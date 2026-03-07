Les adversaires du LA Galaxy confrontés à un énorme problème de visa : 10 joueurs se voient refuser l'entrée aux États-Unis pour le match de la Champions Cup

Les implications sportives pour l'équipe jamaïcaine sont graves, le club avertissant qu'il pourrait devoir aligner une équipe improvisée. Dans des commentaires rapportés par le Los Angeles Times, le directeur sportif Paul Christie a exprimé sa frustration en déclarant : « Nous ne voulons pas nous contenter de nous présenter au match, nous voulons être en mesure de rivaliser, mais on ne nous donne pas la possibilité d'être au meilleur de notre forme. » Si les appels échouent, le club sera contraint de combler le vide avec sept ou huit joueurs issus de son centre de formation afin de compléter l'effectif pour le match aller au Dignity Health Sports Park.