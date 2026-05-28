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Les 20 recrues les plus décevantes de la Premier League pour la saison 2025-2026

Opinion
Premier League
A. Isak
F. Wirtz
M. Kerkez
J. Frimpong
N. Woltemade
A. Elanga
Y. Wissa
J. Gittens
A. Garnacho
L. Delap
H. Elliott
X. Simons
T. Reijnders
J. Trafford
B. Johnson
T. Dibling
Liverpool
Chelsea
Newcastle
Manchester City
Tottenham
Aston Villa
Everton
Crystal Palace
Leeds
Nottingham Forest
FEATURES

La saison 2025/26 de Premier League vient de s’achever. Ce championnat, riche en surprises et en rebondissements, a vu Arsenal coiffer Manchester City au poteau pour le titre, tandis que les qualifications européennes et le maintien se sont joués lors de l’ultime journée.

Comme toujours, les nouvelles recrues ont joué un rôle clé, mais dénicher des perles rares devient de plus en plus ardu pour les clubs de Premier League, car les talents sont repérés plus vite à l’échelle mondiale. Parallèlement, investir massivement dans de grands noms génère une pression énorme : si une recrue coûteuse ne tient pas ses promesses, elle est immédiatement passée au crible.

Plusieurs gros transferts n’ont ainsi pas répondu aux attentes. Certaines des recrues les plus chères et les plus médiatisées du championnat ont même été de véritables flops. Pour dresser le bilan de ces investissements manqués, la rédaction de Voetbalzone a établi un classement des vingt recrues les plus décevantes de la Premier League cette saison, en se basant sur les performances, les attentes initiales et le rapport qualité-prix.

  • Chelsea FC v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    20. Facundo Buonanotte (Chelsea et Leeds United) – en prêt

    Notre liste s’ouvre sur un joueur ayant connu deux transferts avortés en une seule saison. Facundo Buonanotte avait brillé la saison précédente à Leicester City, ce qui expliquait l’intérêt de Leeds United, fraîchement promu, qui souhaitait l’accueillir en prêt en provenance de Brighton en août.

    Mais, juste avant la signature, Chelsea est intervenu et a attiré l’Argentin à Stamford Bridge. Immédiatement, des doutes ont émergé : Buonanotte avait-il le profil pour un club de ce rang, et surtout, trouvait-il encore de la place dans un effectif déjà riche en milieux offensifs et ailiers ?

    Les interrogations se sont rapidement confirmées : à 21 ans, il a été remplacé dès la mi-temps de son premier match et n’a plus jamais été aligné en Premier League par les Blues.

    En janvier, Leeds lui a finalement offert une issue via un nouveau prêt, mais sa carrière n’a guère décollé : deux courtes entrées en jeu en Premier League, puis davantage d’absences que de présences dans le groupe.

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  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-EVERTONAFP

    19. Evann Guessand (Aston Villa) – 30 millions d'euros

    En raison des règles financières du Profit and Sustainability Rules (PSR), Aston Villa disposait d’une marge de manœuvre limitée pour recruter l’été dernier. Le club a tout de même déboursé environ 30 millions d’euros pour l’attaquant Evann Guessand, en provenance de Nice.

    Un pari jusqu’ici non concluant : l’attaquant n’a disputé que treize rencontres de Premier League sans marquer ni offrir la moindre passe décisive. En janvier, il a donc été cédé en prêt à Crystal Palace. Sous contrat jusqu’en 2028, son avenir à Villa semble désormais très incertain.

  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    18. Jeremie Frimpong (Liverpool) – 34 millions d'euros

    Il apparaît de plus en plus clairement que les sommes colossales dépensées par Liverpool l'été dernier pour les transferts n'ont pas eu l'effet escompté. Pourtant, Jérémie Frimpong mérite encore un peu de compassion.

