Les clubs argentins décident de faire grève pour protester contre la « persécution judiciaire » dont fait l'objet Claudio Tapia, président de l'AFA

Malgré la gravité des accusations portées par l'administration fiscale, l'AFA a maintenu son innocence et contesté le bien-fondé de la plainte. Selon l'administration fiscale, la fédération aurait omis de verser les montants retenus dans les 30 jours civils suivant la date d'échéance, ce qui a donné lieu à l'envoi d'avis de dette importants. Cependant, l'AFA a publié lundi un communiqué de presse dans lequel elle réfute fermement ces accusations : « L'Association argentine de football n'a aucune dette en suspens au titre des obligations fiscales qui ont servi de base à la plainte déposée par l'ARCA et qui ont été utilisées comme fondement de la décision judiciaire convoquant les responsables de cette entité pour une déposition dans le cadre de l'enquête.

Le paiement volontaire de ces obligations fiscales a été effectué avant leur date d'échéance, ce qui constitue le fondement de l'argument déjà présenté devant le tribunal saisi et qui, à ce jour, est en attente d'une décision de la cour d'appel.

« L'ARCA entend considérer que ces obligations, qui ne sont pas encore échues et qu'elle ne peut même pas recouvrer, constituent le fondement d'une éventuelle infraction fiscale, en contradiction flagrante avec les normes juridiques en vigueur.

Conformément à la réunion du comité exécutif de la Ligue professionnelle qui s'est tenue aujourd'hui, les dirigeants, par décision unanime de tous les membres présents, ont demandé la suspension de la 9e journée de la LPF, qui se déroule du jeudi 5 mars au dimanche 8 mars, ainsi que du reste des catégories de notre football, en rejetant la plainte déposée par l'ARCA contre la Fédération argentine de football. »