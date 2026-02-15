Enrique a pris la défense de son joueur après que Dembele se soit emporté après la défaite vendredi soir à Rennes. Dembélé a inscrit son 11e but de la saison lors de cette défaite, mais les buts de Mousa Tamari, Esteban Lepaul et Breel Embolo ont permis à l'équipe locale de remporter les trois points, ce qui l'a aidée dans sa course à l'Europe et a conduit le PSG à être détrôné de la première place par Lens après sa victoire 5-0 à l'extérieur contre le Paris FC samedi.

Le vainqueur du Ballon d'Or en titre a suggéré que le PSG devait revenir à un jeu collectif et cesser de jouer pour lui-même, après plusieurs mois difficiles qui ont vu les champions d'Europe en titre échouer à terminer parmi les huit premiers de la Ligue des champions et perdre la première place de la Ligue 1 à plusieurs reprises.

Mais Enrique a fait valoir que de tels commentaires de la part de Dembélé étaient tout à fait naturels dans le feu de l'action, défendant sa star et suggérant qu'il n'était ni nécessaire ni juste de s'attarder sur les propos du joueur de 28 ans et de le juger sur cette base.