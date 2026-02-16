Les Britanniques à l'étranger : Trent Alexander-Arnold prouve enfin sa valeur au Real Madrid, Harry Kane atteint les 500 buts en carrière et Jarell Quansah mène le Bayer Leverkusen à une victoire écrasante

Marquer des buts n'est pas une nouveauté pour Harry Kane. Après tout, il en a désormais inscrit 500 : 280 pour Tottenham, 126 pour le Bayern Munich, 9 pour Millwall, 5 pour Leyton Orient, 2 pour Leicester City et 78 pour l'équipe nationale anglaise.
Kane a inscrit un doublé lors de la victoire 3-0 du Bayern à Werder Brême samedi, portant ainsi son total à 500 buts en carrière, un exploit jamais réalisé auparavant par un Anglais dans le football professionnel.
« Personnellement, je suis très fier d'avoir atteint les 500 buts en carrière », a déclaré Kane dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. « Je suis très fier de toutes ces étapes importantes. J'essaie de les assimiler, j'essaie de les apprécier. Un grand merci à tous mes coéquipiers au fil des ans, à tous les entraîneurs, à tout le personnel qui m'a aidé à y parvenir. »
Sur les 500 buts marqués par Kane au cours de sa carrière, 26 l'ont été lors de la saison actuelle de Bundesliga, ce qui signifie qu'il lui en faut 15 lors des 12 derniers matchs de la saison pour égaler le record de 41 buts établi par Robert Lewandowski.
« Tout est possible ! », a déclaré Kane à Sky Sports Deutschland lorsqu'on lui a demandé s'il pensait atteindre ce chiffre. « Bien sûr, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir et c'est un record incroyable. Je suis en bonne forme et je suis heureux d'avoir encore marqué aujourd'hui et d'avoir aidé l'équipe. »
L'entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, n'était pas très impressionné au début lorsqu'il a été interrogé sur ce record lors de la conférence de presse d'après-match, mais il a finalement vu le côté drôle de sa propre mentalité inébranlable.
« Je suppose que le titre de champion est beaucoup plus important pour lui que le record. Mais peut-être que je me trompe, car j'étais défenseur et non attaquant ! », a déclaré le Belge en riant. « C'est Harry Kane, il a toujours marqué et continuera à marquer des buts. »