Les Britanniques à l'étranger : Trent Alexander-Arnold prouve enfin sa valeur au Real Madrid, Harry Kane atteint les 500 buts en carrière et Jarell Quansah mène le Bayer Leverkusen à une victoire écrasante

GOAL passe en revue les joueurs britanniques qui gagnent leur vie loin de leur pays natal, alors que de nombreuses autres stars décident de quitter leur zone de confort à la recherche d'une meilleure vie footballistique ailleurs. La Premier League reste évidemment l'un des championnats les plus divertissants au monde et le Championship peut s'avérer fantastique pour le développement, mais il existe d'autres options.

Il est peu probable que nous revoyions Jude Bellingham sur un terrain au cours des deux prochains mois après avoir subi une blessure, tandis que Scott McTominay, véritable fer de lance, a été retiré de la ligne de tir de Naples cette semaine après avoir récemment souffert d'un problème au tendon. Néanmoins, de nombreux autres Britanniques ont fait la une des journaux à travers le monde.

Chaque lundi de cette saison, GOAL vous présente les dernières nouvelles des stars britanniques à l'étranger, ce qu'elles font, celles qui atteignent les sommets et celles qui doivent rentrer au pays. Plongeons-nous dans le vif du sujet...

  • Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Madrid a de la chance d'avoir Trent

    La première saison de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid a été décevante jusqu'à présent. L'ancien arrière droit de Liverpool a dû faire face à deux blessures musculaires différentes et a manqué 21 matchs. Il n'a disputé que 18 matchs avec les Merengues, y compris la Coupe du monde des clubs de l'été dernier, qui faisait techniquement partie de la saison dernière.

    Lentement mais sûrement, Alexander-Arnold retrouve peu à peu la pleine forme. Après avoir fait son retour sur le banc lors de la victoire 2-0 à Valence la semaine dernière, il a fait sa première apparition depuis décembre lors de la victoire 4-1 contre la Real Sociedad samedi dernier.

    Le Real Madrid a ouvert le score après cinq minutes grâce à un jeu classique d'Alexander-Arnold, dont le centre délicieusement enroulé autour de la défense de la Real Sociedad a trouvé l'attaquant Gonzalo Garcia, qui a redirigé le ballon avec délicatesse dans le coin opposé. Le joueur de 27 ans a reçu une ovation chaleureuse pour ses efforts lorsqu'il a été remplacé à l'heure de jeu.

    « Nous n'allons pas découvrir quoi que ce soit de nouveau sur Trent », a déclaré l'entraîneur Alvaro Arbeloa à la presse. « Ce fut une agréable surprise de voir à quel point il comprend le jeu, comment il voit les espaces. Ces choses sont très importantes pour un entraîneur, avoir des joueurs qui comprennent ce que nous voulons. Pas seulement les passes pour faire fonctionner l'équipe, mais tout ce que nous attendons de lui.

    En travaillant avec lui, il me semble être un garçon très intelligent, qui comprend très bien le jeu et saisit rapidement ce que nous attendons de lui. Ce n'est pas le défenseur latéral typique qui reste toujours sur l'aile, il peut aussi jouer au centre. Nous voulons que les joueurs soient capables d'interchanger leurs positions. Nous avons de la chance d'avoir un joueur comme lui. »

    Bellingham, quant à lui, a regardé le match depuis les tribunes avec sa compagne, Ashlyn Castro, pour une Saint-Valentin spéciale. Parce que rien ne vaut mieux pour dire « je t'aime » que d'encourager ses amis.

  • SV Werder Bremen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Kane poursuit le record de Lewandowski

    Marquer des buts n'est pas une nouveauté pour Harry Kane. Après tout, il en a désormais inscrit 500 : 280 pour Tottenham, 126 pour le Bayern Munich, 9 pour Millwall, 5 pour Leyton Orient, 2 pour Leicester City et 78 pour l'équipe nationale anglaise.

    Kane a inscrit un doublé lors de la victoire 3-0 du Bayern à Werder Brême samedi, portant ainsi son total à 500 buts en carrière, un exploit jamais réalisé auparavant par un Anglais dans le football professionnel.

    « Personnellement, je suis très fier d'avoir atteint les 500 buts en carrière », a déclaré Kane dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. « Je suis très fier de toutes ces étapes importantes. J'essaie de les assimiler, j'essaie de les apprécier. Un grand merci à tous mes coéquipiers au fil des ans, à tous les entraîneurs, à tout le personnel qui m'a aidé à y parvenir. »

    Sur les 500 buts marqués par Kane au cours de sa carrière, 26 l'ont été lors de la saison actuelle de Bundesliga, ce qui signifie qu'il lui en faut 15 lors des 12 derniers matchs de la saison pour égaler le record de 41 buts établi par Robert Lewandowski.

