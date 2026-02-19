Les effondrements les plus spectaculaires dans la course au titre de l'histoire de la Premier League : de la glissade de Steven Gerrard aux jeux psychologiques de Sir Alex Ferguson, en passant par la défaite d'Arsenal

Même aujourd'hui, la célèbre tirade d'après-match de Kevin Keegan contre Alex Ferguson est difficile à regarder. Elle dégage une grande passion, mais aussi beaucoup de douleur. C'est une manifestation viscérale de défiance, mais de la part d'un homme qui commence clairement à réaliser qu'il mène un combat perdu d'avance.

Pendant la majeure partie de la saison 1995-1996, l'équipe de Keegan à Newcastle semblait destinée à remporter son premier titre de champion depuis 1927, avec une équipe rapidement surnommée « The Entertainers » (les artistes) qui balayait tout sur son passage grâce à un football passionnant. À un moment donné, elle comptait 12 points d'avance.

Cependant, United a lentement commencé à réduire l'écart et lorsque Newcastle a perdu 4-3 contre Liverpool lors du plus grand match de l'histoire de la Premier League, Keegan était inconsolable. L'image de lui affalé sur les panneaux publicitaires d'Anfield est devenue l'une des images marquantes de la saison.

Quelques semaines plus tard, cependant, il a créé un moment encore plus mémorable. Après une victoire 1-0 à Leeds, Keegan s'en est pris à Ferguson, qui avait publiquement remis en question la capacité des adversaires à se battre aussi fort contre Newcastle que contre son équipe de United.

« Je suis resté très discret, mais je vais vous dire une chose, il a perdu mon estime quand il a dit cela », s'est emporté Keegan sur Sky Sports. « Nous n'avons pas eu recours à cela, mais je vais vous dire, vous pouvez lui dire maintenant s'il regarde, nous nous battons toujours pour le titre, et il doit aller à Middlesbrough et obtenir quelque chose, et... et... Je vais vous dire, honnêtement, j'adorerais que nous les battions, J'ADORERAIS ! »

Malheureusement pour Keegan, United s'est rendu à Middlesbrough et a obtenu quelque chose : trois points, en fait. Et ils ont fini par remporter le titre assez facilement, Newcastle ayant fait match nul lors de ses deux derniers matchs.

Keegan et son équipe ont été battus par Ferguson, maître dans l'art des jeux psychologiques.