Les copropriétaires du Wrexham, Ryan Reynolds et Rob Mac, décrochent un poste surprise chez Sky Sports
Diffusion révolutionnaire des matchs depuis le Racecourse
Dans une initiative sans précédent pour la diffusion du football britannique, Sky Sports a confirmé que les copropriétaires de Wrexham, Reynolds et McElhenney, dirigeront une diffusion secondaire dédiée au match de championnat EFL du club contre Swansea City. Intitulé « Live from Wrexham with Rob & Ryan », le programme sera diffusé le vendredi 13 mars à partir de 19 heures. Si la couverture standard du match reste disponible, cette diffusion alternative permettra aux fans d'écouter les réflexions et les réactions sincères des présidents en temps réel, au fur et à mesure que l'action se déroule sur le terrain.
La production est conçue pour être plus qu'un simple commentaire ; elle est présentée comme une expérience immersive animée par le présentateur chevronné David Prutton. Au-delà du dialogue entre les deux hommes, l'émission mettra en vedette une succession d'invités de marque, mêlant le glamour d'Hollywood à l'intensité brute du football anglais de deuxième division. Cette collaboration souligne l'attrait commercial continu de Wrexham, dont la notoriété mondiale a explosé depuis le rachat en 2021, en grande partie grâce au succès de la série documentaire Welcome to Wrexham.
Préoccupations concernant le « bouton bip » et les connaissances sportives
Malgré leur succès dans la revitalisation du club, qui les a propulsés de la cinquième division à la Championship, Reynolds et McElhenney restent modestes quant à leurs compétences techniques pour commenter un match en direct. Dans une déclaration commune, Reynolds et McElhenney ont reconnu qu'ils se lançaient dans une aventure inconnue, similaire à leur rachat initial du club il y a cinq ans. Ils ont plaisanté sur leur manque d'expérience dans la cabine des commentateurs, soulignant qu'ils sont encore relativement novices en ce qui concerne les règles complexes du jeu. « Comme pour notre décision de racheter Wrexham il y a cinq ans, nous n'avons vraiment aucune idée de la façon dont cela va se passer, mais nous ferons de notre mieux », ont déclaré les deux hommes. « Aucun de nous n'a jamais commenté un événement sportif, quel qu'il soit, et encore moins un sport dont nous avons appris les règles il y a cinq ans. Quoi qu'il en soit, ce sera une nouvelle journée imprévisible au Racecourse et nous sommes impatients d'y être. Nous sommes reconnaissants à nos partenaires de l'EFL et de Sky Sports, et nous espérons que ces derniers sont prêts à utiliser le bouton de censure. »
Sky Sports adopte l'« effet Wrexham »
Pour Sky Sports, la décision d'intégrer directement les propriétaires dans la couverture des matchs représente un virage vers un journalisme sportif plus axé sur la personnalité et le divertissement. Prutton, qui dirigera la diffusion, a souligné que c'est la passion sincère du duo pour l'EFL qui rend cette collaboration possible. « Rob et Ryan ont fait un travail fantastique à Wrexham, et ils comprennent vraiment ce qui rend le football et l'EFL si spéciaux », a déclaré Prutton. « Nous sommes impatients de les accueillir dans notre équipe de couverture, afin d'offrir aux fans une expérience unique et divertissante, et de proposer quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. »
En tirant parti de la complicité comique entre Reynolds et McElhenney, l'EFL touche un public international plus large qui était peut-être auparavant indifférent au championnat de football. Cela souligne une nouvelle ère où les propriétaires de clubs ne sont plus seulement des figures dans les salles de réunion, mais des participants actifs à l'identité médiatique du club.
Un test crucial dans la promotion
Alors que les commentaires occupent le devant de la scène, l'équipe de Phil Parkinson continue de faire face à des enjeux incroyablement importants sur le terrain. Wrexham a réalisé l'exploit historique de trois promotions consécutives, une première dans l'histoire du football anglais, et est désormais en lice pour une quatrième. Les Dragons, actuellement sixièmes du championnat, sont bien placés pour les barrages, mais la visite de leur homologue gallois Swansea City représente un sérieux défi pour leurs ambitions d'accession à l'élite.
Swansea apportera la fierté locale à cette bataille tactique. Wrexham a récemment fait preuve de résilience, mais l'équipe entre dans une série de matchs difficiles où la profondeur de l'effectif et le retour des blessés seront essentiels. Au-delà de ce match individuel, le club suit de près la course à la promotion alors que la saison touche à sa fin. Une victoire contre Swansea serait non seulement une excellente nouvelle pour les propriétaires hollywoodiens au micro, mais elle consoliderait également le statut de Wrexham en tant que véritable prétendant à la Premier League.