    Le Néerlandais a été victime de plusieurs blessures qui l’ont tenu éloigné des terrains pendant une longue période, l’empêchant de trouver son rythme depuis son arrivée à Anfield.

    Par ailleurs, des interrogations sur ses capacités techniques ont émergé : même lorsqu’il était apte, l’entraîneur Arne Slot lui a souvent préféré Dominik Szoboszlai ou Curtis Jones au poste d’arrière droit.

    Plus à l’aise comme ailier droit que comme véritable défenseur, il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir s’il veut vraiment succéder à Mohamed Salah.

  • Tottenham Hotspur v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    17. Xavi Simons (Tottenham Hotspur) – 60 millions d'euros

    Longtemps annoncé à Chelsea, Xavi Simons a finalement rejoint Tottenham, qui a pris les devants lorsque les pistes Morgan Gibbs-White et Eberechi Eze ont échoué.

    Sa première saison en Angleterre ne s’est toutefois pas traduite par un véritable succès : s’il a parfois fait étinceler son talent, il n’a jamais réussi à s’imposer durablement.

    Le Néerlandais n’a inscrit que deux buts et délivré cinq passes décisives avant qu’une grave blessure au genou, en avril, ne mette prématurément fin à sa saison.

    Ces éclairs de classe attestent de son potentiel à Tottenham, mais le club devra d’abord redresser la barre avant de pouvoir envisager sereinement son avenir.

  • Manchester City v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    16. Tijjani Reijnders (Manchester City) – 53 millions d'euros

    Tijjani Reijnders était la recrue la plus chère de Manchester City cet été et avait débuté son aventure en Premier League de manière très prometteuse. Lors de ses débuts contre les Wolves, il a immédiatement inscrit un but et délivré une passe décisive. Rétrospectivement, il s’est avéré que c’était aussi sa meilleure performance de la saison.

    L’ancien milieu de terrain de l’AC Milan a ensuite progressivement perdu sa place dans la hiérarchie et n’a quasiment plus joué en Premier League depuis février.

    Au total, ses cinq buts et deux passes décisives restent toutefois loin de ses statistiques en Serie A. Sous la houlette du nouvel entraîneur Enzo Maresca, le Néerlandais espère désormais saisir de nouvelles perspectives pour enfin s’imposer à City.

  • Crystal Palace v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    15. Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) – 30 millions d’euros

    Arnaud Kalimuendo s'est imposé pendant des années comme un buteur fiable en France, ce qui a poussé Nottingham Forest à devancer plusieurs concurrents pour le recruter l'été dernier. Mais au City Ground, il a rapidement disparu des radars.

    L’attaquant n’a pas disputé le moindre match de championnat lors de la première moitié de saison et n’a totalisé que 88 minutes de jeu, réparties sur neuf brefs passages en tant que remplaçant. En janvier, il a donc été prêté à l’Eintracht Francfort, et Forest espère désormais que le club allemand le recrutera définitivement.

  • Crystal Palace v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    14. Brennan Johnson (Crystal Palace) – 40 millions d'euros

    Brennan Johnson avait conclu la saison dernière en héros à Tottenham, offrant au club son premier titre continental en 41 ans grâce à son but décisif en finale de la Ligue Europa.

    Mais, après le départ d’Ange Postecoglou et l’arrivée de Thomas Frank, le Gallois a rapidement perdu sa place de titulaire. Un transfert hivernal à Crystal Palace devait lui permettre de rebondir.

    Mais jusqu’ici, le bilan est maigre : en dix-huit matches de Premier League, l’attaquant n’a ni marqué ni délivré la moindre passe décisive, hormis une seule en coup franc.

    Le nouvel entraîneur de Palace aura donc fort à faire pour redonner confiance à Johnson après une saison décevante.

