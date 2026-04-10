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Les ambitions de Yamal se heurtent à la stratégie de Fleck lors du derby

FC Barcelone vs Espanyol
FC Barcelone
Espanyol
LaLiga
L. Yamal
H. Flick
F. de Jong
Espagne

Pour le derby de Catalogne, Flick opte pour la rotation de son effectif.

Barcelone aborde le derby catalan face à l'Espanyol, samedi pour la 31^e journée de Liga.

Les Blaugranas abordent ce derby catalan avec une confortable avance en Liga, tout en devant gérer leurs efforts en vue d’une éventuelle remontada mardi prochain en Ligue des champions.

Avec 76 points au compteur, soit sept de plus que son dauphin le Real Madrid, le club catalan aborde ce derby en position de force.

Selon le journal Sport, le moment est propice pour procéder à une large rotation de l’effectif et offrir du temps de jeu aux éléments moins utilisés, une option que l’entraîneur Hans-Dieter Flick envisage sérieusement.

Certains cadres devraient toutefois conserver leur place dans le onze barcelonais, car le Real Madrid, qui reçoit Gérone ce vendredi, pourrait temporairement réduire l’écart à quatre points.

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    Un derby moins tendu… et un cas particulier pour Yamal

    Juan García aborderá le derby dans une atmosphère plus sereine qu’à l’aller, sur la pelouse de l’Espanyol, et il trépigne d’impatience à l’idée d’y prendre part.

    En défense, Pau Cubarsi sera également aligné d’entrée malgré le carton rouge reçu mercredi dernier.

    Lamine Yamal, lui, veut jouer tous les matchs et se sent mieux lorsqu’il maintient un rythme de compétition ; les grands rendez-vous comme le derby le stimulent.

    Il ne serait donc pas surprenant de le voir débuter, même si offrir du temps de jeu à Roni Bardhi constituerait un choix tout aussi logique.

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  • رونالد أراوخوAFP

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    Plusieurs options s’offrent donc au technicien pour composer son équipe : Alejandro Balde pourrait retrouver le onze de départ pour la première fois depuis sa guérison d’une blessure musculaire, même s’il n’a disputé que quatre minutes contre l’Atlético de Madrid en Liga et a été laissé au repos mercredi dernier.

    Hansi Flick pourrait toutefois opter pour un coup de fraîcheur : João Cancelo et Gérard Martin ayant besoin de souffler.

    En défense, le capitaine Ronald Araujo postule pour une place de titulaire, mais Flick pourrait aussi le préserver en vue du match européen et aligner Éric Garcia pour pallier l’absence de Kubarsi.

  • دي يونجEPA

    Le retour de De Jong et la participation de Gavi

    Le milieu de terrain devrait connaître le plus de modifications : Pedri, remplacé à la mi-temps mercredi en raison de légères gênes, ne sera très probablement pas titulaire.

    Même si Frenkie de Jong est attendu de retour, il débutera sur le banc et ne fera son entrée qu’en seconde période afin de se préparer pour la Ligue des champions.

    Par conséquent, le candidat le plus probable pour débuter est Gavi, qui a joué 45 minutes contre l’Atlético de Madrid ; ce serait alors sa première titularisation depuis son retour de blessure.

    Il sera également intéressant de voir si Flick accordera sa confiance à Marc Casado, peu utilisé cette saison.

    En attaque, indépendamment du cas Bardhi, Fermín López pourrait être aligné en meneur de jeu ou sur l’aile gauche, car il paraît plus prêt que Dani Olmo.

    Enfin, Ferran Torres devrait être aligné en pointe pour confirmer son regain de forme.

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