    « Tout est possible ! », a déclaré Kane à Sky Sports Deutschland lorsqu'on lui a demandé s'il pensait atteindre ce chiffre. « Bien sûr, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir et c'est un record incroyable. Je suis en bonne forme et je suis heureux d'avoir encore marqué aujourd'hui et d'avoir aidé l'équipe. »

    L'entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, n'était pas très impressionné au début lorsqu'il a été interrogé sur ce record lors de la conférence de presse d'après-match, mais il a finalement vu le côté drôle de sa propre mentalité inébranlable.

    « Je suppose que le titre de champion est beaucoup plus important pour lui que le record. Mais peut-être que je me trompe, car j'étais défenseur et non attaquant ! », a déclaré le Belge en riant. « C'est Harry Kane, il a toujours marqué et continuera à marquer des buts. »

  • Jarell Quansah Bayer Leverkusen 2025-26Getty Images

    Quansah atteint son objectif

    Loin des projecteurs de la Premier League, Jarell Quansah profite tranquillement d'une belle première saison à l'étranger avec le Bayer Leverkusen, surtout compte tenu des circonstances. Recruté par l'ancien entraîneur de Manchester United Erik ten Hag, Quansah a vu son année plongée dans l'incertitude lorsque le Néerlandais a été brutalement limogé après seulement deux matchs en Bundesliga, l'ancien sélectionneur du Danemark Kasper Hjulmand étant nommé pour lui succéder.

    Il est compréhensible que cette saison ait été une période de transition pour Leverkusen, qui a dit au revoir à son entraîneur Xabi Alonso, vainqueur du titre, et à son meneur de jeu vedette Florian Wirtz au cours de l'été. Mais Quansah a tout de même fait bonne figure, disputant 29 matches toutes compétitions confondues. Samedi, il a inscrit son troisième but pour le club.

    Quansah a ouvert le score et permis à Leverkusen de renforcer ses chances de se qualifier pour la Ligue des champions grâce à une victoire 4-0 à domicile contre St. Pauli. Sur le deuxième corner, l'ancien défenseur de Liverpool a surgi pour reprendre de la tête un centre d'Ernest Poku et envoyer le ballon sous la barre transversale.

    « C'est vraiment agréable d'avoir contribué à cette victoire sur le plan offensif », a déclaré Quansah aux chaînes du club de Leverkusen. « Nous devions dominer ce match comme nous l'avons fait aujourd'hui. C'était une bonne performance, nous avons maintenant 10 matchs à jouer coup sur coup et nous voulons en gagner le plus possible. »

    Quansah a également souligné à quel point les nombreux changements de cette saison ont perturbé la progression de Leverkusen. « J'ai l'impression que les gens l'oublient parfois », a-t-il ajouté. « C'est pourquoi je respecte tous les joueurs qui ne jouent pas chaque semaine, mais qui réalisent quand même une excellente performance lorsqu'on a besoin d'eux. »

  • Pisa SC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    Loftus-Cheek marque à nouveau

    Cela devient une habitude, n'est-ce pas, Ruben Loftus-Cheek ? Il n'a marqué que trois buts cette saison pour l'AC Milan, mais deux d'entre eux ont été inscrits lors de ses deux derniers matchs.

    Après avoir ouvert le score lors d'une impressionnante victoire 3-0 à Bologne, Loftus-Cheek a une nouvelle fois fait la différence lorsque les Rossoneri se sont imposés 2-1 à Pise. Titulaire dans un rôle de second attaquant derrière son ancien coéquipier de Chelsea Christopher Nkunku, il s'est glissé dans la surface pour reprendre de la tête un centre de Zachary Athekame.

    Le véritable suspense est survenu en fin de match, lorsque Luka Modric a inscrit le but de la victoire et qu'Adrien Rabiot a été expulsé dans le temps additionnel, après que Felipe Loyola semblait avoir sauvé un point pour les hôtes. Au micro de DAZN après le match, Loftus-Cheek, qui a considérablement amélioré ses chances d'intégrer la sélection anglaise pour la Coupe du monde ces dernières semaines, a admis que l'entraîneur Massimiliano Allegri l'avait encouragé à se montrer plus présent dans la surface et à se rendre plus dangereux dans le dernier tiers.