  • Newcastle United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    13. Nick Woltemade (Newcastle United) – 76 millions d'euros

    L'été dernier, Newcastle semblait avoir réalisé un coup de maître en recrutant Nick Woltemade pour remplacer Alexander Isak. L'Allemand a brillamment entamé son aventure à St. James' Park, inscrivant quatre buts lors de ses cinq premières sorties en Premier League.

    Sa saison restera toutefois marquée par un moment douloureux : un c.s.c. inscrit en décembre contre Sunderland, qui a coûté la victoire à Newcastle lors du derby Wear-Tyne.

    Une semaine plus tard, l’Allemand s’est repris en inscrivant un doublé contre Chelsea, avant de rester muet pendant dix-sept rencontres de championnat. Il a finalement retrouvé le chemin des filets en mai, face à West Ham.

    Plus préoccupant encore, l’entraîneur Eddie Howe semble douter de ses qualités d’avant-centre : il l’a régulièrement aligné au milieu de terrain lors de la seconde partie de saison, un choix qui interroge sur la confiance accordée à sa capacité à mener l’attaque.

  • Leeds United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    12. Dan Ndoye (Nottingham Forest) – 40 millions d'euros

    Dan Ndoye avait idéalement lancé son aventure à Nottingham Forest. L’attaquant suisse avait ouvert son compteur but dès sa première apparition contre Brentford, avant d’offrir une passe décisive une semaine plus tard face à Crystal Palace. Ces deux actions restent toutefois ses seules contributions directes au tableau d’affichage en Premier League.

    Ensuite, l’attaquant s’est retrouvé piégé dans le chaos qui a caractérisé Nottingham Forest cette saison : depuis le 6 décembre, il n’a plus été aligné d’entrée en Premier League.

    Il a finalement accumulé son temps de jeu principalement en Europa League, où les Forest ont créé la surprise en atteignant les demi-finales. Comme le club ne devrait pas disputer de compétition européenne la saison prochaine, Ndoye figure parmi les joueurs autorisés à partir.

  • Wolverhampton Wanderers v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    11. James Trafford (Manchester City) – 31 millions d'euros

    James Trafford semblait promis à Newcastle, jusqu’à ce que Manchester City active la clause de rachat inscrite dans son contrat avec Burnley.

    Au départ, ce retour semblait idéal pour le gardien formé au club. Le départ imminent d’Ederson lui ouvrait même la voie de la titularisation à City, et peut-être celle de la concurrence avec Jordan Pickford en équipe d’Angleterre.

    Mais des débuts à domicile désastreux contre Tottenham, puis l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, l’ont rapidement relégué dans la hiérarchie.

    Depuis août, il n’a plus disputé la moindre minute en Premier League. Bien qu’il ait encore joué un rôle en tant que gardien de coupe dans la conquête de deux trophées, un départ cet été semble inévitable pour qu’il puisse enfin retrouver une place de titulaire au plus haut niveau.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    10. Milos Kerkez (Liverpool) – 46 millions d'euros

    Souhaitant anticiper le départ éventuel d’Andy Robertson, Liverpool a recruté l’arrière gauche hongrois Milos Kerkez à Bournemouth l’été dernier. Pour l’instant, les supporters ne sont pas encore convaincus par le jeune joueur.

    Dès la rencontre inaugurale, tout a mal tourné : son ancien coéquipier Antoine Semenyo l’a complètement ridiculisé. Depuis, les adversaires ciblent régulièrement le Hongrois, considéré comme le maillon faible de la défense des Reds.

    Bien qu’il ait légèrement progressé au fil des matchs, le jeune Hongrois a encore un long chemin à parcourir pour atteindre le niveau d’influence de son aîné écossais.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BURNLEYAFP

    9. Florian Wirtz (Liverpool) – 115 millions d'euros

    L'été dernier, Liverpool a devancé le Bayern Munich et Manchester City pour s'offrir Florian Wirtz, déboursant environ 115 millions d'euros, un record pour le club.

