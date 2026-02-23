Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Brits Abroad W+Ls (15).jpgGetty/GOAL
James Westwood

Traduit par

Les Britanniques à l'étranger : l'insatiable Harry Kane met le Bayern Munich en passe de remporter un nouveau titre, tandis qu'Ivan Toney menace de ravir le Soulier d'or saoudien à Cristiano Ronaldo et que Raheem Sterling fait enfin son retour sur les terrains

GOAL passe en revue les joueurs britanniques qui gagnent leur vie loin de leur pays natal, alors que de nombreuses autres stars décident de quitter leur zone de confort à la recherche d'une meilleure vie footballistique ailleurs. La Premier League reste évidemment l'un des championnats les plus divertissants au monde et le Championship peut s'avérer fantastique pour le développement, mais il existe d'autres options.

Le capitaine éternel de l'Angleterre a connu une nouvelle semaine exceptionnelle en Allemagne, mais celle-ci restera à oublier pour un de ses coéquipiers internationaux qui évolue actuellement en Liga, tandis qu'une ancienne star des Three Lions a fait son retour tant attendu sur les terrains néerlandais. Thomas Tuchel devra toutefois se passer de l'un de ses anciens protégés de Chelsea pour la Coupe du monde cet été, car leur dernière sortie en Serie A a été écourtée par une grave blessure qui nécessitera une intervention chirurgicale.

Chaque lundi de cette saison, GOAL vous présente les dernières nouvelles des stars britanniques à l'étranger, ce qu'elles font, celles qui atteignent les sommets et celles qui doivent rentrer au pays. Plongeons-nous dans le vif du sujet...

  • Kane en quête d'un deuxième titre en Bundesliga

    Le Bayern Munich a fait un grand pas vers le maintien de son titre de champion d'Allemagne samedi en battant l'Eintracht Francfort 3-2 à l'Allianz Arena, grâce à un doublé de Harry Kane après l'ouverture du score par Aleksandar Pavlovic. L'Eintracht a marqué deux buts en fin de match dans une fin de rencontre nerveuse, mais le Bayern a tenu bon pour prendre huit points d'avance en tête du championnat, profitant du match nul 2-2 du Borussia Dortmund contre le RB Leipzig plus tard dans la journée.

    Kane a une nouvelle fois livré une performance impitoyable, portant son total à 43 buts en seulement 36 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, dont 28 en Bundesliga. Seul un fou parierait contre le fait que l'attaquant anglais battra le record de 41 buts en une saison détenu par Robert Lewandowski, alors qu'il reste encore 11 matchs à jouer pour l'équipe de Vincent Kompany, surtout quand on voit la qualité de son deuxième but contre l'Eintracht.

    Kane s'est rapidement retourné à 25 mètres du but avant d'envoyer un tir imparable dans le coin inférieur du filet avec une précision infaillible ; le ballon était littéralement destiné à entrer dans le but dès qu'il a quitté son pied. Ce fut un moment à couper le souffle de la part d'un joueur débordant de confiance, qui s'épanouit dans un rôle qui lui permet d'être à la fois une machine à marquer et un meneur de jeu pour l'irrésistible Bayern de Kompany. Presque toutes les attaques prometteuses passent par Kane, qui apporte également sa contribution en défense, pour le plus grand plaisir de son entraîneur.

    « Harry est incroyablement intelligent. Bien sûr, il a un rôle spécifique à jouer en défense. Mais lorsque nous avons la possession du ballon, c'est 50 % de coaching et 50 % de confiance dans le joueur pour qu'il fasse ce qu'il faut », a déclaré Kompany après le match. « J'étais défenseur et j'ai souvent joué contre Harry, mais je n'ai jamais vu ces qualités car il était toujours en première ligne. Et c'était en fait assez facile pour moi de le défendre, mais ne le dites pas à Harry ! »

    Dortmund aura tremblé en voyant la dernière performance de Kane avant le Klassiker du week-end prochain au Signal Iduna Park. Au vu de sa forme actuelle, il est difficile d'imaginer comment ils pourraient l'arrêter ou empêcher le Bayern de remporter le titre une fois pour toutes.