    « Il n'y avait pas beaucoup d'espace entre les lignes, Pise était très compacte et il était difficile de jouer », a-t-il déclaré. « Quand le ballon était large, je suis sûr que vous pouviez entendre [Allegri] dire : "Allez dans la surface, attaquez la surface". Zack a fait un superbe centre et j'ai pu le reprendre, donc je suis très heureux. »

    Milan reste deuxième de la Serie A, et bien qu'il compte huit points de retard sur le leader, l'Inter, les hommes d'Allegri ont un match en moins que leurs rivaux.

    « Je pense que le plus important est de se concentrer sur nous », a déclaré Loftus-Cheek à propos de la course au titre. « Les matchs sont trop difficiles pour se projeter dans l'avenir, nous devons les prendre un par un, car comme vous pouvez le constater, tous les matchs sont très difficiles à gagner. Si nous nous concentrons sur d'autres objectifs, d'autres équipes, cela peut nous être préjudiciable. Nous verrons bien où nous en sommes. »

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-STRASBOURGAFP

    Marseille de Greenwood et Nwaneri plongé dans une crise encore plus profonde

    Marseille n'est généralement qu'à un match de s'embraser en tant qu'équipe, club et institution. Après avoir perdu 5-0 contre le Paris Saint-Germain lors du Classique la semaine dernière, l'entraîneur Roberto De Zerbi a quitté l'OM, mettant fin à son mandat dramatique de deux ans et demi.

    Avant le match de samedi contre Strasbourg, club affilié à Chelsea, dirigé par Gary O'Neil et avec Ben Chilwell dans le onze de départ, les ultras marseillais ont quitté leurs sièges, laissant une tribune entière déserte, à l'exception des banderoles adressées à la direction du club. « Tribunes vides en signe de protestation. Pour un club qui s'autodétruit. Tous vos projets partent en fumée pendant ces années gâchées », pouvait-on lire.

    Sous la houlette de l'entraîneur intérimaire Jacques Abardonado, Marseille a pris une avance de deux buts, Mason Greenwood ouvrant le score. Puis, comme souvent à l'OM, tout s'est effondré.

    Sebastian Nanasi a réduit l'écart pour Strasbourg au milieu de la seconde mi-temps, et à la quatrième minute du temps additionnel, l'ancien défenseur de Chelsea et West Ham, Emerson Palmieri, a concédé un penalty. Après un délai de trois minutes, Joaquin Panichelli s'est présenté et a converti le penalty, sauvant ainsi un point pour Strasbourg.

    Les fans d'Arsenal seront déçus d'apprendre qu'Ethan Nwaneri, dont le prêt ne se déroule pas tout à fait comme prévu, n'a pas été utilisé comme remplaçant et qu'il doit essayer de se concentrer dans un environnement loin d'être idéal. La Provence a rapporté que les supporters ont tenté de prendre d'assaut la suite présidentielle du Stade Vélodrome alors que les tensions s'intensifiaient, avant que le directeur sportif Mehdi Benatia ne démissionne dimanche. On ne s'ennuie jamais à Marseille.

  • RCD Espanyol de Barcelona v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Dolan s'est vu cruellement refuser son moment de gloire

    L'Espanyol, petit frère et rival local du FC Barcelone, cherche à revenir dans les compétitions européennes pour la première fois depuis 2020, occupant actuellement la sixième place de la Liga après 24 journées. Tyrhys Dolan, recruté cet été en provenance du club de Championship Blackburn Rovers, a disputé 23 de ces matchs, dont 17 en tant que titulaire.

    L'ailier talentueux s'épanouit en Espagne, même s'il n'avait toujours pas marqué en Liga avant le week-end. Mais cela a changé contre le Celta Vigo, autre prétendant européen. Alors que le score était de 1-1 à cinq minutes de la fin, Dolan a effectué une course fulgurante vers l'intérieur du terrain et a repris de volée le centre en retrait de Ramon Terrats. Visiblement ravi, Dolan a célébré son but de manière acrobatique, pensant que son premier but avec l'Espanyol allait être le but de la victoire à un moment important de la saison.

    Mais il n'en a pas été ainsi. À la troisième minute du temps additionnel, Borja Iglesias s'est faufilé derrière la défense adverse et a marqué à bout portant après que Pablo Duran ait surpris l'Espanyol avec un talonnade vers le but. Les deux équipes se sont donc partagé les points au stade RCDE.

    « C'est un peu amer de ne pas avoir pris les trois points, mais je suis très heureux d'avoir marqué mon premier but pour ce club spécial. J'espère que d'autres suivront », a écrit Dolan sur Instagram. « Merci pour votre incroyable soutien. »