    Les attentes étaient immenses, mais sa première saison en Angleterre s’est révélée décevante. Wirtz n’a délivré sa première passe décisive en Premier League qu’au début du mois de décembre, puis a dû attendre encore plusieurs semaines avant d’inscrire son premier but.

    L’international allemand a visiblement peiné à s’adapter à l’intensité physique de la Premier League, et Arne Slot n’a pas réussi à bâtir une équipe capable de l’épauler. Au final, ses cinq buts et quatre passes décisives ont laissé les supporters de Liverpool sur leur faim.

  • Liverpool v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    8. Tyler Dibling (Everton) – 40 millions d'euros

    Malgré la saison catastrophique de Southampton en 2024/25, Tyler Dibling s'est distingué par son audace et sa créativité en attaque. De nombreux clubs se sont donc bousculés pour s'attacher les services de ce jeune talent.

    Everton a finalement remporté la bataille pour le recruter, mais sa première saison à Goodison Park s’est révélée décevante : seulement quatre titularisations en championnat, puis plus rien ou presque depuis février, hormis une brève entrée en jeu dans les arrêts de jeu contre Burnley.

    Le possible retour de Jack Grealish, prêté par Manchester City, ne laisse pas présager d’évolution favorable pour ses perspectives d’avenir chez les Toffees.

  • Chelsea v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    7. Liam Delap (Chelsea) – 34 millions d'euros

    La malédiction du maillot n°9 de Chelsea semble toujours bien vivante. Dernier attaquant arrivé à Stamford Bridge avec de grands espoirs, Liam Delap a peiné à trouver le chemin des filets.

    Recruté pour une somme considérable auprès d’Ipswich Town, l’avant-centre n’a marqué qu’un seul but en 27 apparitions en Premier League.

    Une blessure aux ischio-jambiers, survenue dès août, l’a tenu éloigné des terrains pendant deux mois, freinant la construction d’une complicité avec ses coéquipiers.

    Un manque de finition, des frustrations visibles et une discipline perfectible ont caractérisé son premier exercice chez les Blues.

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    6. Alejandro Garnacho (Chelsea) – 46 millions d'euros

    Alejandro Garnacho avait déjà commencé la saison sur la touche à Manchester United, après s'être disputé avec l'entraîneur Ruben Amorim à l'issue de la finale de l'Europa League de 2025.

    Malgré tout, Chelsea a investi environ 46 millions d’euros pour recruter l’Argentin, réputé chez les Red Devils pour sa capacité à débloquer les rencontres.

    Son arrivée à Londres ne lui a pourtant pas permis de franchir un cap. Il n’a inscrit qu’un but en Premier League sous le maillot des Blues, en octobre, et délivré quatre passes décisives.

    Ses meilleures performances ont eu lieu en coupes, tandis que les supporters se montraient de plus en plus critiques envers son attitude, son éthique de travail et son manque de rendement.

  • Wolverhampton Wanderers v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    5. Anthony Elanga (Newcastle United) – 60 millions d'euros

    Anthony Elanga s'est imposé comme l'un des joueurs phares de Nottingham Forest lors de la saison 2024-2025. Grâce à sa vitesse et à son jeu direct, il a constamment mis les défenseurs en difficulté, jouant un rôle clé dans la course de Forest vers une place en coupe d'Europe.

    Newcastle espérait ajouter cette même menace à l’effectif d’Eddie Howe, mais depuis son transfert coûteux à St. James’ Park, Elanga a complètement perdu ses repères.

    Après avoir participé à 31 buts (marqués ou servis) lors de ses deux saisons avec les Garibaldis, il ne compte toujours aucun goal en championnat sous ses nouvelles couleurs et sa seule passe décisive date déjà de novembre.

    Malgré son prix élevé, il n’a été titularisé que dans moins de la moitié des matchs de championnat des Magpies, preuve manifeste de la déception provoquée par ses performances.

