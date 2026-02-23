Les Britanniques à l'étranger : l'insatiable Harry Kane met le Bayern Munich en passe de remporter un nouveau titre, tandis qu'Ivan Toney menace de ravir le Soulier d'or saoudien à Cristiano Ronaldo et que Raheem Sterling fait enfin son retour sur les terrains

Après neuf longs mois d'absence sur les terrains, Raheem Sterling a enfin fait son retour dimanche, entrant en jeu lors de la dernière demi-heure du match remporté 2-1 par Feyenoord à domicile contre Telstar en Eredivisie. La dernière apparition en compétition de l'ancienne star de Chelsea remontait à mai 2025, alors qu'il était prêté à Arsenal, et son avenir dans le football avait été remis en question après avoir été écarté de l'équipe des Blues par Enzo Maresca.
Le Feyenoord a toutefois tendu une bouée de sauvetage à Sterling, et son premier match a montré qu'il était loin d'avoir dit son dernier mot. Il a enregistré cinq ballons portés, deux duels gagnés et un taux de réussite de 80 % dans ses passes, aidant ainsi le Feyenoord à remporter sa troisième victoire consécutive et à conserver cinq points d'avance sur le NEC, troisième au classement, même s'il reste à 14 points du PSV, déjà assuré d'être sacré champion.
Sterling n'a signé qu'un contrat à court terme jusqu'en juin, mais le manager Robin van Persie a fait de grands efforts pour l'accueillir, allant même jusqu'à déplacer le camp d'entraînement de l'équipe en Belgique pendant que l'ailier attendait son visa de travail. S'il parvient à confirmer ses débuts prometteurs, un séjour prolongé pourrait être envisagé, même si Sterling ne pense pas encore aussi loin.
« Je n'ai pas joué depuis un certain temps, mais j'essaie simplement de rester en forme. Je suis avec l'équipe depuis un petit moment maintenant, donc il s'agit juste de progresser étape par étape et d'essayer d'atteindre le niveau de forme physique requis pour les matchs », a-t-il déclaré à ESPN. « C'est bien de commencer son premier match par une victoire, je pense que c'est le plus important. »
Sterling a également répondu sans détour lorsqu'on lui a demandé si Tuchel l'avait contacté au sujet d'une éventuelle réintégration dans l'équipe d'Angleterre, après avoir signé l'ancienne star de Manchester City à Chelsea en 2022, année de sa dernière apparition au niveau international.
« Je ne lui ai pas parlé. Je continue simplement à jouer au football, c'est ce qui compte le plus », a-t-il déclaré.
Pour l'instant, l'ambition principale de Sterling n'est pas d'impressionner Tuchel, mais plutôt Van Persie, qui se réjouit d'avoir un joueur de son calibre à De Kuip. L'ancien attaquant d'Arsenal et de Manchester United a déclaré lors de la présentation de Sterling : « Ses qualités peuvent sans aucun doute changer l'issue d'un match, et je suis convaincu qu'il s'avérera être un atout précieux pour l'équipe alors que nous nous efforçons d'atteindre nos objectifs dans la seconde moitié de la saison. »