espoirs de conserver son titre.

    Au cours de cette période difficile, les Gunners avaient été tenus en échec à Highbury par United, Ryan Giggs offrant le match nul 2-2 aux visiteurs.

    Mais c'est un autre match nul 2-2 qui semblait avoir définitivement anéanti la confiance d'Arsenal, l'équipe de Wenger ayant encaissé deux buts dans les 15 dernières minutes d'un match contre Bolton au Reebok Stadium.

    Comme l'a admis le Français lui-même ce jour-là, « pour la première fois, nous n'avons plus notre destin entre nos mains, ce qui est difficile à accepter ».

    Malheureusement pour Arsenal, ce fut un coup dur dont il ne se remit jamais, la défaite fatale contre Leeds survenant seulement huit jours plus tard.

  • Arsenal 2007-08 : Gallas s'effondre à Birmingham

    La perte de concentration collective d'Arsenal lors d'un après-midi tristement célèbre à St Andrew's en février 2008 était compréhensible. Après seulement trois minutes de jeu contre Birmingham, les joueurs avaient vu leur coéquipier Eduardo subir une horrible fracture de la jambe après un tacle violent de Martin Taylor.

    Cependant, l'effondrement tardif de William Gallas était tout à fait inexplicable, et sans doute impardonnable.

    Certes, le capitaine d'Arsenal avait vu son équipe gâcher une avance de 2-1 contre 10 joueurs, Birmingham égalisant sur penalty à la cinquième minute du temps additionnel.

    On pouvait peut-être comprendre pourquoi il avait ressenti le besoin de passer sa frustration sur les panneaux publicitaires.

    Cependant, rien ne pouvait excuser ce qui s'est passé à la fin du match.

    À un moment où le capitaine d'Arsenal aurait dû essayer de remonter le moral de ses coéquipiers déçus, il était assis sur le terrain, en pleine crise de colère.

    Ce n'est qu'à l'arrivée d'Arsène Wenger que Gallas a finalement décidé de quitter le terrain.

    Avec un tel leader, il n'est guère surprenant qu'Arsenal se soit effondré par la suite.

    Ils étaient arrivés à Birmingham avec cinq points d'avance en tête du classement grâce à une série de 10 matchs sans défaite, dont huit victoires.

    Cependant, ils n'ont remporté qu'un seul de leurs sept matchs suivants et ont finalement terminé troisièmes, à quatre points du champion Manchester United.

    La terrible blessure d'Eduardo n'avait évidemment pas aidé leur cause, mais le comportement pathétique de Gallas s'était avéré encore plus préjudiciable.

  • Manchester United 2011-12 : Fergie contrarié par ses voisins bruyants

    Alex Ferguson pensait avoir tout vu en plus de trois décennies passées dans le management footballistique, mais même lui a été stupéfait lorsque son équipe de Manchester United a laissé filer une avance de 4-2 dans un match épique contre Everton, à un moment crucial de la course au titre 2011-2012.

    « C'était un cadeau, un véritable cadeau », s'est emporté Ferguson. « Nous devions simplement terminer le match, et c'est une parodie, car notre jeu était fantastique par moments. Les buts que nous avons marqués étaient superbes.

    Concéder quatre buts à Old Trafford lors d'un match à domicile aussi important... Je n'arrive pas à y croire. »

    Malheureusement pour Ferguson, les choses allaient devenir encore plus incroyables, et encore plus dévastatrices pour United.

    Tout d'abord, ils ont livré une performance inhabituellement prudente et presque apathique lors de leur défaite 1-0 contre leur rival Manchester City, permettant à leurs « voisins bruyants » de prendre la tête du classement à la différence de buts à seulement deux matchs de la fin.

    United a maintenu la pression jusqu'aux dernières secondes de la saison, en battant Swansea et Sunderland.

    Cependant, City a remporté le titre le plus serré de l'histoire de la Premier League grâce à CE but de Sergio Aguero lors de la dernière journée.

    Ferguson s'est montré magnanime dans la défaite, déclarant à Sky Sports: « Au nom de Manchester United, je tiens à féliciter nos voisins. C'est une réussite fantastique que de remporter la Premier League. »

    Mais intérieurement, il était dégoûté, car son équipe avait huit points d'avance sur City avant une défaite lamentable 1-0 à Wigan à la mi-avril.

    C'était vraiment un « cadeau ».

