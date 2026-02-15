(C)Getty Images
« Les déclarations des joueurs après les matchs n'ont aucune valeur ! » - Luis Enrique défend Ousmane Dembélé après que le vainqueur du Ballon d'Or ait critiqué ses coéquipiers du PSG suite à la défaite surprise contre Rennes
Enrique défend Dembélé après que la star ait critiqué ses coéquipiers du PSG
Enrique a pris la défense de son joueur après que Dembele se soit emporté après la défaite vendredi soir à Rennes. Dembélé a inscrit son 11e but de la saison lors de cette défaite, mais les buts de Mousa Tamari, Esteban Lepaul et Breel Embolo ont permis à l'équipe locale de remporter les trois points, ce qui l'a aidée dans sa course à l'Europe et a conduit le PSG à être détrôné de la première place par Lens après sa victoire 5-0 à l'extérieur contre le Paris FC samedi.
Le vainqueur du Ballon d'Or en titre a suggéré que le PSG devait revenir à un jeu collectif et cesser de jouer pour lui-même, après plusieurs mois difficiles qui ont vu les champions d'Europe en titre échouer à terminer parmi les huit premiers de la Ligue des champions et perdre la première place de la Ligue 1 à plusieurs reprises.
Mais Enrique a fait valoir que de tels commentaires de la part de Dembélé étaient tout à fait naturels dans le feu de l'action, défendant sa star et suggérant qu'il n'était ni nécessaire ni juste de s'attarder sur les propos du joueur de 28 ans et de le juger sur cette base.
Enrique répond après les critiques de Dembélé à l'encontre du PSG
Enrique a déclaré aux journalistes: « Les déclarations des joueurs à la fin du match n'ont aucune valeur. Aucune. Les déclarations des entraîneurs non plus, mais celles des joueurs, aucune. Je ne répondrai à aucune question d'un joueur, ni à aucune déclaration d'un joueur.
Je ne permettrai jamais à un joueur de se placer au-dessus du club. Que cela soit clair. C'est moi qui suis responsable de l'équipe. Je ne permettrai à aucun joueur de penser qu'il est plus important que le club. Ni moi, ni le directeur sportif, ni le président, ni le club. Ces déclarations n'ont donc aucune valeur. Elles sont le résultat de la colère après un match, et je pense que cela est clair. Nous n'avons rien à perdre. »
« Le PSG doit passer avant tout » - Les propos surprenants de Dembélé
Cela fait suite aux déclarations de Dembélé aux journalistes après la défaite de vendredi : « Nous avons mal commencé le match, et je pense aussi que Rennes a très bien joué. Mais je pense que nous devons montrer plus d'envie.
Nous devons jouer pour que le Paris Saint-Germain gagne des matchs, car si nous jouons chacun de notre côté sur le terrain, cela ne fonctionnera pas, nous ne remporterons pas les titres que nous voulons. La saison dernière, nous avons fait passer le club avant nous-mêmes, et je pense que nous devons revenir à cela, surtout dans des matchs comme ceux-ci. Nous sommes dans la deuxième moitié de la saison, et c'est le Paris Saint-Germain qui doit passer en premier, pas les joueurs individuels. Nous devons jouer pour le club au lieu de penser à nous-mêmes. »
La saison frustrante de Dembélé alors que le PSG vacille
Dembele a connu une saison en dents de scie en raison d'une blessure, mais il a récemment retrouvé son meilleur niveau, marquant six buts lors de ses six derniers matchs de Ligue 1, dans le cadre d'une série de sept victoires consécutives jusqu'à la défaite de vendredi.
Il ne fait aucun doute que cette saison aura été frustrante pour l'international français, qui a remporté le Ballon d'Or en septembre, un exploit mémorable suivi de plusieurs mois de blessures à répétition sur le terrain.
Le PSG a eu du mal à égaler les performances de la saison dernière jusqu'à présent, mais compte tenu de son ascension tardive vers la gloire en Ligue des champions la saison dernière, où il a atteint son apogée lors des phases à élimination directe, tout reste encore à jouer tant au niveau national qu'européen.
Le club parisien disputera mardi soir le match aller des barrages de la Ligue des champions chez son rival national, Monaco, avant de disputer le match retour huit jours plus tard, dans l'espoir d'atteindre les huitièmes de finale pour la 14e saison consécutive.
