Les Américains à l'étranger : Tanner Tessmann et Tim Weah, de l'équipe nationale américaine, s'affrontent en Ligue 1, tandis que Christian Pulisic et Weston McKennie cherchent à mener leurs clubs vers le haut du classement de la Serie A

La semaine a été mouvementée pour le football continental européen, avec des résultats mitigés pour les stars de l'équipe nationale masculine américaine qui y participent. Mais pas de répit pour ceux qui jouent à ce niveau, car le week-end place plusieurs joueurs américains sous les feux de la rampe dans certains des plus grands matchs du week-end.

En France, les stars américaines s'affrontent dans l'une des rivalités les plus intenses de la Ligue 1, tandis qu'en Italie, la lutte acharnée pour la première place se poursuit, plusieurs équipes se disputant les places en haut du classement. Et puis, bien sûr, il y a la Premier League, où le défenseur de l'équipe nationale américaine Chris Richards foulera le gazon du stade le plus sacré du sport et tentera d'obtenir un résultat exceptionnel avec Crystal Palace.

Tout cela s'inscrit également dans le contexte de l'équipe nationale, alors que le calendrier passe au mois de mars. Le stage commence dans quelques semaines, ce qui signifie que chaque performance sera scrutée de près. Nous entrons dans la phase décisive de la saison européenne, et les stars américaines auront beaucoup à faire pendant ce week-end chargé.

GOAL vous présente les principaux événements qui concerneront les Américains à l'étranger ce week-end.