Les Britanniques à l'étranger : Trent Alexander-Arnold prouve enfin sa valeur au Real Madrid, Harry Kane atteint les 500 buts en carrière et Jarell Quansah mène le Bayer Leverkusen à une victoire écrasante

La première saison de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid a été décevante jusqu'à présent. L'ancien arrière droit de Liverpool a dû faire face à deux blessures musculaires différentes et a manqué 21 matchs. Il n'a disputé que 18 matchs avec les Merengues, y compris la Coupe du monde des clubs de l'été dernier, qui faisait techniquement partie de la saison dernière.

Lentement mais sûrement, Alexander-Arnold retrouve peu à peu la pleine forme. Après avoir fait son retour sur le banc lors de la victoire 2-0 à Valence la semaine dernière, il a fait sa première apparition depuis décembre lors de la victoire 4-1 contre la Real Sociedad samedi dernier.

Le Real Madrid a ouvert le score après cinq minutes grâce à un jeu classique d'Alexander-Arnold, dont le centre délicieusement enroulé autour de la défense de la Real Sociedad a trouvé l'attaquant Gonzalo Garcia, qui a redirigé le ballon avec délicatesse dans le coin opposé. Le joueur de 27 ans a reçu une ovation chaleureuse pour ses efforts lorsqu'il a été remplacé à l'heure de jeu.

« Nous n'allons pas découvrir quoi que ce soit de nouveau sur Trent », a déclaré l'entraîneur Alvaro Arbeloa à la presse. « Ce fut une agréable surprise de voir à quel point il comprend le jeu, comment il voit les espaces. Ces choses sont très importantes pour un entraîneur, avoir des joueurs qui comprennent ce que nous voulons. Pas seulement les passes pour faire fonctionner l'équipe, mais tout ce que nous attendons de lui.

En travaillant avec lui, il me semble être un garçon très intelligent, qui comprend très bien le jeu et saisit rapidement ce que nous attendons de lui. Ce n'est pas le défenseur latéral typique qui reste toujours sur l'aile, il peut aussi jouer au centre. Nous voulons que les joueurs soient capables d'interchanger leurs positions. Nous avons de la chance d'avoir un joueur comme lui. »

Bellingham, quant à lui, a regardé le match depuis les tribunes avec sa compagne, Ashlyn Castro, pour une Saint-Valentin spéciale. Parce que rien ne vaut mieux pour dire « je t'aime » que d'encourager ses amis.