Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
AA PreviewGetty/GOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

Les Américains à l'étranger : Tanner Tessmann et Tim Weah, de l'équipe nationale américaine, s'affrontent en Ligue 1, tandis que Christian Pulisic et Weston McKennie cherchent à mener leurs clubs vers le haut du classement de la Serie A

GOAL se penche sur les principaux sujets d'actualité concernant les Américains à l'étranger, notamment la rivalité entre les stars de l'équipe nationale américaine en France.

La semaine a été mouvementée pour le football continental européen, avec des résultats mitigés pour les stars de l'équipe nationale masculine américaine qui y participent. Mais pas de répit pour ceux qui jouent à ce niveau, car le week-end place plusieurs joueurs américains sous les feux de la rampe dans certains des plus grands matchs du week-end.

En France, les stars américaines s'affrontent dans l'une des rivalités les plus intenses de la Ligue 1, tandis qu'en Italie, la lutte acharnée pour la première place se poursuit, plusieurs équipes se disputant les places en haut du classement. Et puis, bien sûr, il y a la Premier League, où le défenseur de l'équipe nationale américaine Chris Richards foulera le gazon du stade le plus sacré du sport et tentera d'obtenir un résultat exceptionnel avec Crystal Palace.

Tout cela s'inscrit également dans le contexte de l'équipe nationale, alors que le calendrier passe au mois de mars. Le stage commence dans quelques semaines, ce qui signifie que chaque performance sera scrutée de près. Nous entrons dans la phase décisive de la saison européenne, et les stars américaines auront beaucoup à faire pendant ce week-end chargé.

GOAL vous présente les principaux événements qui concerneront les Américains à l'étranger ce week-end.

  • Tim Weah Marseille 2025-26Getty

    Les Américains s'affrontent en duel en France

    Les matchs entre Marseille et Lyon comptent parmi les plus importants du football français. Connus sous le nom de « Choc des Olympiques », ils ne sont pas marqués par une rivalité particulière entre les deux équipes, mais sont réputés pour être disputés au plus haut niveau du football français. 

    Cette fois-ci, deux joueurs réguliers de l'équipe nationale américaine devraient y participer. D'un côté, Tim Weah, qui s'est imposé comme un joueur clé à Marseille depuis son arrivée cet été. De l'autre, Tanner Tessmann, un joueur qui continue de s'imposer au plus haut niveau du football français.

    C'est également un match important. Lyon occupe actuellement la troisième place du championnat, tandis que Marseille est quatrième. Il y a cinq points d'écart entre les deux équipes et Marseille aura à cœur de réduire cet écart lorsqu'il recevra son adversaire ce week-end. Marseille reste toutefois sur quatre matches sans victoire en championnat, tandis que Lyon a été fantastique à l'extérieur, remportant cinq de ses six derniers matches. Ce match s'annonce toutefois important, et il est possible qu'une star américaine joue un rôle déterminant dans le classement du championnat français.

    • Publicité
  • Juventus v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    McKennie et la Juventus prêts pour un match décisif contre la Roma

    La France n'est pas le seul pays à proposer un match aux enjeux considérables. Weston McKennie et la Juventus s'apprêtent à disputer l'un de ces matchs, voire deux, et ce après un repos très court.

    Après avoir joué 120 minutes et marqué un but lors d'un match qui s'est soldé par une élimination de la Ligue des champions, McKennie est prêt à mener la Juventus dans le choc de ce week-end contre la Roma. La Juventus est cinquième du championnat, derrière la Roma, quatrième. L'écart est de quatre points, et la Vieille Dame aurait bien besoin d'une victoire dimanche pour réduire cet écart à l'approche de la fin de la saison. La lutte pour les places en Ligue des champions est serrée, avec Côme et l'Atalanta qui ne sont qu'à un point derrière la Juve. À partir de maintenant, chaque match aura des implications considérables.

    Cela vaut doublement pour les matchs contre les équipes qui vous devancent. Heureusement pour la Juventus, elle peut compter sur McKennie, l'un des meilleurs milieux de terrain de la Serie A, pour mener la charge. L'espoir est que le résultat soit meilleur que celui de mercredi, alors que l'attention se tourne vers la course à la Serie A.

  • Christian Pulisic AC Milan 2025-26Getty

    Une chance pour Pulisic de se lancer

    Christian Pulisic aurait bien besoin d'un but. Il n'en a pas marqué depuis le 28 décembre, lors d'une victoire 3-0 contre Hellas Vérone. Les semaines qui ont suivi ont été difficiles, marquées par des remplacements et de petites blessures qui l'ont empêché de jouer à son meilleur niveau.

    Il a donc besoin de reprendre confiance, et ce n'est pas le mauvais moment pour affronter la 17e équipe du championnat, n'est-ce pas ?

    C'est en effet l'équipe que Pulisic et Milan affronteront à Crémone, qui n'a remporté aucun de ses 12 derniers matchs. C'est l'adversaire idéal pour un attaquant qui cherche à retrouver sa forme, et cela tombe à point nommé pour la star américaine. Un but ou une passe décisive ce week-end, et tout ira bien, du moins pour un petit moment.

    Dans une perspective plus large, tout point perdu mettrait pratiquement fin à la course au titre de Serie A, l'Inter conservant son avance de 10 points sur son rival milanais, deuxième au classement. Pour Milan, une victoire est nécessaire pour rester dans la course, et Pulisic cherchera à jouer un rôle dans cette victoire après avoir connu des difficultés ces dernières semaines.

  • Crystal Palace v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Richards et Palace affrontent Man Utd

    Quel que soit le scénario, tout joueur ressentira quelque chose de spécial lorsqu'il entrera à Old Trafford. C'est ce que Chris Richards et Crystal Palace feront ce week-end pour leur match contre Manchester United.

    Pour ceux qui ne suivent pas, Palace est en difficulté. Marc Guehi est parti en janvier et le manager Oliver Glasner devrait le suivre cet été, mais cela pourrait arriver plus tôt que prévu si les résultats ne s'améliorent pas. Ils ont toutefois remporté deux de leurs trois derniers matchs, ce qui les place en 13e position, à seulement cinq points de Brentford, septième.

    Manchester United, quant à lui, s'est nettement amélioré sous la houlette de Michael Carrick et semble à nouveau être une équipe redoutable en Premier League. Ce week-end sera donc un test important pour Richards, qui devra contenir les Red Devils et aider Palace à prendre l'élan nécessaire pour se remettre sur les rails.

0