Les clubs de Premier League proposent de limiter les indemnités de transfert pour recruter les jeunes talents des clubs de l'EFL

Selon un article publié par The Guardian, les clubs de Premier League ont officiellement proposé à l'EFL de plafonner les indemnités versées pour le recrutement de jeunes talents issus des centres de formation. L'élite du football anglais souhaite moderniser le cadre financier et limiter la hausse des coûts liés au recrutement des jeunes talents les plus prometteurs du pays dans les clubs des divisions inférieures. Ce changement potentiel témoigne de la forte volonté des clubs d'élite d'assurer la prévisibilité financière dans un marché national de plus en plus concurrentiel.

Actuellement, le transfert de jeunes joueurs entre les centres de formation repose sur une structure complexe comprenant une indemnité de formation fixe, des primes liées aux apparitions et des clauses de revente. Lorsque les clubs acheteurs et vendeurs ne parviennent pas à s'entendre, le litige est soumis à la Professional Football Compensation Committee, un tribunal indépendant qui détermine un prix équitable. Cependant, les clubs de première division font désormais activement pression pour remplacer ce système ouvert par un plafond maximal strict.