Les copropriétaires du Wrexham, Ryan Reynolds et Rob Mac, décrochent un poste surprise chez Sky Sports

Dans une initiative sans précédent pour la diffusion du football britannique, Sky Sports a confirmé que les copropriétaires de Wrexham, Reynolds et McElhenney, dirigeront une diffusion secondaire dédiée au match de championnat EFL du club contre Swansea City. Intitulé « Live from Wrexham with Rob & Ryan », le programme sera diffusé le vendredi 13 mars à partir de 19 heures. Si la couverture standard du match reste disponible, cette diffusion alternative permettra aux fans d'écouter les réflexions et les réactions sincères des présidents en temps réel, au fur et à mesure que l'action se déroule sur le terrain.

La production est conçue pour être plus qu'un simple commentaire ; elle est présentée comme une expérience immersive animée par le présentateur chevronné David Prutton. Au-delà du dialogue entre les deux hommes, l'émission mettra en vedette une succession d'invités de marque, mêlant le glamour d'Hollywood à l'intensité brute du football anglais de deuxième division. Cette collaboration souligne l'attrait commercial continu de Wrexham, dont la notoriété mondiale a explosé depuis le rachat en 2021, en grande partie grâce au succès de la série documentaire Welcome to Wrexham.