    • Publicité
  • Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Trent s'endort alors que Madrid perd la tête du classement

    Trent Alexander-Arnold n'a disputé que son sixième match de Liga avec le Real Madrid la semaine dernière, mais il a su saisir cette opportunité à deux mains en délivrant une passe décisive lors de la victoire écrasante 4-1 contre la Real Sociedad. L'ancien joueur vedette de Liverpool a été particulièrement félicité par l'entraîneur Alvaro Arbeloa et a également impressionné lors du match aller des barrages de la phase finale de la Ligue des champions contre Benfica. Il a donc bénéficié d'un repos bien mérité samedi lors du déplacement à Osasuna, Dani Carvajal prenant sa place au poste d'arrière droit.

    Cependant, Madrid se trouvait mené d'un but à 25 minutes de la fin, et Arbeloa a décidé de remplacer Carvajal par Alexander-Arnold afin de donner plus d'élan à l'attaque des visiteurs. Vinicius Jr a rapidement égalisé à la 73e minute, ce qui semblait initialement être le tremplin qui permettrait au leader de la Liga de remporter trois nouveaux points.

    Mais Osasuna en avait décidé autrement. Alors que le temps additionnel approchait, Dani Ceballos a perdu le ballon bêtement au milieu du terrain et Raul Moro s'est précipité vers la surface de réparation avant de passer le ballon à Raul Garcia, qui a habilement contourné Raul Asencio et a envoyé le ballon dans le coin opposé. C'était un superbe jeu de Garcia, mais il n'aurait probablement pas pu le réaliser si Alexander-Arnold avait fait son travail correctement.

    Le joueur de 27 ans a été beaucoup trop lent à revenir en position et n'a même pas tenté d'intervenir lorsque Garcia a contourné Asencio, son manque de détermination coûtant cher à son équipe au pire moment possible. Madrid a finalement subi une défaite cuisante 2-1 qui a permis à Barcelone de reprendre la tête du classement grâce à sa victoire 3-0 contre Levante dimanche.

    Bien qu'Alexander-Arnold soit loin d'être le seul responsable, c'est un nouveau pas en avant et un pas en arrière pour le joueur formé à Anfield. Le temps presse pour lui s'imposer dans l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde, et il devra réagir rapidement lorsque Madrid accueillera Benfica mercredi pour le match retour de la Ligue des champions.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MARSEILLEAFP

    Greenwood et Marseille déçoivent leur nouveau patron

    Le mandat de Roberto De Zerbi à Marseille s'est terminé de manière honteuse, le club ayant été éliminé de la Ligue des champions et ayant perdu toute chance de remporter le titre de Ligue 1 après une défaite 5-0 face au Paris Saint-Germain lors du Classique. Marseille s'est tourné vers Habib Beye pour redresser la barre, une semaine après le limogeage de l'ancien défenseur de Newcastle à Rennes, mais son premier match sur le banc à Brest n'aurait pas pu plus mal se passer.

    Ludovic Ajorque a marqué deux buts de la tête en première mi-temps, donnant à Brest une avance confortable, et a tenu bon jusqu'à sept minutes de la fin, lorsque Mason Greenwood a obtenu un penalty. L'ancien attaquant de Manchester United s'est relevé pour tirer le penalty, mais sa tentative trop faible a été bien arrêtée par le gardien de Brest, Grégoire Coudertt.

    Brest a tenu bon pour remporter une victoire importante qui l'a propulsé à la 11e place, tandis que Marseille a chuté à la quatrième place, avec 14 points de retard sur le leader, le PSG. Il est impossible de savoir si le résultat final aurait été différent si Greenwood avait converti son penalty, mais c'était une erreur nonchalante de la part d'un homme qui semble soudainement avoir perdu confiance en lui.

    Greenwood semblait avoir perdu son sens du but, avec seulement deux de ses sept tirs cadrés, et il a perdu le ballon 25 fois en 90 minutes sur le terrain. Le joueur de 24 ans risque désormais d'être dépassé dans la course au Soulier d'or de la Ligue 1, puisque Joaquin Panichelli s'est rapproché à un but du meilleur buteur anglais (14 buts) en marquant lors de la victoire 3-1 de Strasbourg contre Lyon dimanche.

