La saison 2025/26 de Premier League vient de s’achever. Ce championnat, riche en surprises et en rebondissements, a vu Arsenal coiffer Manchester City au poteau pour le titre, tandis que les qualifications européennes et le maintien se sont joués lors de l’ultime journée.

Comme toujours, les nouvelles recrues ont joué un rôle clé, mais dénicher des perles rares devient de plus en plus ardu pour les clubs de Premier League, car les talents sont repérés plus vite à l’échelle mondiale. Parallèlement, investir massivement dans de grands noms génère une pression énorme : si une recrue coûteuse ne tient pas ses promesses, elle est immédiatement passée au crible.

Plusieurs gros transferts n’ont ainsi pas répondu aux attentes. Certaines des recrues les plus chères et les plus médiatisées du championnat ont même été de véritables flops. Pour dresser le bilan de ces investissements manqués, la rédaction de Voetbalzone a établi un classement des vingt recrues les plus décevantes de la Premier League cette saison, en se basant sur les performances, les attentes initiales et le rapport qualité-prix.