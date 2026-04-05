Les déclarations de la star des Pharaons suscitent la colère des Marocains

La colère des Marocains monte face aux déclarations de l'Égyptien Mahmoud Hassan Trezeguet, star de l'Al-Ahly.

Lors de la conférence de presse précédant le match amical entre l'Égypte et l'Espagne, qui s'est soldé par un score nul et vierge, Trezeguet a déclaré : « L'équipe d'Égypte est la meilleure du continent africain, et elle a remporté la Coupe d'Afrique des nations à sept reprises. »

La star des Pharaons a ajouté : « Nous n'irons pas à la Coupe du monde 2026 simplement pour participer et faire bonne figure, mais notre objectif est de prouver la qualité de l'équipe égyptienne. »

Certains sites marocains ont repris les déclarations de Trezeguet, soulignant que le Maroc occupe la première place en Afrique.