    Pire encore, si Greenwood ne retrouve pas rapidement son meilleur niveau, Marseille pourrait bien manquer la qualification pour la Ligue des champions. Beye aura besoin d'une performance nettement améliorée de la part du talisman de l'OM lorsqu'il accueillera Lyon, troisième du classement, à l'Orange Vélodrome lors d'un match décisif le week-end prochain.

  • AC Milan v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

    Loftus-Cheek victime d'une blessure horrible

    Après avoir marqué lors des victoires consécutives en Serie A contre Bologne et Pise, Ruben Loftus-Cheek semblait bien placé pour revenir dans les plans de Tuchel pour l'Angleterre, après avoir été rappelé de manière surprenante en septembre dernier dans l'équipe nationale après six ans d'absence. Massimiliano Allegri a accordé un répit à l'ancien milieu de terrain de Chelsea lors du match nul 1-1 de l'AC Milan contre Côme mercredi, mais il a retrouvé sa place dans le onze de départ dimanche pour le match à domicile contre Parme, en pleine forme physique.

    Malheureusement, Loftus-Cheek n'a tenu que 11 minutes avant d'être remplacé, et ses espoirs de participer à la Coupe du monde sont désormais anéantis. Le gardien de Parme, Edoardo Corvi, a accidentellement frappé Loftus-Cheek en sortant pour tenter de dégager un centre, laissant le joueur de 30 ans se tordre de douleur sur la pelouse, le nez et la joue ensanglantés.

    Loftus-Cheek a été évacué du terrain sur une civière, puis transporté à l'hôpital, où on lui a diagnostiqué une fracture de l'os alvéolaire qui forme et soutient les alvéoles dentaires. Selon Sky Italia, il sera opéré lundi et devrait être indisponible pendant « plusieurs » mois.

    C'est un coup dur pour l'Angleterre et Milan, qui ont également vu leur série de 24 matchs sans défaite en Serie A prendre fin lorsque Parme s'est imposé 1-0 à San Siro. Cela met effectivement fin aux chances de titre des Rossoneri, leur grand rival l'Inter ayant désormais 10 points d'avance sur eux en tête du classement, et Loftus-Cheek leur manquera cruellement alors qu'ils tentent de consolider leur place en Ligue des champions.

    Tout le monde à Milan souhaite à Loftus-Cheek un prompt rétablissement après cette horrible blessure. Il a également reçu un message de « bon rétablissement » de la part de Corvi, qui n'avait clairement pas l'intention de lui faire du mal. L'équipe d'Allegri devra définitivement se passer de Loftus-Cheek lors de son prochain match de championnat, le 1er mars, à Crémone.

  • FBL-NED-EREDIVISIE-FEYENOORD-TELSTARAFP

    Sterling enfin de retour sur le terrain

    Après neuf longs mois d'absence sur les terrains, Raheem Sterling a enfin fait son retour dimanche, entrant en jeu lors de la dernière demi-heure du match remporté 2-1 par Feyenoord à domicile contre Telstar en Eredivisie. La dernière apparition en compétition de l'ancienne star de Chelsea remontait à mai 2025, alors qu'il était prêté à Arsenal, et son avenir dans le football avait été remis en question après avoir été écarté de l'équipe des Blues par Enzo Maresca.

    Le Feyenoord a toutefois tendu une bouée de sauvetage à Sterling, et son premier match a montré qu'il était loin d'avoir dit son dernier mot. Il a enregistré cinq ballons portés, deux duels gagnés et un taux de réussite de 80 % dans ses passes, aidant ainsi le Feyenoord à remporter sa troisième victoire consécutive et à conserver cinq points d'avance sur le NEC, troisième au classement, même s'il reste à 14 points du PSV, déjà assuré d'être sacré champion.

