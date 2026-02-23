Les Britanniques à l'étranger : l'insatiable Harry Kane met le Bayern Munich en passe de remporter un nouveau titre, tandis qu'Ivan Toney menace de ravir le Soulier d'or saoudien à Cristiano Ronaldo et que Raheem Sterling fait enfin son retour sur les terrains

Le Bayern Munich a fait un grand pas vers le maintien de son titre de champion d'Allemagne samedi en battant l'Eintracht Francfort 3-2 à l'Allianz Arena, grâce à un doublé de Harry Kane après l'ouverture du score par Aleksandar Pavlovic. L'Eintracht a marqué deux buts en fin de match dans une fin de rencontre nerveuse, mais le Bayern a tenu bon pour prendre huit points d'avance en tête du championnat, profitant du match nul 2-2 du Borussia Dortmund contre le RB Leipzig plus tard dans la journée.

Kane a une nouvelle fois livré une performance impitoyable, portant son total à 43 buts en seulement 36 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, dont 28 en Bundesliga. Seul un fou parierait contre le fait que l'attaquant anglais battra le record de 41 buts en une saison détenu par Robert Lewandowski, alors qu'il reste encore 11 matchs à jouer pour l'équipe de Vincent Kompany, surtout quand on voit la qualité de son deuxième but contre l'Eintracht.

Kane s'est rapidement retourné à 25 mètres du but avant d'envoyer un tir imparable dans le coin inférieur du filet avec une précision infaillible ; le ballon était littéralement destiné à entrer dans le but dès qu'il a quitté son pied. Ce fut un moment à couper le souffle de la part d'un joueur débordant de confiance, qui s'épanouit dans un rôle qui lui permet d'être à la fois une machine à marquer et un meneur de jeu pour l'irrésistible Bayern de Kompany. Presque toutes les attaques prometteuses passent par Kane, qui apporte également sa contribution en défense, pour le plus grand plaisir de son entraîneur.

« Harry est incroyablement intelligent. Bien sûr, il a un rôle spécifique à jouer en défense. Mais lorsque nous avons la possession du ballon, c'est 50 % de coaching et 50 % de confiance dans le joueur pour qu'il fasse ce qu'il faut », a déclaré Kompany après le match. « J'étais défenseur et j'ai souvent joué contre Harry, mais je n'ai jamais vu ces qualités car il était toujours en première ligne. Et c'était en fait assez facile pour moi de le défendre, mais ne le dites pas à Harry ! »

Dortmund aura tremblé en voyant la dernière performance de Kane avant le Klassiker du week-end prochain au Signal Iduna Park. Au vu de sa forme actuelle, il est difficile d'imaginer comment ils pourraient l'arrêter ou empêcher le Bayern de remporter le titre une fois pour toutes.