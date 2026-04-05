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Les déclarations de la star des Pharaons suscitent la colère des Marocains

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Egypte
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Égypte

La colère des Marocains monte face aux déclarations de l'Égyptien Mahmoud Hassan Trezeguet, star de l'Al-Ahly.

Lors de la conférence de presse précédant le match amical entre l'Égypte et l'Espagne, qui s'est soldé par un score nul et vierge, Trezeguet a déclaré : « L'équipe d'Égypte est la meilleure du continent africain, et elle a remporté la Coupe d'Afrique des nations à sept reprises. »

La star des Pharaons a ajouté : « Nous n'irons pas à la Coupe du monde 2026 simplement pour participer et faire bonne figure, mais notre objectif est de prouver la qualité de l'équipe égyptienne. »

Certains sites marocains ont repris les déclarations de Trezeguet, soulignant que le Maroc occupe la première place en Afrique.

  • FBL-KSA-EGY-FRIENDLYAFP

    Classement des Lions de l'Atlas et des Pharaons

    Bien que les déclarations de Trésigie aient été faites le 30 mars dernier, le site marocain « Al-Batalha » les a publiées ce dimanche 5 avril.

    Dans son article, « Al-Batalah » souligne que l'équipe d'Égypte occupe la cinquième place au niveau continental africain, ainsi que la 29e place mondiale dans le classement FIFA du mois dernier.

    Quant à l'équipe du Maroc, elle est en tête du classement africain et occupe la 8e place mondiale.

    De son côté, le site marocain « Hiba Sport » a publié ce dimanche les déclarations de la star des Pharaons sous le titre « Les déclarations percutantes de l’Égyptien Trezeguet avant la Coupe du monde suscitent la polémique ».

    Le site marocain a mis en avant le classement des Lions de l'Atlas et des Pharaons pour répondre indirectement aux déclarations de Trezeguet.

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