Les clubs de Premier League découvrent le prix demandé par le Real Betis pour son ailier vedette, tandis que Barcelone s'apprête à réaliser une importante plus-value sur ce transfert

Newcastle serait en tête de la course, mais doit faire face à une concurrence féroce de la part d'Aston Villa, West Ham et Everton. Le club de Tyneside serait le plus avancé dans son recrutement, considérant Abde comme le profil idéal pour insuffler plus de dynamisme à ses ailes avant un mercato estival crucial.

L'intérêt ne se limite pas aux îles britanniques, puisque le géant de la Serie A, Naples, reste le principal rival continental pour sa signature. Les analystes estiment que si Abde doit encore corriger quelques petites irrégularités dans ses dernières passes et rester concentré pendant les 90 minutes, il est désormais prêt physiquement et techniquement à faire le saut vers un championnat plus exigeant. Ses performances remarquables lors de la Coupe d'Afrique des nations n'ont fait que renforcer sa réputation naissante.