Les ambitions de Yamal se heurtent à la stratégie de Fleck lors du derby

Barcelone aborde le derby catalan face à l'Espanyol, samedi pour la 31^e journée de Liga.

Les Blaugranas abordent ce derby catalan avec une confortable avance en Liga, tout en devant gérer leurs efforts en vue d’une éventuelle remontada mardi prochain en Ligue des champions.

Avec 76 points au compteur, soit sept de plus que son dauphin le Real Madrid, le club catalan aborde ce derby en position de force.

Selon le journal Sport, le moment est propice pour procéder à une large rotation de l’effectif et offrir du temps de jeu aux éléments moins utilisés, une option que l’entraîneur Hans-Dieter Flick envisage sérieusement.

Certains cadres devraient toutefois conserver leur place dans le onze barcelonais, car le Real Madrid, qui reçoit Gérone ce vendredi, pourrait temporairement réduire l’écart à quatre points.

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