    Sterling n'a signé qu'un contrat à court terme jusqu'en juin, mais le manager Robin van Persie a fait de grands efforts pour l'accueillir, allant même jusqu'à déplacer le camp d'entraînement de l'équipe en Belgique pendant que l'ailier attendait son visa de travail. S'il parvient à confirmer ses débuts prometteurs, un séjour prolongé pourrait être envisagé, même si Sterling ne pense pas encore aussi loin.

    « Je n'ai pas joué depuis un certain temps, mais j'essaie simplement de rester en forme. Je suis avec l'équipe depuis un petit moment maintenant, donc il s'agit juste de progresser étape par étape et d'essayer d'atteindre le niveau de forme physique requis pour les matchs », a-t-il déclaré à ESPN. « C'est bien de commencer son premier match par une victoire, je pense que c'est le plus important. »

    Sterling a également répondu sans détour lorsqu'on lui a demandé si Tuchel l'avait contacté au sujet d'une éventuelle réintégration dans l'équipe d'Angleterre, après avoir signé l'ancienne star de Manchester City à Chelsea en 2022, année de sa dernière apparition au niveau international.

    « Je ne lui ai pas parlé. Je continue simplement à jouer au football, c'est ce qui compte le plus », a-t-il déclaré.

    Pour l'instant, l'ambition principale de Sterling n'est pas d'impressionner Tuchel, mais plutôt Van Persie, qui se réjouit d'avoir un joueur de son calibre à De Kuip. L'ancien attaquant d'Arsenal et de Manchester United a déclaré lors de la présentation de Sterling : « Ses qualités peuvent sans aucun doute changer l'issue d'un match, et je suis convaincu qu'il s'avérera être un atout précieux pour l'équipe alors que nous nous efforçons d'atteindre nos objectifs dans la seconde moitié de la saison. »

  • Ivan Toney Cristiano Ronaldo 2025-26 Saudi Pro LeagueGetty/GOAL

    Toney surpasse Ronaldo en Arabie saoudite

    Cristiano Ronaldo a marqué deux buts pour Al-Nassr lors d'une victoire écrasante 4-0 contre Al-Hazm samedi, qui a permis à l'équipe de Jorge Jesus de reprendre la tête de la Saudi Pro League, avec un point d'avance sur Al-Hilal. Le joueur de 41 ans s'est également engagé à rester à Al-Nassr après avoir mis fin à sa protestation contre l'inaction du club lors du mercato de janvier, déclarant après le match : « J'appartiens à l'Arabie saoudite.»

    Il est toutefois actuellement éclipsé au Moyen-Orient par l'ancien avant-centre de Brentford, Ivan Toney. Ronaldo a remporté deux fois consécutives le Soulier d'or de la Pro League, mais Toney est en tête du classement 2025-26 avec 23 buts pour Al-Ahli, soit cinq de plus que l'icône portugaise, et il se pourrait que les deux matchs que Ronaldo a manqués pour cause de grève reviennent le hanter.

    Toney a pris une longueur d'avance sur Ronaldo après un superbe triplé contre Al-Najma jeudi. L'international anglais a marqué son premier but sur un centre, puis a doublé la mise d'une superbe volée, avant de compléter son triplé d'un penalty, sa marque de fabrique, permettant à Al-Ahli de s'imposer 4-1. Il a toutefois manqué un penalty plus tôt dans le match, ce qui est très rare dans le football, étant donné que Toney avait marqué ses 24 précédents penalties. Il ne s'est toutefois pas laissé abattre par cette erreur.

    « Tout le monde peut rater des penalties, mais l'important, c'est de savoir rebondir », a déclaré Toney aux journalistes. « J'ai rebondi aujourd'hui et j'ai réussi un triplé. Je ne dormirai pas facilement à cause de ce penalty manqué ; je ne dormirai pas pendant un certain temps, car je vais y penser. Mais si quelqu'un me disait de rater un penalty pour réussir un triplé, je le ferais. »

    Battre Ronaldo pour le titre de meilleur buteur saoudien serait un exploit, et peut-être suffisant pour garantir à Toney une place dans l'avion de l'Angleterre pour la Coupe du monde. On peut dire sans se tromper qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de meilleur remplaçant pour Harry Kane, Ollie Watkins peinant actuellement à trouver la régularité à Aston Villa.

0