Les adversaires du LA Galaxy confrontés à un énorme problème de visa : 10 joueurs se voient refuser l'entrée aux États-Unis pour le match de la Champions Cup
Mount Pleasant peine à constituer une équipe compétitive
Selon certaines informations, pas moins de 10 joueurs se sont vu refuser leur visa, ce qui a déclenché un vif débat sur les restrictions de voyage et leur impact sur les grands événements sportifs organisés aux États-Unis. La CONCACAF collabore avec le club pour faire appel de cette décision avant leur départ prévu dimanche prochain pour Los Angeles. Cet obstacle administratif empêche les champions de la Coupe des Caraïbes de la CONCACAF de l'année dernière de constituer une équipe compétitive pour le match aller au Dignity Health Sports Park.
Mount Pleasant doit compter sur ses jeunes
Les implications sportives pour l'équipe jamaïcaine sont graves, le club avertissant qu'il pourrait devoir aligner une équipe improvisée. Dans des commentaires rapportés par le Los Angeles Times, le directeur sportif Paul Christie a exprimé sa frustration en déclarant : « Nous ne voulons pas nous contenter de nous présenter au match, nous voulons être en mesure de rivaliser, mais on ne nous donne pas la possibilité d'être au meilleur de notre forme. » Si les appels échouent, le club sera contraint de combler le vide avec sept ou huit joueurs issus de son centre de formation afin de compléter l'effectif pour le match aller au Dignity Health Sports Park.
Préoccupations concernant les futurs visas pour les tournois
Cette situation a suscité des inquiétudes concernant d'autres tournois majeurs, notamment la prochaine Coupe du monde. David J. Bier, directeur des études sur l'immigration au Cato Institute, a déclaré : « Cette décision soulève de sérieuses inquiétudes quant à la volonté de l'administration de respecter ses propres accords et déclarations concernant la délivrance de visas pour la Coupe du monde. La proclamation du président exempte clairement les athlètes et le personnel de soutien nécessaire aux « grands événements sportifs ». Mais apparemment, cette exception n'est pas appliquée dans tous les cas. »
Impact sur le monde du football en général
La crise des visas dépasse les frontières des Caraïbes, des pays comme l'Iran et le Sénégal ayant déjà été confrontés à des obstacles similaires pour des rencontres internationales. Pour le LA Galaxy, l'accent reste mis sur le terrain, même si la préparation d'un adversaire inconnu et composé principalement de jeunes joueurs présente des défis particuliers. Sans revirement de dernière minute, l'un des matchs les plus prestigieux de la région sera éclipsé par une impasse politique qui laisse un concurrent se battre avec une main attachée dans le dos.
