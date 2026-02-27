Getty Images Sport
Les clubs de Premier League découvrent le prix demandé par le Real Betis pour son ailier vedette, tandis que Barcelone s'apprête à réaliser une importante plus-value sur ce transfert
L'élite anglaise commence à « perdre la tête »
Abde est en train de devenir le joueur décisif que beaucoup attendaient lorsqu'il a fait ses débuts au Camp Nou. L'ailier a déjà trouvé le chemin des filets à neuf reprises en 26 apparitions cette saison, tout en fournissant six passes décisives pour le Real Betis. Cette amélioration de ses performances l'a transformé en pièce maîtresse de l'attaque verdiblanca, prouvant qu'il est capable de transformer son talent en résultats concrets dans le dernier tiers du terrain. Selon des informations provenant d'Angleterre, il pourrait devenir l'un des grands noms du prochain mercato estival. D'après un article du journal Sport, les clubs anglais de haut niveau commencent à « perdre la tête » devant les performances du Marocain.
Les géants de la Premier League s'intéressent à la star marocaine
Newcastle serait en tête de la course, mais doit faire face à une concurrence féroce de la part d'Aston Villa, West Ham et Everton. Le club de Tyneside serait le plus avancé dans son recrutement, considérant Abde comme le profil idéal pour insuffler plus de dynamisme à ses ailes avant un mercato estival crucial.
L'intérêt ne se limite pas aux îles britanniques, puisque le géant de la Serie A, Naples, reste le principal rival continental pour sa signature. Les analystes estiment que si Abde doit encore corriger quelques petites irrégularités dans ses dernières passes et rester concentré pendant les 90 minutes, il est désormais prêt physiquement et techniquement à faire le saut vers un championnat plus exigeant. Ses performances remarquables lors de la Coupe d'Afrique des nations n'ont fait que renforcer sa réputation naissante.
Le Real Betis fixe ses exigences
Si le staff technique du Real Betis est réticent à perdre un pilier aussi fondamental de son onze de départ, la direction du club est réaliste quant à la situation. Le club andalou aurait rejeté plusieurs offres lors du mercato de janvier afin de préserver ses objectifs sportifs, mais l'été présente une réalité différente. Les discussions internes suggèrent qu'il sera pratiquement impossible de refuser une offre financière importante pour le joueur.
Le prix actuellement avancé en Angleterre est d'environ 40 millions d'euros. De plus, un éventuel transfert permettrait probablement à Abde de toucher un salaire annuel compris entre 5 et 6 millions d'euros, un montant que le Betis aurait du mal à égaler. Conscient du « joyau » qu'il possède, le club se positionne pour maximiser les profits tirés d'un talent qui est en train de devenir l'un des atouts les plus précieux de la Liga.
Barcelone s'apprête à bénéficier d'un coup de pouce financier
Le spectateur le plus intéressé par cette saga en cours est Barcelone. Le géant catalan conserve toujours une clause de revente de 20 % sur son ancien joueur. Ce pourcentage a été récemment ajusté dans le cadre des négociations qui ont conduit à l'annulation du prêt de Vitor Roque au Betis en milieu de saison, mais il reste un levier important pour un club qui navigue toujours dans un paysage financier délicat.
Si un club de Premier League acceptait de payer le prix demandé de 40 millions d'euros, Barcelone pourrait compter sur une injection immédiate de 8 millions d'euros dans ses caisses. Pour un club qui cherche constamment à équilibrer ses comptes et à se conformer aux règles strictes de la Liga en matière de plafond salarial, le retour d'Abde représente une manne financière inattendue mais bienvenue. À l'approche de l'été, tous les regards seront tournés vers le Benito Villamarin pour voir quel poids lourd de la Premier League cédera le premier.