  • Harvey Elliott Aston Villa 2025-26Getty

    4. Harvey Elliott (Aston Villa) – en prêt

    Cette saison devait marquer l’émergence d’Harvey Elliott, qui allait enfin pouvoir démontrer chaque semaine l’étendue de son talent en Premier League.

    Récemment désigné meilleur joueur du Championnat d’Europe U21 remporté par l’Angleterre, le milieu de terrain espérait simplement accumuler du temps de jeu. Un prêt de Liverpool à Aston Villa paraissait donc idéal.

    Mais l’entraîneur Unai Emery en a décidé autrement : le club devait verser environ 40 millions d’euros à Liverpool si Elliott disputait dix matchs de championnat, et l’coach a rapidement jugé ce montant trop élevé.

    L’international anglais n’a disputé que quatre rencontres de Premier League et a quasiment disparu des radars dès début octobre.

    En raison des règles de la FIFA, il ne pouvait pas non plus rejoindre un autre club européen en janvier, ce qui l’a contraint à passer une demi-saison sur la touche. Plus tard, Emery a qualifié cette situation de « douloureuse pour toutes les personnes impliquées ».

  • Brentford v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    3. Jamie Gittens (Chelsea) – 56 millions d'euros

    Jamie Gittens a longtemps été présenté comme « le nouveau Jadon Sancho », les deux hommes ayant suivi un parcours similaire : formés à Manchester City puis lancés au Borussia Dortmund.

    Tout comme son aîné, il peine toutefois à transposer ses performances de la Bundesliga en Premier League.

    Déjà bien fourni sur les ailes, Chelsea risquait de le laisser dans l’ombre. Il reste donc décevant de constater qu’il n’a été titularisé que cinq fois en championnat avant sa blessure aux ischio-jambiers en janvier.

    À 21 ans, Gittens aborde donc une saison cruciale, d’autant plus que Xabi Alonso s’apprête à prendre les rênes de Chelsea.

  • Newcastle United v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    2. Yoane Wissa (Newcastle United) – 58 millions d'euros

    Le mercato estival chaotique de Newcastle est pointé du doigt comme l’une des principales raisons de la saison décevante du club. Après une cinquième place l’année précédente, les Magpies ont cette fois dû se contenter d’un placement au milieu du tableau.

    Parmi les nouveaux arrivants, Yoane Wissa est sans doute le plus décevant : l’attaquant avait inscrit dix-neuf buts sous les couleurs de Brentford la saison passée, mais n’a presque rien montré de ce potentiel chez les Magpies.

    Il avait pourtant forcé son départ de Brentford en faisant grève lors de la préparation estivale, avant d’arriver blessé à St. James’ Park. Retardé par des problèmes de genou, il n’a fait ses débuts qu’en décembre.

    Il a bien marqué son premier but en Premier League pour les Magpies un peu plus tard dans le mois, mais est resté muet depuis. Il n’a plus été titularisé depuis le 7 février et pourrait même quitter le club dès la fin de la Coupe du monde avec la RD Congo.

  • Liverpool v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    1. Alexander Isak (Liverpool) – 144 millions d'euros

    Liverpool a établi un record britannique en déboursant une somme inédite pour recruter Alexander Isak. Traîné tout l’été, le dossier ne s’est conclu que le jour de la clôture du mercato, le Suédois ayant refusé de s’entraîner à Newcastle pour forcer son départ.

    Mais à Liverpool, les choses ont mal commencé. Isak a connu des pépins physiques – il s’est notamment fracturé le péroné en décembre contre Tottenham – mais cela ne suffit pas à expliquer pourquoi il n’a marqué que trois buts en quatorze matches de Premier League.

    Même lorsqu’il était apte, il restait trop en marge du jeu, peu en phase avec le système d’Arne Slot. Si ses performances ne s’améliorent pas rapidement la saison prochaine, Isak risque de symboliser l’un des plus grands échecs de l’histoire des transferts en Premier League.

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