  • Liverpool 2013-14 : « On ne va pas tout gâcher maintenant, bordel ! »

    Le capitaine de Liverpool, Steven Gerrard, a rassemblé ses coéquipiers autour de lui et leur a dit : « On ne va pas laisser filer cette occasion ! » Les Reds venaient de battre leur rival Manchester City 3-2, prenant ainsi deux points d'avance sur Chelsea en tête de la Premier League. Troisième au classement, City avait encore deux matchs en retard, mais sa défaite à Anfield le plaçait désormais à sept points du leader.

    Le premier titre de champion depuis 1990 était désormais à portée de main pour les Reds de Brendan Rodgers, qui avaient surpris tout le monde en se hissant dans la course au titre grâce à une série de 10 victoires consécutives. Ils ont prolongé cette remarquable série à 11 victoires en battant Norwich le week-end suivant. Mais ensuite, Liverpool a capitulé.

    Une victoire à domicile contre un Chelsea en difficulté le 27 avril aurait scellé le titre, et José Mourinho avait même fait tourner son effectif en vue de la demi-finale de la Ligue des champions.

    Cependant, malgré leur domination, ils ont trébuché. Littéralement. Dans le temps additionnel à la fin d'une première mi-temps sans but, Gerrard, parmi tous les joueurs, a perdu l'équilibre et le ballon dans sa propre moitié de terrain, permettant à Demba Ba de s'échapper et de marquer.

    Liverpool, et Gerrard en particulier, ont assiégé le but de Chelsea en deuxième mi-temps, mais, comme l'a déploré Rodgers après coup, Mourinho avait « garé deux bus » devant le but du Kop. Les hôtes, de plus en plus désespérés, n'ont pas trouvé la faille et leur sort a été scellé lorsque Willian a ajouté un deuxième but dans les dernières secondes.

    Les Merseysiders étaient toujours en lice pour remporter le titre, mais c'est alors qu'est survenu le « Crystanbul » (une référence cruelle au remarquable retour de Liverpool en finale de la Ligue des champions contre l'AC Milan en 2005).

    Lors de l'avant-dernière journée de la saison, Liverpool a inexcusablement laissé filer une avance de 3-0 à Crystal Palace. Alors qu'ils se ruaient sans cesse vers l'avant dans une tentative désespérée de réduire l'écart au score avec City, ils se sont exposés à l'arrière dans les dernières minutes du match à Selhurst Park et ont été contraints au match nul, ce qui a mis fin à leurs espoirs de titre.

    Ils le savaient aussi. Au coup de sifflet final, Gerrard a tenté de consoler un Luis Suarez désemparé, alors que le capitaine semblait lui-même avoir besoin de soutien.

    En effet, ce qui a suivi a été « les trois mois les plus difficiles » de la vie de Gerrard, qui a par la suite admis qu'il en garderait des souvenirs douloureux qu'il ne pourrait jamais effacer de son esprit.

    « Ce serait facile si on pouvait soulever le tapis, les enfouir dessous et ne plus jamais y penser », a-t-il déclaré au podcast The High Performance Podcast en 2020. « Mais je ne pense pas que ce sera jamais le cas... »

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-ARSENALAFP

    Arsenal 2022-23 : « Nous avons été punis »

    Lorsque Arsenal a écrasé Leeds 4-1 le 1er avril 2023, tout semblait indiquer que les Gunners allaient remporter le championnat pour la première fois depuis la saison « Invincibles » de 2003-2004. Depuis leur défaite démoralisante 3-1 à domicile face à leur rival Manchester City à la mi-février, ils avaient remporté sept matchs d'affilée et comptaient huit points d'avance en tête du classement.

    Cependant, Arsenal a perdu la tête après avoir mené 2-0 à Anfield le 9 avril, dans ce qui fut le premier de trois matchs nuls consécutifs, contre Liverpool, West Ham et même Southampton, dernier du classement, avant d'être battu 4-1 par City à l'Etihad le 26 avril.

    « Nous avons été battus par une meilleure équipe », a admis Arteta sur BT Sport après la défaite cuisante d'Arsenal à Manchester. « Ils ont été exceptionnels et dans ce cas, il est extrêmement difficile d'atteindre ce niveau, et nous en étions loin. Nous avons été punis et nous aurions pu l'être encore plus.

    Mais nous n'allons pas abandonner. Il reste cinq matchs à jouer dans ce championnat, tout peut arriver. »

    Il n'y avait toutefois aucun retour possible pour Arsenal, qui, après avoir occupé la tête du classement après 30 des 38 matchs de la saison, a finalement terminé à cinq points derrière City. La blessure du défenseur clé William Saliba s'est avérée être un facteur déterminant dans la chute vertigineuse de la forme de l'équipe.

